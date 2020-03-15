Handelsblatt: от пафоса к сатире — у России есть все шансы победить на Евровидении
Песенный конкурс «Евровидение» для России значит так же много, как Чемпионат Европы по футболу для Германии, пишет Handelsblatt. На этот раз Россия решилась на эксперимент и сделала ставку на сатиру.
Самое важное в хорошей сатире — это «смертельно серьёзное» лицо, отмечает автор статьи. По его мнению, с этим Илья Прусикин и его товарищи по группе справляются в совершенстве. Группа, основанная в Санкт-Петербурге в 2013 году, создаёт зажигательную музыку в стиле рэйв и представляет хорошо разученное шоу.
Поначалу нельзя было предвидеть, что такая музыка однажды станет в России популярной, пишет журналист Андрэ Баллин. В Европе группу узнали ещё два года назад, когда Little Big высмеяли стереотипы о России в музыкальном клипе «Every day I’m drinking». Однако в то время внутри страны многие считали музыкантов враждебно настроенными по отношению к России. Пьющий водку «казак» с татуировкой Кремля на груди сбивает с толку, как и молодая женщина в кокошнике, совокупляющаяся с медведем, или артист, под конец разбивающий свою балалайку.
Клип «Big dick», в котором Прусикин появляется с затушёванным на видео гигантским фаллосом, тоже подходит не для слабонервных, хотя сам 34-летний музыкант считает это пародией на все современные клипы поп-музыки. Тяга к пародии и провокации ясно просматривается и в «Rock Paper Scissors», в котором группа дурачится над песней американской рок-группы Bloodhound Gang «Bad Touch».
Однако с появлением клипа «Skibidi» осенью 2018 года Little Big подняли много шума. Клип набрал уже около 370 млн просмотров и стал вирусным, с большим отрывом опередив все хиты участников конкурса «Евровидение». Хотя гротескные танцевальные движения не в полной мере разрешены для показа в детской аудитории, Little Big даже получили с этим клипом премию на бельгийском детском и молодёжном канале Ketnet.
Примерно с тех пор группу признали пригодной для семейной аудитории и в России. Тем не менее, победа на российском предварительном отборе на конкурс «Евровидение» стала неожиданностью, отмечает журналист. Даже сами члены группы не относились к участию в предварительном отборе по-настоящему серьёзно.
Как подчёркивает Handelsblatt, решение отправить на европейский песенный конкурс Little Big означает «абсолютную смену стиля». До сих пор Москва относилась к своему участию в Евровидении крайне серьёзно и с большим пафосом, уверяет автор статьи. Для России победа в конкурсе значит почти то же, что для Германии — победа на Чемпионате Европы по футболу. До сих пор лучшие результаты России приносили душещипательные выступления таких исполнителей с идеально подобранным стилем, как Дима Билан или Сергей Лазарев.
У самоироничного подхода Little Big с ними мало общего, отмечается в статье. И всё-таки у группы теперь есть шанс добиться успеха на финале 16 мая в Роттердаме. Немало фанатов верят, что группа может победить — если только Евровидение не отменят из-за коронавируса. И дело не только в том, что у группы больше всего фанатов в Европе, особенно во Франции, Бельгии или Швейцарии, но и в том, что песня «Uno» может стать такой же заразительной и популярной, как «Skibidi».
Вдобавок к идеальной иронии члены группы появляются в клипе в расклешённых брюках и костюмах в стиле диско 70-х годов, дурачась под псевдо-латинскую музыку с каменными лицами.
В качестве рекламной кампании Little Big сознательно запустили флешмоб, побуждающий фанатов подражать движениям участников группы. Фанаты вызов приняли: в интернете появились уже сотни более или менее оригинальных видео, на которых молодые люди двигают коленями под музыку «Uno» и пытаются при этом сохранять по возможности серьёзные лица. Во всяком случае, зрителям точно будет весело, заключает журналист Handelsblatt.