ES: в преддверии климатического саммита Грета Тунберг присоединилась к протесту «эковоинов» в Лондоне

18:53
Мичков: шайбу с матча со Швецией забрал на память
Форвард сборной России Матвей Мичков прокомментировал поражение от Швеции (2:4) и свою дебютную шайбу за национальную команду страны.
18:47
В «Роскосмосе» анонсировали запуск спутников «Экспресс» 6 декабря
Ракету-носитель «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» планируется запустить с космодрома Байконур 6 декабря. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
18:40
Далич выделил троих футболистов в составе сборной России
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич накануне матча против команды России в квалификации чемпионата мира — 2022 выделил нескольких игроков в составе соперника
18:36
Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации высказался о проекте «Новороссия»
Экс-глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что «проект «Новороссия» никто в Москве не отбрасывал».
18:27
Бадюков назвал Мичкова будущим мирового хоккея
Российский хоккейный эксперт Алексей Бадюков отреагировал на лакросс-гол в ворота сборной Швеции (2:4) в матче Кубка Карьяла от 16-летнего российского хоккеиста Матвея Мичкова.
18:24
В результате взрыва автомобиля в Кабуле погиб один человек
Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва пожарного автомобиля на западе столицы Афганистана. Об этом сообщает TOLOnews.
18:14
Голикова заняла второе место на этапе КМ по конькобежному спорту в Польше
Россиянка Ангелина Голикова финишировала второй в забеге на 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Польше.
18:13
В Минобороны Украины анонсировали размещение ракет на южной границе страны
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сделает всё возможное для размещения противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» на южных границах страны в ближайшем будущем.
18:01
Каменский: большое внимание болельщиков и журналистов может негативно сказаться на Мичкове
Советник главного тренера олимпийской сборной России по хоккею Валерий Каменский прокомментировал лакросс-гол в ворота команды Швеции (2:4) от 16-летнего российского хоккеиста Матвея Мичкова.
18:00
В МИД оценили принятие в Третьем комитете ГА ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма
В МИД России сообщили, что 12 ноября в Нью-Йорке на заседании Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе России была принята резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
17:48
Der Spiegel: в ФРГ планируют мобилизовать 12 тысяч военных для борьбы с COVID-19
Вооружённые силы Германии намерены мобилизовать до конца года 12 тыс. военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвёртой волны пандемии.
17:45
Bellator организует прощальный бой Фёдора Емельяненко в России
Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что планирует организовать россиянину Фёдору Емельяненко масштабный прощальный бой в Москве летом 2022 года.
17:43
Далич: Карпин привнёс агрессию в сборную России
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич рассказал, как изменилась российская национальная команда после прихода Валерия Карпина.
17:41
Модрич: допускаем, что у сборной России будет массированная оборона
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России.
17:37
Путин поздравил с 100-летним юбилеем коллектив театра имени Евгения Вахтангова
Российский лидер Владимир Путин поздравил с 100-летним юбилеем коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
17:30
В «Укрэнерго» заявили о проблемах с работой государственных ТЭС
Пресс-служба компании «Укрэнерго» сообщает, что по состоянию на 13 ноября на Украине государственные теплоэлектростанции загружены на 10%, остальные оказались без угля или ремонтируются.
17:23
Головин — о матче с Хорватией: мы должны сыграть компактно в защите
Полузащитник сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от заключительного матча квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Хорватии.
17:20
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Австралии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Австралии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
17:12
Россия уступила Швеции в матче Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче первого этапа Евротура.
17:07
Лукашенко призвал не пугать белорусов интеграцией с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона» призвал не пугать белорусов потерей независимости при интеграции с Россией.
16:57
Разработчик препарата от COVID-19 «Арепливир» заявил о старте его производства в декабре
Начало производства препарата от коронавируса «Арепливир» в ампулах запланировано на декабрь 2021 года. Об этом сообщает компания — производитель лекарства «Промомед».
16:48
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту более 50 спутников Starlink
Американская компания SpaceX сообщила о запуске ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 53 спутников Starlink.
16:40
Дмитриев считает, что Мишина и Галлямов находятся сейчас на подъёме
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев прокомментировал победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на четвёртом этапе серии Гран-при Японии.
16:39
В Москве столкнулись три автомобиля
На пересечении улиц Верхняя Первомайская и 9-я Парковая в Москве столкнулись три автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
16:28
СК начал проверку после гибели людей при пожаре в Солнечногорске
Следственный комитет по Московской области начал проверку после гибели людей в результате пожара в Солнечногорске.
