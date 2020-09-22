Euronews: наибольшая угроза для нашей планеты исходит со стороны богачей

Эксперты НПО Oxfam, занимающиеся исследованием проблемы глобальной бедности, обвиняют богачей в том, что они больше всех загрязняют планету и провоцируют катастрофические изменения климата. Как отмечается в новом исследовании, небольшой процент мирового населения с максимальными доходами несёт ответственность за половину выбросов, в то время как беднейшая половина человечества производит лишь 7% парниковых газов, сообщает Euronews.

Один процент богатейшего населения Земли (чуть больше 60 миллионов человек) загрязняет планету вдвое сильнее, чем беднейшая половина человечества — больше трёх миллиардов жителей. С таким докладом выступила неправительственная организация Oxfam, известная исследованиями проблем бедности.



Эксперты заявляют, что взяли данные за четверть века, с 1990 года. За это время темпы загрязнения планеты резко возросли, а объёмы углеродных выбросов выросли на 60 процентов.



Десять процентов самых богатых землян ответственны более чем за 50 процентов всего загрязнения планеты. При этом беднейшая половина человечества произвела всего 7 процентов парниковых газов.



По выводам Oxfam, для достижения заявленной многими государствами цели — чтобы температура к 2030 году поднялась не больше чем на 1,5 °C, богатым странам придётся снизить производимое загрязнение в десять раз.



Дата выхода в эфир 22 сентября 2020 года.