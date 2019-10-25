Rolling Stone: Секретную службу США встревожили «угрозы» Эминема в адрес Трампа и его дочери

В начале 2018 года агенты Секретной службы США, в обязанности которой входит охрана президента, устраивали допрос Эминему, пишет The Rolling Stone со ссылкой на недавно опубликованный доклад. По словам издания, федеральных агентов заинтересовали тексты рэпера, в которых он «угрожал» Дональду Трампу и его дочери Иванке.

Секретная служба США, в обязанности которой среди прочего входит охрана президента, устраивала допрос Эминему из-за его стихов о Дональде Трампе и его дочери, а также ведущей советнице Иванке Трамп, сообщает The Rolling Stone. По словам издания, агенты проявляли особый интерес к песне рэпера Framed («Подставили») и его экспромту на церемонии награждения премии BET Hip Hop Awards 2017 года.

Во время этого импровизированного выступления Эминем жёстко прошёлся по Трампу: «Это ужасно горячий кофейник/ Стоит ли мне бросить его в Дональда Трампа? Возможно, нет/ Но это всё, что мне остаётся, пока я не придумаю крутой план». В Framed рэпер начитывал: «В телеке Дональд Дак, во дворе (игрушечный грузовик. — ИноТВ) Тонка Трак/ Но, чувак, какого чёрта в багажнике моей машины делает Иванка Трамп?»

В августе 2018 года вышел альбом Kamikaze с песней The Ringer («Каток»), в которой Эминем рассказывал о визите сотрудников федерального агентства: «Потому что агент Оранжевый только что отправил Секретную службу/ Чтобы встретиться со мною лично и узнать, хочу ли я навредить ему на самом деле».

В то время ведомство никак не комментировало сообщения о том, что его сотрудники наведывались к рэперу. Но документы, опубликованные на основании Закона о свободе информации, подтвердили правдивость этих слухов, отмечает издание.

В конце 2017 года кто-то проинформировал Секретную службу о содержании песни Framed. Как выяснилось впоследствии, этим «обеспокоенным гражданином» был работник телеканала TMZ, который хотел получить от ведомства комментарий о том, «начали ли они расследование в отношении Эминема из-за его стихов с угрозами в адрес первой дочери США Иванки Трамп».

В январе 2018-го представители Секретной службы встретились с Эминемом и его командой юристов. Агенты обвинили рэпера в «неподобающем поведении» и заявили, что через свою музыку он «угрожает их подопечным». Они интересовались не только песней Framed и выступлением артиста на награждении BET, но и его интервью изданию Vulture, в котором он говорил, что от Трампа у него «вскипает кровь».

Хотя значительная часть доклада подверглась цензуре, в нём осталось несколько «самородков». К примеру, в какой-то момент во время допроса агенты стали зачитывать стихи Эминема вслух, и тот якобы «начал читать рэп вместе с дознавателями». В итоге Секретная служба решила не передавать это дело в прокуратуру, заключает The Rolling Stone.