16:26
Мичков стал самым молодым автором гола в составе сборной России по хоккею
Нападающий Матвей Мичков отметился голом в матче сборных России и Швеции по хоккею на первом этапе Евротура в Финляндии.
16:22
Фетисов рассказал, за счёт чего Россия может обыграть Хорватию
Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборной России и командой Хорватии в Сплите.
16:19
Шесть человек погибли в результате ДТП в Челябинской области
Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Челябинской области.
16:09
Лукашенко рассказал о ходе гибридной войны против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона» рассказал о ходе гибридной войны против Минска, начавшейся во время выборов 2020 года.
16:05
Хохлов ответил, насколько правильно Сафонова сравнивать с Акинфеевым
Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Хохлов поделился мнением о 22-летнем вратаре национальной команды и «Краснодара» Матвее Сафонове.
16:00
Хохлов: если Мостовой будет играть как с Кипром, то закрепится в основном составе сборной
Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Хохлов оценил шансы хавбека Андрея Мостового выйти в основном составе национальной команды на заключительный матч квалификации чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
15:57
Четыре человека погибли в результате пожара в Солнечногорске
В результате пожара в подмосковном Солнечногорске погибли четыре человека, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в региональном отделении прокуратуры.
15:55
Лукашенко отметил заинтересованность Минска в российских «Искандерах»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона» заявил, что Минск заинтересован в получении российских ракетных комплексов «Искандер».
15:42
Российские военные сопроводили четыре самолёта-разведчика НАТО за сутки
Радиолокационные средства Воздушно-космических сил (ВКС) России и силы Черноморского флота за сутки засекли и сопроводили четыре самолёта-разведчика НАТО в районе Чёрного моря. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.
15:41
Лукашенко назвал себя «пророссийским человеком»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона» назвал себя «пророссийским человеком» и подчеркнул, что не отрицает этого.
15:34
В СК сообщили об обнаружении тела женщины в Ялте при расчистке русел рек
Рабочие во время расчистки русел рек Ялты обнаружили тело женщины. Предполагается, что речь может идти о пропавшей во время разрушительного паводка в июне.
15:31
Уно победил на Гран-при Японии по фигурному катанию
Японец Шома Уно стал победителем Гран-при Японии по фигурному катанию.
15:20
Лукашенко рассказал о внутриполитических конфликтах в Европе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона» заявил, что в Европе в настоящий момент происходят «драчки, накаты друг на друга».
15:17
Тарасова: там, где работает Москвина, остальным делать нечего
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала успехи учеников Тамары Москвиной Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на международных турнирах по фигурному катанию.
15:15
Корабли ВМС США провели совместные учения с Украиной, Турцией и Румынией
Ракетный эсминец Porter и штабной корабль USS Mount Whitney ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
15:02
Поварницын включён в состав сборной России по биатлону
В Союзе биатлонистов России (СБР) объявили окончательный состав мужской сборной на первые этапы Кубка мира.
15:02
Лукашенко рассказал о своих взаимоотношениях с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона» рассказал о своих взаимоотношениях с российским лидером Владимиром Путиным.
14:53
В Белоруссии за сутки зафиксировали 1910 новых случаев коронавируса
За сутки в Белоруссии выявлено 1910 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 625 592 случая коронавируса.
14:46
В Петербурге почти 2 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса
Полный цикл вакцинации от коронавируса прошли почти 2 млн жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.
14:45
Губерниев пожелал сборной России не обделаться в матче с Хорватией
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы сборной России в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с Хорватией.
14:33
Меркель предупредила жителей ФРГ о предстоящих тяжёлых неделях из-за COVID-19
Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в еженедельном видеоподкасте предупредила жителей ФРГ о предстоящих тяжёлых неделях из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
14:30
Непомнящий — о матче Хорватия — Россия: Модричу стоит уделить особое внимание
Бывший главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Хорватия — Россия.
14:24
Замминистра обороны России поздравил Рязанское училище с годовщиной
Заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поздравил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии Василия Маргелова (РВВДКУ) с 103-й годовщиной со дня образования.
14:21
SIC Notícias: четыре человека погибли при крушении рыболовецкого судна в Португалии
Рыболовецкое судно затонуло утром в субботу, 13 ноября, недалеко от города Фигейра-да-Фош в округе Коимбра в Португалии.
14:16
Лыжник Червоткин завоевал серебро на турнире в Финляндии
Россиянин Алексей Червоткин завоевал серебряную медаль на международном турнире по лыжным гонкам в финском Муонио.