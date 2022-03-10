BFM TV: экономисты оценили ущерб для ВВП Франции от ситуации на Украине

Из-за нынешней ситуации на Украине вместо ожидаемых 3,5% ВВП Франции вырастет лишь на 2% с небольшим. Такую оценку дали состоянию французской экономики специалисты из компании Asterès, пишет на своём сайте BFM TV.
Специалисты французской консалтинговой компании Asterès выразили мнение, что из-за ситуации на Украине ВВП Франции будет на 1% меньше, чем ожидалось. Если переводить этот показатель в рабочие места в частном секторе, то Франция потеряет 200 тыс. рабочих мест из 20 млн. BFM TV в статье на своём сайте отмечает, что такой прогноз был сделан 7 марта, когда США ещё не решили ввести эмбарго на российский газ и нефть.
Специалисты разъяснили, что эффект для ВВП Франции будет продиктован ростом цен, что скажется на покупательской способности французов, а также снижением экспорта в Россию и на Украину. Рост экономики ожидался на уровне в 3,5%, а будет немногим больше 2%.
Но при этом эксперты постарались сохранять оптимизм. Несмотря на этот эффект, общее число рабочих мест в частном секторе французской экономики должно вырасти на 50 тыс. До пандемии этот показатель обычно составлял 380 тыс., пишет BFM TV.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выполнить проверку по факту осквернения памятника воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат Советской Армии в Словакии, сообщает пресс-служба СК России.
Организация «Общественная потребительская инициатива» составила список иностранных компаний для национализации, в него попали 59 организаций, решивших приостановить бизнес в стране. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.
Украинец Ярослав Васинский, обвинённый в причастности к кибератаке на производителя программного обеспечения Kaseya в 2021 году, был экстрадирован в Соединённые Штаты и предстал перед судом, сообщает американский Минюст.
Международная система оценки знания английского языка IELTS (International English Language Testing System) сообщила о временной остановке проведения всех экзаменов в России. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо IELTS.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал усиление санкционного давления в отношении России. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера.
Кандидат от консервативной оппозиционной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ель по результатам подсчёта голосов стал президентом Южной Кореи, следует из данных Национальной избирательной комиссии страны.
Директор пензенского предприятия, на котором в результате разгерметизации резервуара для хранения битума погибли два человека, задержан, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
На Украине сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что Чернобыльская АЭС была отключена от электросети и потеряла подачу внешней энергии. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России порекомендовало пользователям госуслуг установить браузеры, поддерживающие российский сертификат безопасности связи, например «Яндекс.Браузер» или «Атом», в целях лучшего доступа.
Власти города Изюма в Харьковской области не оповестили население о действующем гуманитарном коридоре для эвакуации. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на добровольно сложившего оружие украинского военного.
Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на требование комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола лишить тренера петербургской команды Анатолия Тимощука всех титулов.