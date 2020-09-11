Euronews: популяция животных за полвека сократилась на две трети из-за людей

За последние 50 лет популяции млекопитающих, рыб, птиц, амфибий и рептилий на нашей планете уменьшились более чем на две трети, говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы. Из-за необдуманных действий человека миллионам видов живых существ грозит полное исчезновение уже в ближайшие десятилетия, предупреждают эксперты. И если не принять срочных мер, эти процессы станут необратимыми, передаёт Euronews.
В небе, море или на суше — угроза биоразнообразию на планете Земля как никогда велика: за последние 50 лет по вине человека популяции животных в мире уменьшились более чем на две трети. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы «Живая планета — 2020».
Согласно исследованию, с 1970 года популяции птиц, рыб, млекопитающих, амфибий и рептилий сократились в среднем на 68 процентов. Причина — разрушение их естественной среды обитания человеком, а именно: экстенсивное сельское хозяйство, расточительное потребление природных ресурсов, загрязнение и глобальное потепление.
Миллионам видов живых существ грозит исчезновение уже в ближайшие десятки лет. Так, в Европе особое внимание приковано к популяциям бабочек: с 1990 года их численность сократилась почти на 50 процентов.
Впрочем, исследователи Всемирного фонда дикой природы обнадёживают: если действовать незамедлительно, негативную тенденцию о снижении биоразнообразия ещё не поздно обратить вспять.
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