CNN: в Лос-Анджелесе застрелили 20-летнего рэпера Pop Smoke

В Калифорнии в собственном доме был убит популярный американский рэпер Pop Smoke. Полиция Лос-Анджелеса продолжает поиск злоумышленников, сообщает CNN.
В Калифорнии на Голливудских холмах в собственном доме застрелили популярного американского рэпера Pop Smoke. 20-летний музыкант на днях выпустил свой второй альбом Meet the Woo 2, сообщает CNN.
Убойный отдел Полицейского департамента Лос-Анджелеса расследует преступление. В рамках уголовного дела были задержаны несколько человек, но никто не был арестован, сообщил телеканалу представитель местных служб правопорядка капитан Стив Лурье.
По словам свидетелей, в вооружённом нападении на дом рэпера участвовали от двух до шести человек. Один из злоумышленников был в маске, отметил Лурье.
Рэпер впервые заявил о себе прошлым летом, выпустив дебютный сборник Meet the Woo. Клип на его песню Welcome to the Party собрал более 24 млн просмотров на YouTube, а звёзды хип-хопа Nicki Minaj и Meek Mill сделали на неё ремиксы.
В своём интервью The New York Times рэпер рассказывал о своей жизни до того, как он обрёл славу в музыкальной индустрии. Он признавался, что в подростковом возрасте любил идти на «большой риск».
«Если тебе нравятся красивые вещи, то, чтобы их получить, нужно кое-что делать. В 16 лет у меня была BMW 5-й серии», — говорил Pop Smoke.
В прошлом месяце во время его возвращения из Европы музыкант был арестован в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди по обвинению в перевозе украденного автомобиля. Рэпер не признал свою вину и был выпущен под залог $250 тыс., напоминает CNN.
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