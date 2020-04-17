Гитарист Queen: за веганством будущее — коронавирус заставит задуматься, нужно ли есть животных

Из-за пандемии CODIV-19, которым, по предположениям, люди впервые заразились на рынке в Ухани, всё больше людей начнут пересматривать своё отношение к мясу, считает известный музыкант Брайан Мэй. В интервью NME он заявил, что употребление животных в пищу повлекло за собой пандемию и подорвало жизнь человечеству, так что будущее — за веганством.

Гитарист группы Queen Брайан Мэй заявил, что после коронавируса будущее человечества — за веганством, сообщает NME.

Существует распространённая, но пока ещё не доказанная версия, что первые заражения COVID-19 произошли из-за контакта с дикими животными, которые продавались на птичьем рынке в китайском городе Ухань. Поэтому Мэй утверждает, что пандемия заставит людей пересмотреть их отношение к мясу.

Музыкант, который в начале 2020 года перешёл исключительно на пищу растительного происхождения, считает: «Если во всём этом разбираться, мне кажется, мы вновь должны задуматься, нужно ли есть животных вообще. Это здесь — главный вопрос, ведь пандемия, по всей видимости, началась из-за того, что люди ели животных, а сейчас все всё более отчётливо понимают, что есть животных не слишком полезно для здоровья».

Мэй рассказал, что сам он решил попробовать отказаться от продуктов животного происхождения в январе и с тех пор уже три месяца как веган: «Для меня это было экспериментом, потому что я уже давно пытаюсь отстаивать права животных и меня смущало, что я периодически всё равно их ем».

Знаменитый гитарист, а также астрофизик подчёркивает, что веганство изначально было его решением и он не собирался навязывать такой образ жизни другим. «Но сейчас мы более ясно видим, как употребление в пищу животных подорвало жизнь всем нам, и я думаю, пришла пора переосмыслить наш мир и сделать так, чтобы мы не вредили другим видам».

Теперь Мэй собирается более активно пропагандировать веганство, потому что за таким образом жизни — «будущее во многих и многих смыслах».

Как напоминает NME, другой легендарный музыкант, сэр Пол Маккартни, тоже поделился своими мыслями по поводу китайских рынков с дикими животными. «Я очень надеюсь, что после всего этого китайское правительство скажет: «Так, нам нужно строжайшим образом начать следить за санитарными нормами». Давайте уж признаем: есть летучих мышей — это как-то попахивает Средневековьем. Такое впечатление, что атипичная пневмония, птичий грипп — все такого рода заболевания, которые нас коснулись, с чем связаны? С такими вот средневековыми практиками. Им нужно исправиться. То, что сейчас творится, должно повлечь за собой изменения. Если не это, то уж не знаю, что ещё», — цитирует NME.