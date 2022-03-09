Independent: из пандемии прямиком в кризис — британцы испытают самый серьёзный спад уровня жизни за полвека

Едва оправившись от пандемии, Великобритания вновь оказалась в кризисе: британских потребителей ждут «серьёзные тяготы», связанные с ростом инфляции и повышением повседневных расходов, сообщает The Independent. Как подчёркивается в материале издания, одним из главных факторов, спровоцировавших кризис, стала спецоперация России на Украине.

Британцев ждёт самый серьёзный с середины 70-х годов прошлого века спад уровня жизни, обусловленный в том числе экономическими последствиями событий на Украине, пишет The Independent со ссылкой на аналитический центр The Resolution Foundation.

Как прогнозируют аналитики центра, доходы жителей Соединённого Королевства в следующем году снизятся на 4%, то есть в среднем на £1000 на домохозяйство, тогда как инфляция этой весной превысит 8,4%, достигнув максимальных показателей с 1982 года.

«Британия вышла из пандемии — и угодила прямиком в кризис повседневных расходов», — цитирует The Independent старшего экономиста The Resolution Foundation Адама Корлетта. По мнению эксперта, события на Украине, скорее всего, обернутся дальнейшим ростом затрат на электроэнергию и другие нужды, дополнительно усугубив сложное финансовое положение, в котором оказались многие британские семьи.

Как поясняет обозреватель The Independent, российская спецоперация на Украине оказала дополнительное давление на рынки ключевых сырьевых товаров: в частности, цена на нефть в понедельник достигла максимума за последние 14 лет, а цены на природный газ также быстро растут. Кроме того, Украина в нынешних условиях вряд ли сможет собрать существенные урожаи пшеницы и кукурузы. Наконец, Россия и Украина, в отношении которых были введены экономические санкции, являются важнейшими поставщиками компонентов для удобрений, напоминает автор материала.

По информации The Resolution Foundation, размеры соцвыплат и пенсий, скорее всего, не будут расти достаточно быстро, чтобы компенсировать повышение повседневных расходов. В частности, этой осенью они будут повышены на 3,1% с расчётом на уровень инфляции по состоянию на сентябрь прошлого года. С учётом реальных цен и доходов, соцвыплаты будут по сути сокращены на £10 млрд. И хотя, по мнению экономистов, этот разрыв в конечном счёте скорректируется, до этого момента потребителям придётся перенести серьёзные тяготы, говорится в материале The Independent.