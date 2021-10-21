Guardian: Грета Тунберг отчитала мировых лидеров за годы «пустой болтовни» и климатического бездействия

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила страны, в том числе Великобританию, США и Китай, в отрицании масштабов климатического кризиса. Более того, по её словам, они часто искажают статистику выбросов углекислого газа, чтобы создать себе образ борцов за окружающую среду.

Грета Тунберг обвинила страны, в том числе Великобританию, в отрицании масштабов климатического кризиса. Более того, по её словам, они нередко идут на хитрость со своими подсчётами выбросов углекислого газа в атмосферу, чтобы улучшить свою «зелёную» репутацию, пишет The Guardian.

Шведская активистка предполагает, что мировые лидеры несут ответственность за продолжительное бездействие в деле защиты окружающей среды. Она называет этот период «десятилетиями пустой болтовни».

Тунберг также критикует Соединённое Королевство, США и Китай за манипуляцию статистикой. «С 1990-го по 2016 год Великобритания снизила свои территориальные выбросы на 41 процент. Однако если учесть совокупность её выбросов, включая потребление импортных товаров, международную авиацию, судоходство и тому подобное, сокращение составит примерно 15 процентов», — отмечает она.

«И это без учёта сжигания биомассы, как на заводе Drax’s Selby. Согласно анализу, эта активно финансируемая государством электростанция, якобы работающая на возобновляемых энергоресурсах, является крупнейшим источником выбросов CO 2 в Великобритании и третьим по величине в Европе. И тем не менее британское правительство по-прежнему считает свою страну мировым лидером в области климата», — подчёркивает Тунберг.

«Великобритания, конечно, далеко не единственная страна, которая полагается на такой хитроумный учёт углекислого газа. Это обычная практика. Китай, который в настоящий момент является крупнейшим в мире источником выбросов CO 2 , планирует построить 43 новые угольные электростанции помимо 1000 уже действующих, но при этом выставляет себя экологическим «первопроходцем», стремящимся оставить «чистый и красивый мир» будущим поколениям», — возмущается юная экоактивистка. Она также считает, что сейчас «климатических лидеров, по крайней мере, среди стран с высоким уровнем дохода, не существует».

Её комментарии прозвучали в преддверии климатических переговоров ООН Cop26, которые начнутся в Глазго 31 октября. Позиция Тунберг перекликается с недавними замечаниями британской королевы. Елизавета II осудила мировых лидеров за бездействие в отношении климатического кризиса, после того как призналась, что её «раздражают» люди, которые «говорят, но ничего не делают».