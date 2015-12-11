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wiwibloggs: На Евровидении-2016 Лазарев споет за всю Россию
Как стало известно, Россию на Евровидении в 2016 году представит певец Сергей Лазарев. После нескольких недель загадочных намеков исполнитель, наконец, подтвердил, что отправится в Стокгольм, где будет проходить следующий конкурс, сообщает Wiwibloggs.
Wiwibloggs: Сестры Толмачевы передали «любовное послание» Путина в Крым
В клипе российских сестер Толмачевых для конкурса «Евровидение» журналист Уилли Ли Адамс увидел политический подтекст. В своей статье для wiwibloggs.com он провел параллели между текстом и недавними событиями в Крыму, назвав песню «любовным посланием» Путина.