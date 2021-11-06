Daily Mail: тысячи британских школьников прогуляли занятия ради протеста Греты Тунберг

В Глазго большое количество детей и их родителей приняли участие в протестной акции, возглавляемой шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Некоторые видные деятели, в том числе глава шотландского правительства Никола Стёрджен и принц Чарльз, поддержали демонстрацию. Но министр образования Великобритании Надхим Захави раскритиковал молодых людей за то, что они поехали на акцию в рабочий день, и напомнил о штрафах за прогул школы, пишет Daily Mail.

Тысячи школьников и их родителей прошли маршем по Глазго на необычном митинге «Пятницы во имя будущего», возглавляемом Гретой Тунберг. Они призвали мировых лидеров «действовать прямо сейчас», чтобы сохранить окружающую среду, пишет Daily Mail.

Во время своего выступления шведская экоактивистка назвала международный съезд COP26 «провалом». По её словам, саммит не сможет добиться «коренных изменений общества», необходимых для борьбы с глобальным потеплением.

«COP превратился в рекламную акцию, где лидеры произносят красивые речи и объявляют о фантастических обязательствах и целях, — заявила Тунберг ликующей толпе. — При этом за закрытыми дверями они продолжают отказываться принимать какие-либо радикальные меры по борьбе с изменением климата».

«Это глобальный фестиваль зелёного лицемерия и двухнедельное празднование, посвящённое сохранению статус-кво и пустым разговорам. Но факты не лгут, и мы знаем, что наши короли голые», — подчеркнула она.

По мнению Тунберг, изменение климата и разрушение окружающей среды «напрямую связаны» с проблемами, «восходящими к колониализму». «В основе этих кризисов идея о том, что ценность одних людей выше, чем других, и поэтому они имеют право эксплуатировать остальных, красть их землю и ресурсы», — предположила она.

«Страны глобального севера забывают о своём историческом долге перед югом. Наши лидеры не могут игнорировать нас — народ, — в том числе своих детей. Мы устали от их пустых слов», — отметила юная экоактивистка.

Принц Чарльз, который с давних пор выступает в защиту окружающей среды, поддержал примерно 10 тыс. человек, которые приняли участие в шествии по улицам шотландской столицы. Он заявил, что получил приглашение на акцию, но отказался приезжать, чтобы не «создавать трудности» своим личным присутствием.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен также похвалила участников «масштабной демонстрации». Она заявила, что на митинг вышли молодые люди, «которые достаточно заботятся о будущем планеты».

Но министр образования Надхим Захави раскритиковал молодых активистов, приехавших на демонстрацию в рабочий день. Он напомнил, что родителям может грозить штраф за то, что их дети прогуливали школу ради участия в акции.

Местные власти имеют право взимать с родителей прогульщиков £60. Но за повторные нарушения может последовать более суровое наказание — штраф до £2,5 тыс. или даже тюремное заключение сроком до трёх месяцев, обращает внимание Daily Mail.