Handelsblatt: от пафоса к сатире — у России есть все шансы победить на Евровидении

Россия перешла от пафоса к пародии: отбор на песенный конкурс «Евровидение» от страны неожиданно выиграла группа Little Big, пишет Handelsblatt. По замечанию журналиста издания, артисты, которые с каменными лицами дурачатся под зажигательную музыку, создали идеальную сатиру. Они уже чрезвычайно популярны в Европе и имеют все шансы победить — если конкурс не отменят из-за коронавируса.

Песенный конкурс «Евровидение» для России значит так же много, как Чемпионат Европы по футболу для Германии, пишет Handelsblatt. На этот раз Россия решилась на эксперимент и сделала ставку на сатиру.

Самое важное в хорошей сатире — это «смертельно серьёзное» лицо, отмечает автор статьи. По его мнению, с этим Илья Прусикин и его товарищи по группе справляются в совершенстве. Группа, основанная в Санкт-Петербурге в 2013 году, создаёт зажигательную музыку в стиле рэйв и представляет хорошо разученное шоу.

Поначалу нельзя было предвидеть, что такая музыка однажды станет в России популярной, пишет журналист Андрэ Баллин. В Европе группу узнали ещё два года назад, когда Little Big высмеяли стереотипы о России в музыкальном клипе «Every day I’m drinking». Однако в то время внутри страны многие считали музыкантов враждебно настроенными по отношению к России. Пьющий водку «казак» с татуировкой Кремля на груди сбивает с толку, как и молодая женщина в кокошнике, совокупляющаяся с медведем, или артист, под конец разбивающий свою балалайку.

Клип «Big dick», в котором Прусикин появляется с затушёванным на видео гигантским фаллосом, тоже подходит не для слабонервных, хотя сам 34-летний музыкант считает это пародией на все современные клипы поп-музыки. Тяга к пародии и провокации ясно просматривается и в «Rock Paper Scissors», в котором группа дурачится над песней американской рок-группы Bloodhound Gang «Bad Touch».

Однако с появлением клипа «Skibidi» осенью 2018 года Little Big подняли много шума. Клип набрал уже около 370 млн просмотров и стал вирусным, с большим отрывом опередив все хиты участников конкурса «Евровидение». Хотя гротескные танцевальные движения не в полной мере разрешены для показа в детской аудитории, Little Big даже получили с этим клипом премию на бельгийском детском и молодёжном канале Ketnet.

Примерно с тех пор группу признали пригодной для семейной аудитории и в России. Тем не менее, победа на российском предварительном отборе на конкурс «Евровидение» стала неожиданностью, отмечает журналист. Даже сами члены группы не относились к участию в предварительном отборе по-настоящему серьёзно.

Как подчёркивает Handelsblatt, решение отправить на европейский песенный конкурс Little Big означает «абсолютную смену стиля». До сих пор Москва относилась к своему участию в Евровидении крайне серьёзно и с большим пафосом, уверяет автор статьи. Для России победа в конкурсе значит почти то же, что для Германии — победа на Чемпионате Европы по футболу. До сих пор лучшие результаты России приносили душещипательные выступления таких исполнителей с идеально подобранным стилем, как Дима Билан или Сергей Лазарев.

У самоироничного подхода Little Big с ними мало общего, отмечается в статье. И всё-таки у группы теперь есть шанс добиться успеха на финале 16 мая в Роттердаме. Немало фанатов верят, что группа может победить — если только Евровидение не отменят из-за коронавируса. И дело не только в том, что у группы больше всего фанатов в Европе, особенно во Франции, Бельгии или Швейцарии, но и в том, что песня «Uno» может стать такой же заразительной и популярной, как «Skibidi».

Вдобавок к идеальной иронии члены группы появляются в клипе в расклешённых брюках и костюмах в стиле диско 70-х годов, дурачась под псевдо-латинскую музыку с каменными лицами.

В качестве рекламной кампании Little Big сознательно запустили флешмоб, побуждающий фанатов подражать движениям участников группы. Фанаты вызов приняли: в интернете появились уже сотни более или менее оригинальных видео, на которых молодые люди двигают коленями под музыку «Uno» и пытаются при этом сохранять по возможности серьёзные лица. Во всяком случае, зрителям точно будет весело, заключает журналист Handelsblatt.