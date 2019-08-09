CNN: фанаты «Битлз» отпраздновали пятидесятилетие «Эбби-Роуд»

Знаменитой фотографии членов «Битлз» на улице Эбби-Роуд, ставшей обложкой их одноимённого — и последнего — альбома, исполнилось 50 лет, сообщает CNN. Корреспондент канала вместе с сотнями фанатов группы побывал на том самом переходе — и убедился в том, что «Ливерпульская четвёрка» по-прежнему объединяет людей.

Сегодня исполняется 50 лет одной из самых знаковых фотографий в истории — а также одной из самых знаменитых музыкальных обложек. Её вы можете увидеть за моей спиной — это члены группы «Битлз», которые пересекают улицу Эбби-Роуд, на которой располагалась их студия. Вместе с сотнями людей, которые собрались отпраздновать годовщину, а заодно и воссоздать историю, к знаменитому пешеходному переходу отправился и наш корреспондент Саймон Каллен.

Когда-то это был тихий пешеходный переход в пригороде Лондона, но теперь он превратился в настоящее святилище в честь «битлов», заполонённое людьми. Ещё сильнее это ощущается сегодня, в день пятидесятилетней годовщины фотосессии группы на Эбби-Роуд.

ЖЕНЩИНА: Очень приятно видеть, что здесь так много молодёжи, что «Битлз» любят так же, как было пятьдесят лет назад.

МУЖЧИНА: Это по-настоящему знаковая обложка.

ЖЕНЩИНА: А ведь многие и музыку ещё помнят и подпевают.

Обложку альбома изображали и премьер-министры, и двойники «битлов», и спортсмены, нёсшие Олимпийский огонь. А в прошлом году сюда вернулся и сам сэр Пол Маккартни — и на этот раз на нём были сандалии: он уже всё-таки не тот двадцатилетний босоногий рок-музыкант.

БРЮС СПАЙЗЕР, эксперт по «Битлз»: Теперь это одна из самых знаковых обложек. Думаю, что людям в ней больше всего нравится то, что на ней изображена очень простое действие, которое мы все делаем: нам всем приходится переходить дорогу, и «битлы» — такие же люди, как и мы, и дороги они тоже переходят.

САЙМОН КАЛЛЕН, корреспондент CNN: Та самая фотосессия продлилась всего 15 минут и прошла при поддержке местного полицейского, который остановил движение. Но сегодня фанаты проводят здесь гораздо больше времени: для них это своеобразное паломничество и часть наследия группы, всё ещё живущего в сердцах людей.

А ведь так происходит не только по случаю годовщин, а круглый год — туристы фотографируются на переходе с помощью своих друзей.

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: И вот так — каждый день, по шесть раз.

Но сегодня на первый план выходят торжества — здесь вспоминают знаковую обложку и чествуют группу, которая по-прежнему собирает фанатов со всего мира.

Саймон Каллен, CNN, Эбби-Роуд, Лондон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 8 августа 2019 года.