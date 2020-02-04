Euronews: cоветские технологии аудиозаписей «на костях» восстанавливают в Брюсселе

03:00 МЭР России оценило решение ВТО по спору с Украиной об импорте вагонов В Минэкономразвития России удовлетворены решением апелляционного органа ВТО по спору, который был инициирован Киевом против Москвы, об импорте украинских вагонов и железнодорожного оборудования.

03:00 Смолов рассказал, почему российским футболистам редко удаётся преуспеть за рубежом Российский нападающий испанского футбольного клуба «Сельта» Фёдор Смолов поделился мнением о том, почему российским футболистам зачастую не удаётся преуспеть в зарубежных чемпионатах.

03:00 Умер режиссёр Хосе Луис Куэрда Испанский режиссёр Хосе Луис Куэрда скончался в возрасте 72 лет. Об этом информирует ABC.es.

03:00 Спортивный директор «Сельты»: сделка по переходу Смолова была улажена за один день Спортивный директор испанского футбольного клуба «Сельта» Фелипе Миньямбрес поделился мнением о переходе в команду российского нападающего Фёдора Смолова.

03:00 Вице-президент «Сельты» рассказал об ожиданиях от игры Смолова Вице-президент испанского футбольного клуба «Сельта» Педро Посада рассказал об ожиданиях от игры российского нападающего Фёдора Смолова.

03:00 В Тюменской области сообщили, где разместят эвакуированных из КНР Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что эвакуированных из Китая в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV россиян и граждан других государств разместят в реабилитационном центре с автономной инфраструктурой в 30 км от Тюмени.

03:00 Минспорт Ростовской области подал в РФС заявку на проведение финала Кубка России по футболу Министерство спорта Ростовской области подало заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение финала Кубка России по футболу 2020 года, Суперкубка России, а также одного из матчей национальной сборной.

03:00 Николишин назвал заслуженным включение Яшина в Зал славы IIHF Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Андрей Николишин прокомментировал включение Алексея Яшина в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

03:00 Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-III Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом информирует РИА Новости.

03:00 Первый самолёт ВКС России вылетел из Ухани Минобороны России сообщило, что первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел из аэропорта города Ухань.

03:00 В Совфеде оценили сообщения о санкциях США по «Северному потоку — 2» Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT информацию СМИ о том, что США могут ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

03:00 Эксперт прокомментировал законопроект о сокращении числа депутатов Рады Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал сообщение о том, что Верховная рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.

03:00 Драчёв заявил, что СБР будет бороться за доброе имя биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением о предстоящем рассмотрении в Спортивном арбитражном суде (CAS) апелляций российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Играх и об аннулировании их результатов на Олимпиаде в Сочи.

03:00 В РСТ оценили влияние ситуации с коронавирусом на туристический спрос Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил влияние ситуации с коронавирусом на туристический спрос.

03:00 В Госдуме оценили скидку в 50% на уплату штрафов по новому КоАП Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству Юрий Напсо прокомментировал сообщение Минюста о том, что проект нового Кодекса России об административных правонарушениях предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на уплату штрафов по 60% статей.

03:00 Объём промышленного производства в Нижегородской области вырос втрое за 10 лет Объём промышленного производства в Нижегородской области вырос почти втрое за 10 лет — с 601,4 млрд рублей в 2009 году до 1,581 трлн рублей в 2019-м.

03:00 Объём жилищного строительства в Красноярском крае вырос на 3,4% в 2019 году Объём жилищного строительства в Красноярском крае показал рост на 3,4% в 2019 году. Сдано почти 1,19 млн кв. метров жилья.

03:00 Глава Роспотребнадзора рассказала об эвакуации россиян из Ухани Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об эвакуации российских граждан из китайского города Ухань.

03:00 В МВД России рассказали о законопроекте о депортации мигрантов с опасными заболеваниями Министерство внутренних дел России прокомментировало законопроект о депортации мигрантов с опасными заболеваниями.

03:00 Свищёв, РУСАДА и представители МВД обсудили поправки в Уголовный кодекс по антидопинговым правилам В офисе Российского антидопингового агентства состоялась рабочая встреча руководства РУСАДА с депутатом Госдумы, членом комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрием Свищёвым и представителями Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

03:00 Посол России в ФРГ назвал «Северный поток — 2» обоюдовыгодной сделкой Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью Ruptly назвал проект газопровода «Северный поток — 2» обоюдовыгодной сделкой.

03:00 Биатлонистка Вилухина намерена посетить слушания своей апелляции в CAS Российская биатлонистка Ольга Вилухина намерена присутствовать на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), который будет рассматривать её апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Играх и об аннулировании их результатов на Олимпиаде в Сочи.

03:00 Второй самолёт ВКС России прибыл в Ухань Минобороны России сообщило, что второй самолёт Воздушно-космических сил России совершил посадку в аэропорту города Ухань для эвакуации россиян.

