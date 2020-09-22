Euronews: наибольшая угроза для нашей планеты исходит со стороны богачей

03:00
В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»
Планы США по созданию коалиции против «Северного потока — 2» свидетельствуют о расколе в Евросоюзе, заявил депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт.
03:00
Судья Вилков обслужит матч девятого тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив»
Матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Локомотив» обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.
03:00
Зеленский заявил, что украинцы устали от карантина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от карантинных ограничений, связанных с коронавирусом.
03:00
Эксперт оценил развитие волонтёрского движения в России
Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев оценил развитие добровольческого движения в России.
03:00
Рудковская предлагала Загитовой перейти в академию Плющенко
Известный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко предлагала фигуристке Алине Загитовой перейти в академию её мужа.
03:00
Макрон на ГА ООН призвал власти Белоруссии к диалогу с народом
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на Генассамблее ООН призвал власти Белоруссии вести диалог со своим народом.
03:00
В Африке число смертей из-за коронавируса превысило 34 тысячи
Число заболевших коронавирусом в странах Африки за сутки увеличилось на 6535 — до 1 414 280. Число летальных исходов в регионе за прошедшие 24 часа возросло на 147 — до 34 093.
03:00
Медведев проиграл Умберу в первом раунде турнира ATP в Гамбурге
В матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Гамбурге первая ракетка России Даниил Медведев уступил французу Уго Умберу.
03:00
Комиссар НБА прояснил ситуацию относительно старта следующего сезона
Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что сезон-2020/2021, скорее всего, стартует не раньше января 2021 года,
03:00
Маркировка ювелирных изделий станет обязательной с 1 января
Обязательная маркировка ювелирной продукции в России начнётся с 1 января 2021 года, сообщила пресс-служба Минфина.
03:00
Эксперт оценил эволюцию систем безопасности автомобилей
Технический эксперт Юрий Антипов оценил эволюцию систем безопасности автомобилей.
03:00
В Краснодаре рассказали о программе мероприятий в честь Дня города
Празднование 227-й годовщины основания Краснодара состоится 26 и 27 сентября преимущественно в онлайн-формате.
03:00
Адвокат избитого Широковым судьи рассказал о ходе дела против экс-футболиста сборной России
Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-футболистом сборной России Романом Широковым, рассказал о ходе судебных разбирательств.
03:00
Глава Минкультуры ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у отца
Министр культуры России Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, так как у её отца Бориса Любимова, ректора Высшего театрального училища им М.С. Щепкина, был обнаружен коронавирус.
03:00
В Подмосковье прошли реабилитацию почти 170 детей, переболевших COVID-19
В Детском клиническом многопрофильном центре Московской области прошли реабилитацию 167 детей, переболевших COVID-19.
03:00
Эксперт рассказал о мерах предосторожности при получении пенсии на банковские карты
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал о мерах предосторожности при получении пенсии на банковские карты.
03:00
Вирусолог оценил ситуацию с COVID-19
Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн оценил ситуацию с COVID-19.
03:00
Тетюхин: хорошо, что не выиграл ОИ в Сиднее
Самый титулованный российский волейболист Сергей Тетюхин признался, что не сожалеет о поражении отечественной сборной в финале волейбольного турнира Олимпийских игр — 2000, которые проходили в Сиднее.
03:00
Трамп не исключает применения в США зарубежных вакцин от коронавируса
Президент США Дональд Трамп не исключает возможность применения в Соединённых Штатах вакцин от коронавируса, произведённых в других странах. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
03:00
Бывший гендиректор «Динамо» отсудил у клуба более 3 млн рублей
Адвокат Вагид Искендеров, представляющий интересы бывшего генерального директора «Динамо» Евгения Муравьёва, сообщил, что его клиенту удалось отсудить у московского клуба более 3 млн рублей за досрочное расторжение трудового договора.
03:00
«Роскосмос» отправит актёра на МКС для съёмок фильма
«Роскосмос» по итогам открытого конкурса отправит актёра на МКС для съёмок художественного фильма в 2021 году.
03:00
В Петербурге вручили награды ведущим реставраторам города
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил награды ведущим реставраторам города.
03:00
В Гильдии риелторов оценили влияние пандемии на рынок недвижимости
Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев оценил влияние пандемии на рынок недвижимости.
