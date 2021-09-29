Guardian: «наши надежды тонут в их пустых обещаниях» — Тунберг резко раскритиковала мировых лидеров за их подход к климатическому кризису

Экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за их подход к решению глобального климатического кризиса, пишет The Guardian. В частности, она посетовала на то, что главы государств дают обещания, которые на деле оказываются просто словами.

Экоактивистка Грета Тунберг подвергла резкой критике мировых лидеров из-за глобального климатического кризиса, заявив, что все их обещания решить эту проблему оказались всего лишь пустыми словами, пишет The Guardian.



«Сделать лучше, чем было. Бла-бла-бла. Зелёная экономика. Бла-бла-бла. Нулевой уровень выбросов к 2050 году. Бла-бла-бла, — сказала она, выступая на саммите Youth4Climate в итальянском Милане. — Это всё, что мы слышим от наших так называемых лидеров. Слова, которые звучат здорово, но пока не привели к действию. Наши надежды и устремления тонут в их пустых обещаниях».



Тунберг при этом добавила, что на подобные встречи они приглашают тщательно отобранных молодых людей, а потом делают вид, что их слушают.



«Но они нас явно не слушают. Наши выбросы продолжают расти. Наука не лжёт», — подчеркнула она.



По данным ООН, к 2030 году выбросы углерода должны вырасти на 16%, а не уменьшиться вдвое, как это необходимо для того, чтобы не допустить глобального потепления более чем на 1,5 °C по сравнению с доиндустриальными уровнями. Именно такой предел потепления был согласован мировыми державами, говорится в статье.



31 октября в Великобритании, в Глазго, стартует климатический саммит, и все страны, которые сильно загрязняют окружающую среду, должны взять на себя более жёсткие обязательства по сокращению выбросов для недопущения глобального потепления более чем на 1,5 °C, пишет The Guardian.



«Конечно, нам нужен конструктивный диалог, — сказала Тунберг. — Но в течение 30 лет мы слышали от них лишь «бла-бла-бла», и куда это нас привело? Мы всё ещё можем это изменить — это вполне возможно. Потребуется немедленное резкое сокращение ежегодных выбросов. Но ничего не изменится, если всё будет продолжаться, как сегодня. Умышленное бездействие наших лидеров — это предательство по отношению ко всем нынешним и будущим поколениям».