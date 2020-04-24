Independent: слишком прибыльный бизнес — несмотря на пандемию, торговля дикими животными в Азии продолжается

Хотя многие эксперты считают, что впервые COVID-19 человек заразился от летучих мышей, которые в большом количестве продавались на рынке в Ухани, азиатские страны не готовы расставаться со своими привычками. Как сообщает The Independent, торговля дикими животными в регионе продолжается и запретить её не так просто, ведь это очень прибыльный бизнес, в котором многие заинтересованы.

По данным очевидцев, на оживлённом рынке в Индонезии 7 апреля на одном из прилавков рядом с вырезками свинины можно было заметить кучу мёртвых летучих мышей. Двумя днями раньше на другом рынке, в провинции Гуанси на юго-западе Китая, в мясной лавке друг на друге стояли грязные клетки с кошками. Ещё в одной провинции, Гуандун, соседствующей с Гонконгом, продавец средств традиционной китайской медицины предлагал купить средство из летучих мышей и скорпионов, которым можно вылечить множество недугов — от ревматизма до комариных укусов.

Несмотря на пандемию коронавируса, который, по некоторым версиям, передался людям от диких животных, в Юго-Восточной Азии торговля соответствующими товарами продолжает процветать, пишет The Independent.

В Китае, несмотря на то что в Пекине и Шанхае мясные ряды вполне соответствуют санитарным нормам, в удалённых городах и посёлках на юге и на западе страны рынки с дикими животными никуда не делись и явно говорят о том, что местные жители не сочли нужным прислушаться к предупреждениям эпидемиологов.

Индонезийский рынок Томохон известен тем, что здесь запросто можно приобрести разделанных диких животных, а также собак и кошек. Несмотря на то что в стране зарегистрировано 6760 случаев заражений коронавирусом и 590 смертей от болезни, к возмущению зоозащитников, на прошлой неделе рынок продолжал свою деятельность.

Как утверждает Фрэнк Делано Манус из индонезийской зоозащитной организации Animal Friends Manado Indonesia, за последнее время он побывал на двух встречах с представителями региональных властей. Там выяснилось, что угрозу передачи патогенов от летучих мышей людям на рынке Томохон выявили ещё в 2018 году. Тогда у 13 животных взяли анализы, и три летучие мыши оказались заражены коронавирусом. «Я был удивлён и шокирован, когда об этом узнал», — комментирует активист.

Когда вспышка COVID-19 только началась в Индонезии, местные власти разрешили Томохону работать только в раннее время — до 10 часов утра. Однако на правила очень быстро перестали обращать внимание. Теперь же, в течение ближайших двух недель, на подъездах к рынку планируют установить блокпосты, которые не будут разрешать ввозить на территорию диких животных, а также собак и кошек. По мнению Мануса, к этой мере прибегли слишком поздно.

Летучие мыши — популярное блюдо в Северном Сулавеси, индонезийской провинции, где расположен рынок Томохон. С ними здесь готовят карри на кокосовом молоке. «Если спросить мясников и их покупателей, не боятся ли они коронавируса, они говорят: «Вирус к нам пришёл из Китая — не из Томохона». Их вообще это нисколько не волнует», — возмущается зоозащитник.

По словам доктора Ричарда Остфелда из американского Института исследования экосистем Кери, «угроза того,что зоонозный вирус перекинется на человека, в первую очередь связана с контактом с выделениями заражённого дикого животного, такими как слюна, моча и фекалии». Также заражение может произойти в процессе забоя и разделки туш, а вот при употреблении приготовленного мяса, отмечает учёный, такой угрозы уже нет.

Самое страшное, по мнению Остфелда, — когда разные виды животных содержатся вместе в тесном пространстве и в антисанитарных условиях. Такого не бывает в природе, поэтому пленённые животные испытывают стресс, «испускают патогены» и запросто могут заразить других животных и людей.

В Китае из-за ситуации с коронавирусом в конце февраля был введён временный запрет на продажу и употребление в пищу диких животных. Похожие меры принимались после вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Впрочем, тогда запрет не продлили, и сейчас, как ожидается, с открытием рынков покупатели вновь смогут приобретать диких животных. Причём санитарные условия соблюдаются далеко не везде.

В юго-западных провинциях Гуйлинь и Гуанси на рынках за последние две недели были обнаружены нагромождённые друг на друга клетки с кошками, собаками, утками и кроликами. Такие условия создают риск для передачи болезни от одного вида к другому. Как показали недавние исследования китайских учёных, в то время как угроза заражения COVID-19 среди собак, свиней, куриц и уток невелика, куда больше вирусу подвержены кошки и хорьки.

Как отмечает The Independent, в последние недели китайские власти пытаются снять со своей страны ответственность за пандемию и продвигают «конспирологические теории» о том, что коронавирус в Ухань, где случилась самая первая вспышка заболевания, могли завезти американские военные или итальянцы. На сегодня источник заражения неизвестен, но многие склонны считать, что изначально вирус был у летучих мышей.

Британский эпидемиолог Бен Коулинг уверен в этой теории и считает, что нигде, кроме Ухани или близлежащих территорий, пандемия начаться не могла.

Эксперт обращает внимание, что торговля дикими животными в Китае — очень прибыльный бизнес, который приносит порядка £57 млрд в год. «Они запретили торговлю дикими животными на рынках после вспышки атипичной пневмонии, но всё вернулось на круги своя. Теперь они снова ввели запрет, но в этом бизнесе столько заинтересованных сторон и столько денег, что есть опасения, что продлить запрет будет сложно», — объяснил Коулинг.

Что поразительно, в списке средств традиционной китайской медицины, рекомендованных Госкомитетом КНР по здравоохранению для борьбы с COVID-19, числится лекарство из медвежьей желчи.

Джилл Роберсон, зоозащитница и основатель организации Animals Asia, которая содержит заповедники для медведей, спасённых от торговцев желчью, настаивает: «Мы не должны использовать продукцию, полученную от убийства диких животных, вроде медвежьей желчи, чтобы лечить смертоносный вирус, который, скорее всего, мы и получили от диких животных. Рынки с дикими животными по всей Азии нужно закрыть навсегда. Эта пандемия свидетельствует о катастрофическом дисбалансе в том, как мы относимся к диким видам и как их эксплуатируем, и природа наносит ответный удар».