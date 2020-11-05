Euronews: в Европе раскритиковали окончательный выход США из соглашения по климату

Ежегодные выбросы углекислого газа в США превышают пять миллиардов тонн — это больше, чем во всём Евросоюзе. Поэтому решение администрации Трампа окончательно выйти из соглашения по климату вызвало массу критики в Европе. В то же время участники договора надеются на позитивные изменения в случае победы Байдена на президентских выборах и пока не стали корректировать общие заявленные цели по снижению выбросов, передаёт Euronews.
США окончательно вышли из Парижского соглашения по климату. В среду Вашингтон завершил процесс расторжения договорённостей. Дональд Трамп ещё во время первой предвыборной кампании обещал отказаться от выполнения требований документа, который был подписан в Париже в декабре 2015 года.
Решение его администрации вызвало резкую критику со стороны всех остальных участников соглашения. В ООН заявили, что шаг Вашингтона сильно подрывает международные усилия по достижению объявленных в Париже целей.
ЛАРРИ ДОНЕЛЛИ, юрист: Дональд Трамп, видимо, думает, что Соединённым Штатам не нужны договоры. Возможно, и правда, не стоит связывать себя военными обязательствами по всему миру. Но с точки зрения дипломатии, особенно таких вопросов, как изменения климата, которые влияют на всех нас, — в этом смысле очень жаль, что президент предпочёл краткосрочный выигрыш и «американскую исключительность», отказавшись от научного подхода. Я надеюсь, что если победит Байден, то он вернётся не только к Парижскому соглашению, но и к ряду других соглашений о международном сотрудничестве.
Подписавшие документ стороны констатируют, что сложно говорить о борьбе с климатическими изменениями без участия страны, которая лидирует в эмиссии парниковых газов. Джо Байден в ходе кампании прямо заявлял, что сразу же вернётся в рамки договора. В то же время не всё потеряно и без этого документа.
ТОМАС ПЕЛЛЕРИН-КАРЛИН, климатолог: Что бы ни происходило в США на федеральном уровне, штаты могу действовать самостоятельно. Например, крупнейший штат — Калифорния. Там существует собственный курс на борьбу с климатическими изменениями. Так что на этом уровне хотя бы отдельные штаты продолжат работу, несмотря на то что США в целом вышли из соглашения. По крайней мере так будет в ближайшие несколько лет, если победит Трамп.
По данным Еврокомиссии, ежегодные выбросы углекислого газа в США превышают пять миллиардов тонн — это больше, чем во всём Евросоюзе. Тем не менее участники договора не стали корректировать заявленные цели по снижению выбросов из-за выхода США.
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