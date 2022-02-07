Independent: британцы пересаживаются на электромобили — объёмы выбросов от новых машин рекордно снизились

Средний объём выбросов для новых автомобилей, проданных в Соединённом Королевстве в прошлом году, достиг рекордно низкой планки с момента начала наблюдений 25 лет назад, пишет The Independent. По информации издания, статистика, собранная представителями сектора, показывает, что снижение выбросов связано со стремительным ростом доли электромобилей на рынке — но этому росту может помешать неразвитость инфраструктуры для заряда машин.
На фоне рекордных продаж электромобилей в Великобритании средний объём выбросов диоксида углерода от новых автомобилей, проданных в стране, в прошлом году сократился до самого низкого уровня с момента начала наблюдений 25 лет назад, сообщает The Independent со ссылкой на британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
По информации SMMT, средний объём выбросов углекислого газа для новых автомобилей сократился в минувшем году на 11,2% до 119,7 г на каждый км, что стало минимальным показателем с 1997 года, когда начали вести соответствующую статистику. Согласно данным, собранным The Independent, в 2012 году новые машины генерировали в среднем 133,1 г углекислоты на 1 км.
По прогнозам SMMT, на электромобили и гибридные автомобили будет приходиться четверть всех новых автомашин, продаваемых в Соединённом Королевстве. Как отмечается в материале The Independent, доля электромобилей на рынке только за первые месяцы этого года выросла почти в два раза, достигнув 12,5%. В SMMT предполагают, что продажи электромобилей по итогам года возрастут на 61%, а гибридов — на 42%.
Вместе с тем, как признают специалисты SMMT, в целом спрос на автомобили пока так и не приблизился к докоронавирусному уровню, а нехватка полупроводников, рост повседневных расходов и повышение ставок банками, скорее всего, негативным образом скажутся на объёмах продаж личных транспортных средств в этом году.
Как предупреждают специалисты организации, усилиям властей по дальнейшему снижению выбросов углерода может сильно помешать неразвитость зарядной инфраструктуры. Такую инфраструктуру необходимо создавать с опережением спроса — а спрос на электромобили растёт с колоссальной скоростью, предостерегают эксперты.
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