Sky News: Тунберг назвала «ложью» заявления о лидерстве Великобритании в борьбе с изменениями климата

Шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала Великобританию за слова премьера Бориса Джонсона о том, что страна является лидером в мире по борьбе с изменениями климата, пишет Sky News. Тунберг, а также другие авторы климатического доклада ЮНИСЕФ, призвали лидеров стран мира принять решительные меры для отказа от ископаемого топлива.

Молодые люди, живущие в Центрально-Африканской Республике, Чаде, Нигерии, Гвинее и Гвинее-Бисау, в наибольшей степени подвержены риску последствий изменения климата, несмотря на то, что эти страны производят наименьшие объёмы выбросов CO2, сообщает Sky News со ссылкой на доклад ЮНИСЕФ.

Согласно обнародованному в четверг докладу, самую высокую цену платят дети. Около 1 млрд из 2,2 млрд детей в мире живут в странах, которые авторы исследования, в том числе экоактивистка Грета Тунберг, отнесли к категории «чрезвычайно высокого риска» последствий климатического кризиса.

«Мы не можем позволить этой несправедливости продолжаться. Это аморально, что страны, которые несут наименьшую ответственность за происходящее, страдают раньше и сильнее всех», — сказано в докладе.

Авторы доклада призвали мировых лидеров использовать климатический саммит, который пройдёт в ноябре в Глазго, для принятия «решительных мер, необходимых для отказа экономики от ископаемого топлива».

При этом сама Тунберг, выступая на презентации доклада ЮНИСЕФ, обрушилась с критикой в адрес правительства Великобритании, назвав «ложью» заявления о том, что страна является лидером по борьбе с изменениями климата.

Как напоминает Sky News, на саммите мировых лидеров по вопросам изменения климата британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что «Великобритании удалось сократить выбросы CO2 примерно на 42 процента по сравнению с уровнем 1990 года». Тем не менее Тунберг поставила под сомнение это утверждение Джонсона.

По словам экоактивистки, «если не учитывать все выбросы, то статистика будет выглядеть намного лучше». Однако Тунберг сочла, что для британской статистики не были приняты во внимание такие аспекты, как авиация, судоходство и сжигание биомассы. Девушка добавила, что Великобритания «очень хороша в творческом подходе к учёту углерода», однако это «мало что значит на практике», сообщает Sky News.