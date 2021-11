ES: в преддверии климатического саммита Грета Тунберг присоединилась к протесту «эковоинов» в Лондоне

Экоактивистка Грета Тунберг присоединилась в центре Лондона к протестующим, выступающим против использования ископаемого топлива, пишет Evening Standard.



Грета, окружённая полицейскими и фотографами, присоединилась к нескольким десяткам других «эковоинов» и начала вместе с ними скандировать: «Нас не остановить, другой мир возможен».

Huge crowds gather round Greta Thunberg as she arrives at a climate protest outside Standard Chartered pic.twitter.com/D9ewA6KVY2