03:00 В Госдуме оценили слова Макрона об интерпретациях Второй мировой войны Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он наблюдает «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну».

03:00 Овечкин нанёс повреждение Самсонову на тренировке, попав шайбой в шлем Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин неумышленно травмировал голкипера своей команды Илью Самсонова во время тренировки.

03:00 Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Египта Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

03:00 Замминистра обороны России встретился с послом Франции Замминистра обороны России Александр Фомин встретился с французским послом Пьером Леви, стороны обсудили вопросы контроля над вооружениями, а также ситуацию в Европе и мире.

03:00 Эксперт оценил начало производства С-400 для Индии Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал начало производства зенитно-ракетных систем С-400 для Индии.

03:00 Гол Мамаева помог «Ростову» победить «Партизан» на Кубке Париматч Премьер Российский футбольный клуб «Ростов» одержал победу над сербским «Партизаном» в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.

03:00 Эксперт напомнил о недопустимости бесконтрольного приёма противовирусных препаратов Медицинский эксперт, фармаколог Александр Эдигер напомнил о недопустимости бесконтрольного приёма противовирусных препаратов.

03:00 Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области В среду, 5 февраля, в Челябинской области резко ухудшится погода, заявили в региональном ГУ МЧС России.

03:00 Боксёр Кушиташвили читает в СИЗО «Двенадцать стульев» Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, которого подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, помещён в СИЗО в так называемую карантинную камеру, где нет телевизора и холодильника. Об этом рассказал специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший спортсмена.

03:00 Чемпион НБА Мозгов исключён из списка кандидатов в сборную России на 2020 год Центровой подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов исключён из списка кандидатов в сборную России по баскетболу на 2020 год.

03:00 В Госдуме прокомментировали планы разрешить коллекторам использовать псевдонимы Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал планы разрешить сотрудникам коллекторских агентств не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать цифровой идентификатор.

03:00 В Сочи предупредили об усилении ветра до 20 м/с В Сочи предупредили об ухудшении погоды утром и днём в среду, 5 февраля.

03:00 В Подмосковье прошёл конкурс «Любимый учитель» В Московской области прошёл конкурс «Любимый учитель». В номинации для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, лауреатом стала Инна Теряева — преподаватель русского языка и литературы из Наро-Фоминска.

03:00 Футболист «Барселоны» Дембеле получил новую травму, ещё не восстановившись от предыдущей Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле получил серьёзную травму во время восстановления от предыдущего повреждения.

03:00 В Совфеде оценили слова Макрона об интерпретациях Второй мировой войны Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он наблюдает «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну».

03:00 Стала известна дата слушаний в CAS по делу биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной Спортивный арбитражный суд (CAS) определился с датой рассмотрения апелляций российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Играх и об аннулировании их результатов на Олимпиаде в Сочи.

03:00 Россия предложила Швеции наладить диалог по линии военных Россия предложила Швеции наладить доверительный диалог по линии военных, как это было ранее сделано с Финляндией. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде.

03:00 Куртинайтис и Пашутин возглавят команды на Матче звёзд Единой лиги ВТБ Единая лига ВТБ объявила имена тренеров команд на предстоящий Матч звёзд.

03:00 Суд отменил решение по делу жительницы Краснодара, которую засудили за жалобу Путину Четвёртый кассационный суд Краснодара отменил решение о взыскании 106 тыс. рублей в пользу строительной компании с Елены Скибы, которая в одиночку воспитывает ребёнка с органическим поражением ЦНС. В 2018 году жительница Краснодара пожаловалась на застройщика президенту России Владимиру Путину, а позже получила от компании иск за публичное, по их мнению, распространение сведений, порочащих деловую репутацию.

03:00 Назначен новый гендиректор «Почты России» Совет директоров «Почты России» назначил бывшего вице-премьера Максима Акимова на должность генерального директора компании вместо Николая Подгузова.

03:00 Комиссия спортсменов ВФЛА получила приглашение войти в рабочую группу ОКР Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики получила приглашение войти в рабочую группу Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению ВФЛА.

03:00 РФС создал селекционный отдел для поиска молодёжи для сборных России Российский футбольный союз (РФС) объявил о создании селекционного отдела.

03:00 Сорокин заявил, что коронавирус не окажет влияния на проведение Евро-2020 Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин заявил, что ситуация с распространением коронавируса не окажет влияния на проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года.

03:00 ФАС проверит ситуацию с ценами на продукты питания на Дальнем Востоке Федеральная антимонопольная служба проверит розничные цены на социально значимые продукты питания в Дальневосточном федеральном округе.

03:00 Handelsblatt: США могут ввести новые санкции по «Северному потоку — 2» Соединённые Штаты намерены ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.

03:00 Боксёр Кушиташвили о сломанном носе росгвардейца: он сам ударился Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, которого подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, заявил, что росгвардеец сломал нос, ударившись самостоятельно, а спортсмен предлагал ему вправить его.