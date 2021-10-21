Guardian: Грета Тунберг отчитала мировых лидеров за годы «пустой болтовни» и климатического бездействия

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила страны, в том числе Великобританию, США и Китай, в отрицании масштабов климатического кризиса. Более того, по её словам, они часто искажают статистику выбросов углекислого газа, чтобы создать себе образ борцов за окружающую среду.
Грета Тунберг обвинила страны, в том числе Великобританию, в отрицании масштабов климатического кризиса. Более того, по её словам, они нередко идут на хитрость со своими подсчётами выбросов углекислого газа в атмосферу, чтобы улучшить свою «зелёную» репутацию, пишет The Guardian.
Шведская активистка предполагает, что мировые лидеры несут ответственность за продолжительное бездействие в деле защиты окружающей среды. Она называет этот период «десятилетиями пустой болтовни».
Тунберг также критикует Соединённое Королевство, США и Китай за манипуляцию статистикой. «С 1990-го по 2016 год Великобритания снизила свои территориальные выбросы на 41 процент. Однако если учесть совокупность её выбросов, включая потребление импортных товаров, международную авиацию, судоходство и тому подобное, сокращение составит примерно 15 процентов», — отмечает она.
«И это без учёта сжигания биомассы, как на заводе Drax’s Selby. Согласно анализу, эта активно финансируемая государством электростанция, якобы работающая на возобновляемых энергоресурсах, является крупнейшим источником выбросов CO2 в Великобритании и третьим по величине в Европе. И тем не менее британское правительство по-прежнему считает свою страну мировым лидером в области климата», — подчёркивает Тунберг.
«Великобритания, конечно, далеко не единственная страна, которая полагается на такой хитроумный учёт углекислого газа. Это обычная практика. Китай, который в настоящий момент является крупнейшим в мире источником выбросов CO2, планирует построить 43 новые угольные электростанции помимо 1000 уже действующих, но при этом выставляет себя экологическим «первопроходцем», стремящимся оставить «чистый и красивый мир» будущим поколениям», — возмущается юная экоактивистка. Она также считает, что сейчас «климатических лидеров, по крайней мере, среди стран с высоким уровнем дохода, не существует».
Её комментарии прозвучали в преддверии климатических переговоров ООН Cop26, которые начнутся в Глазго 31 октября. Позиция Тунберг перекликается с недавними замечаниями британской королевы. Елизавета II осудила мировых лидеров за бездействие в отношении климатического кризиса, после того как призналась, что её «раздражают» люди, которые «говорят, но ничего не делают».
Накануне правительство Бориса Джонсона опубликовало стратегию полного отказа от углеводородов, подробно изложив планы по достижению целей по сокращению выбросов CO2 до нуля к 2050 году. Но предложение встретило критику, в том числе за непродуманность методов и недостаточное инвестирование проектов, необходимых для преобразования, обращает внимание The Guardian.