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ES: в преддверии климатического саммита Грета Тунберг присоединилась к протесту «эковоинов» в Лондоне

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Экоактивистка Грета Тунберг в Лондоне приняла участие в протестах против использования ископаемого топлива, пишет Evening Standard. Как отмечает издание, эти протесты прошли в преддверии предстоящего саммита в Глазго, на котором мировые лидеры будут обсуждать, как мир сообща может противостоять изменению климата.
ES: в преддверии климатического саммита Грета Тунберг присоединилась к протесту «эковоинов» в Лондоне
Reuters

Экоактивистка Грета Тунберг присоединилась в центре Лондона к протестующим, выступающим против использования ископаемого топлива, пишет Evening Standard.

Грета, окружённая полицейскими и фотографами, присоединилась к нескольким десяткам других «эковоинов» и начала вместе с ними скандировать: «Нас не остановить, другой мир возможен».


Как отмечается в статье, подобные протесты с требованием от мировой финансовой системы прекратить вкладывать деньги в использование ископаемого топлива проходят в 26 странах мира, и в них принимают участие тысячи человек.

Эти протесты прошли всего за несколько дней до того, как мировые лидеры съедутся в Глазго на 26-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Мировые лидеры, в том числе премьер-министр Борис Джонсон, с понедельника будут обсуждать, как мир может сообща противостоять изменению климата.

Нынешний протест в Лондоне — это, как поясняет Evening Standard, реакция на появившуюся ранее в этом году информацию о том, что с момента заключения Парижского соглашения по климату в 2015 года крупнейшие банки инвестировали в добычу ископаемого топлива почти ₤2,75 трлн ($3,8 трлн).

 

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источник
Evening Standard Великобритания Европа
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