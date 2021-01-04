CNBC: 2020 год стал одним из самых тёплых за всю историю

2020 год стал одним из трёх самых тёплых годов за всю историю климатических наблюдений, сообщает CNBC. Кроме того, за прошедший год наблюдались рекордные по своим масштабам природные катаклизмы, такие как засухи и лесные пожары. В связи с этим в ООН призвали человечество к действию, в частности — к сокращению выбросов углекислого газа, ведущего к повышению земной температуры.

«Прекратите войну с природой!» — Так звучит вызов, провозглашённый сегодня генсеком ООН. Мы уже знаем, что это десятилетие войдёт в историю как самое тёплое за все время наблюдений: это следует из отчёта Всемирной метеорологической организации.

В отчёте говорится, что 2020 год стал одним из трёх самых жарких годов за всю историю. В 2020 году произошли рекордные ураганы и лесные пожары. ООН сообщает, что глобальные изменения климата нанесли вред минимум трети объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — к примеру, национальный парк «Олимпик» и Большой барьерный риф в Австралии, находящиеся под большой угрозой.

Поэтом ООН призывает мировых лидеров придерживаться курса на сокращение выбросов углекислого газа, повышающих среднюю температуру на нашей планете.

АНТОНИУ ГУТЕРРИШ, генсек ООН: Природа всегда наносит ответный удар. И она уже делает это с возрастающей силой и яростью.

Наш климат меняется быстро и резко. Свидетельства тому очевидны, а последствия реальны. Учёные обращают внимание на события, происходившие вокруг нас в течение 2020 года. В Австралии были зафиксированы рекордно высокие температуры, приведшие к массовым лесным пожарам. То же самое случилось в Бразилии и на западном побережье США. Засуха в Южной Америке, масштабные наводнения в Африке, Китае и Юго-Восточной Азии, а также рекордный сезон ураганов в Атлантике.

ОМАР БАДДУР, научный координатор Всемирной метеорологической организации: Перемены в Арктике касаются не только арктического региона, но и всей глобальной климатической системы. Таким образом, изменения климата в Арктике влияют на характер глобальной погоды, к примеру на аномальную жару.

Последствия для фауны очень серьёзные. Белые медведи голодают из-за сокращения арктического ледяного покрова. Морские обитатели вымирают, поскольку мировой океан становится более кислотным, поглощая углекислый газ из атмосферы. Коалы становятся жертвами бушующих лесных пожаров. Ко всему прочему, изменения климата влияют и на людей.

ТРИПИТИ БХАТТАЧАРЬЯ, климатический исследователь: Природные катаклизмы означают страдания людей. Нехватка дождевой воды и рост температуры выливаются в беспрецедентные засухи.

Прошло пять лет с момента подписания Парижского соглашения по климату, покинутого США. Учёные говорят, что возвращение Вашингтона в соглашение жизненно важно для предотвращения грядущих климатических последствий.

АНТОНИУ ГУТЕРРИШ: Сейчас пришло время трансформировать отношения человечества с миром природы и друг с другом. И мы должны сделать это вместе. Солидарность — это человечество. Солидарность — это выживание.

Ничего ещё не потеряно: исследователи обращают внимание на цели Китая и Японии о обнулении выбросов углекислого газа к 2050 году. Это важно, учитывая, что обе страны сейчас выбрасывают очень много углекислого газа. Ещё важнее то, что зелёные технологии развиваются столь быстро, что становятся доступными и даже самыми эффективными вариантами для улучшения транспортной системы, инфраструктуры и других систем по всему миру. Если бы мы только могли применить их для самолётов…

Дата выхода в эфир: 02 декабря 2020 года