03:00
В Дагестане запустили акцию «Музеи — медикам»
Министерство культуры Дагестана запустило акцию «Музеи — медикам».
03:00
Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч квалификации ЛЧ с ПАОКом
Российский «Краснодар» и греческий ПАОК назвали стартовые составы на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов.
03:00
Макрон на ГА ООН призвал Россию пролить свет на ситуацию с Навальным
Париж призывает Москву прояснить ситуацию с Алексеем Навальным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Генассамблее ООН.
03:00
Два проекта Москвы стали финалистами международного конкурса умных городов
Два проекта Москвы вышли в финал международного конкурса Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards.
03:00
В АТОР прокомментировали ситуацию в отрасли
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию в отрасли.
03:00
Чемпион UFC Адесанья обратился к Чимаеву
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что на данный момент шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев дерётся на «низком уровне конкуренции».
03:00
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Ставропольском крае продолжается работа по тестированию на COVID-19. По данным на 22 сентября, проведено 504 973 исследования.
03:00
Форум «Мой агробизнес и господдержка» пройдёт 24 сентября в Подмосковье
Форум «Мой агробизнес и господдержка. Сделаем вместе» пройдёт 24 сентября в Московской области.
03:00
Артисты Александринского театра получили награды за вклад в развитие культуры
Артисты Александринского театра Пётр Семак и Николай Мартон получили награды за вклад в развитие культуры.
03:00
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Башкирии
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Башкирии.
03:00
Ковальчук и Капризов провели мастер-класс для детей
Олимпийские чемпионы россияне Илья Ковальчук и Кирилл Капризов провели мастер-класс для воспитанников хоккейной школы «Красная машина — Юниор».
03:00
За сутки в Турции выявили почти 1700 случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 1692 новых случая заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
03:00
Зеленский оценил перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины в Донбассе длится уже почти два месяца.
03:00
Экс-чемпион UFC Сехудо намекнул на возвращение в спорт
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо может вернуться в смешанные единоборства.
03:00
В Петербурге продлили масочный режим в общественном транспорте
В Санкт-Петербурге продлили обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте до 11 октября из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом информирует Интерфакс.
03:00
«Яндекс» договорился с TCS Group о покупке
«Яндекс» договорился с TCS Group — владельцем «Тинькофф Банка» — о покупке кредитной организации.
03:00
Суд продлил срок ареста экс-главы Пятигорска
Суд продлил до 22 декабря срок заключения под стражей бывшего главы Пятигорска Льва Травнева по делу о превышении полномочий.
03:00
Хачанов обыграл Штруффа в первом круге турнира ATP в Гамбурге
В матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Гамбурге россиянин Карен Хачанов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.
03:00
«Сочи» обыграл «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым».
03:00
Нурмагомедов: подготовка к бою с Гэтжи продолжается
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что вскоре приступит к новому этапу подготовки к очередной защите титула.
03:00
Число случаев коронавируса в Великобритании превысило 400 тысяч
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании превысило 400 тыс.
03:00
В Чехии вводят новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения в связи с ускорением темпов распространения коронавирусной инфекции вступят в силу в Чехии с четверга, 24 сентября. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Роман Примула.
03:00
В «Зените» отреагировали на вердикт РФС признать ошибкой засчитанный гол Дзюбы «Уралу»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал заявление Российского футбольного союза (РФС) о том, что бригада арбитров матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (1:1) допустила ошибку, засчитав гол форварда питерцев Артёма Дзюбы.
03:00
Путин назвал условие для проведения саммита «пятёрки» СБ ООН
Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН рассказал, при каком условии пройдёт очный саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН.
03:00
Пассажиропоток аэропортов Москвы в августе вырос почти в 1,5 раза
Пассажиропоток аэропортов Москвы в августе составил 5,79 млн человек, что почти в полтора раза превышает показатели июля.
03:00
Польская теннисистка Кава призналась, что удивлена положительному тесту на коронавирус на «Ролан Гаррос»
Польская теннисистка Катаржина Кава прокомментировала тот факт, что её тест на коронавирус дал положительный результат за несколько дней до начала Открытого чемпионата Франции.