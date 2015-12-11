wiwibloggs: На Евровидении-2016 Лазарев споет за всю Россию

Как стало известно, Россию на Евровидении в 2016 году представит певец Сергей Лазарев. После нескольких недель загадочных намеков исполнитель, наконец, подтвердил, что отправится в Стокгольм, где будет проходить следующий конкурс, сообщает Wiwibloggs.