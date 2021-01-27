Грета Тунберг призвала участников Давосского форума покончить с «пустой болтовнёй» о климате и экологии

Грета Тунберг опубликовала видеообращение к главам государств и правительств, которые принимают участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, передаёт Welt. Климатическая активистка из Швеции заявила, что сегодняшних целей и обязательств явно недостаточно, обвинив политиков в пустословии. Мировых лидеров она призвала «относиться к ситуации в области климата и экологии, как к чрезвычайной ситуации».
Как правило, ежегодный Всемирный экономический форум проходит на швейцарском горнолыжном курорте Давос. В этом году из-за пандемии коронавируса саммит впервые был перенесён в интернет. По случаю ежегодной встречи шведская климатическая активистка Грета Тунберг также опубликовала видеообращение. По её словам, она понимает, что ничего не может измениться в одночасье, но пустая болтовня должна наконец закончиться.
ГРЕТА ТУНБЕРГ, климатическая активистка: Даже если мы приветствуем каждую климатическую инициативу, посвящённую проблеме изменения климата, представляемых и обсуждаемых сегодня целей и обязательств далеко не достаточно. И время для маленьких шагов в правильном направлении давно прошло. Если мы хотим, чтобы у нас был хотя бы небольшой шанс избежать худших последствий чрезвычайной ситуации в области климата и экологии, это должно измениться. Потому что вы всё ещё говорите одно, а делаете совершенно противоположное. Вы говорите о спасении природы, в то время как закрепляете политику дальнейшего разрушения на десятилетия вперёд.
А поскольку общий уровень общественной осведомлённости продолжает оставаться таким низким, нашим лидерам всё ещё может сойти с рук почти всё что угодно. Никто не несёт ответственности. Это похоже на игру. Тот, кто лучше всех упаковывает и продаёт свои идеи, выигрывает. В настоящее время мы можем проводить столько встреч и саммитов, сколько захотим, но если мы не будем относиться к чрезвычайной ситуации в области климата и экологии, как к чрезвычайной ситуации, то достаточных изменений достигнуто не будет.
Для начала нам нужно ввести ежегодные обязательные углеродные бюджеты, основанные на наилучшей современной науке, которой мы располагаем.
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