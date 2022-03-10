BFM TV: экономисты оценили ущерб для ВВП Франции от ситуации на Украине

Из-за нынешней ситуации на Украине вместо ожидаемых 3,5% ВВП Франции вырастет лишь на 2% с небольшим. Такую оценку дали состоянию французской экономики специалисты из компании Asterès, пишет на своём сайте BFM TV.

Специалисты французской консалтинговой компании Asterès выразили мнение, что из-за ситуации на Украине ВВП Франции будет на 1% меньше, чем ожидалось. Если переводить этот показатель в рабочие места в частном секторе, то Франция потеряет 200 тыс. рабочих мест из 20 млн. BFM TV в статье на своём сайте отмечает, что такой прогноз был сделан 7 марта, когда США ещё не решили ввести эмбарго на российский газ и нефть.

Специалисты разъяснили, что эффект для ВВП Франции будет продиктован ростом цен, что скажется на покупательской способности французов, а также снижением экспорта в Россию и на Украину. Рост экономики ожидался на уровне в 3,5%, а будет немногим больше 2%.

Но при этом эксперты постарались сохранять оптимизм. Несмотря на этот эффект, общее число рабочих мест в частном секторе французской экономики должно вырасти на 50 тыс. До пандемии этот показатель обычно составлял 380 тыс., пишет BFM TV.