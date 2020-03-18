DN: Евровидение решили отменить — именно тогда, когда в нём нуждались больше всего

Впервые с момента своего основания конкурс песни «Евровидение» было решено отменить. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса, пишет Dagens Nyheter. Тем не менее, как отмечает газета, этот прискорбный шаг означает фактическое предательство самой души конкурса, так как тяжело представить другое время, когда европейцы нуждались бы в нём больше, чем сейчас.

Когда в 1950-х годах появилось Евровидение, этот конкурс служил двум целям. С одной стороны, это была новинка в плане телевидения, и Европейскому вещательному союзу (ЕВС) требовался новый проект для тестирования телепередач. С другой же, Европа тогда всё ещё страдала от раздробленности после Второй мировой войны. Как результат, родилась утопическая и прекрасная в своей наивности идея о создании европейской идентичности при помощи лёгкого развлечения, пишет Dagens Nyheter.

Конкурс песни проводится уже более шести десятилетий. Если раньше в Евровидении принимали участие всего семь делегаций, то теперь их количество перевалило за 40, а само мероприятие превратилось в крупнейшую развлекательную программу в мире из тех, что транслируются в прямом эфире. Конкурс эволюционировал в целую культуру.

Однако теперь впервые с момента своего «зачатия» в 1956 году, Евровидение не состоится. «При этом тяжело представить время, когда бы в нём нуждались больше, чем именно сейчас», — подчёркивает шведская газета.

Собрать 41 делегацию из разных стран, десятки тысяч туристов и втиснуть их в гигантскую чашку Петри в Роттердаме, — это, разумеется, нонсенс. Однако были же возможны менее радикальные варинты, при которых столпотворения можно было избежать. Представители каждой страны могли выступать онлайн, находясь в собственных телепомещениях (при этом такое решение стало бы интересным стресс-тестом, своего рода техническим вызовом, которые в прошлом конкурс и старался решать). Был вариант музыкальных видео или клипов из национальных отборочных туров. «Да кому какое дело, сам соревновательный момент здесь играл бы не самую важную роль», — размышляет издание.

При правильном подходе и при наличии толкового продюсера этот телеспектакль в прямом эфире позволил бы на короткий миг отвлечься Европе, сидящей на карантине, от насущных проблем — что ей сейчас и требуется. Для конкурса хватило бы и пары ведущих в студии. Можно было написать сценарий, который бы балансировал между серьёзностью и дурашливостью. Можно было добавить ещё и благотворительный фактор, чтобы помочь тем, кто сильно пострадал от пандемии.

Евровидение прошло сквозь все войны и конфликты, переступило через павшие Берлинские стены, прошло сквозь катастрофы и теракты, возвышаясь памятником лучшим качествам человечества — того самого, которое ценит культуру, поп-культуру, развлечения и просто валяние дурака даже в самые тяжёлые времена.

«Отмена мероприятия впервые за всю историю — это прискорбное решение. Это редкая — и упущенная — возможность поступить правильно и использовать Евровидение для того, для чего оно однажды и предназначалось. Игнорирование этой возможности, пусть это и может прозвучать слишком напыщенно, — это фактическое предательство самой души соревнования», — подытоживает Dagens Nyheter.