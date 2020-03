Wiwibloggs.com: Uno, dos, cuatro — Little Big представила песню для Евровидения

Российская группа Little Big представила песню, с которой собирается выступать на Евровидении-2020: ей оказалась заводная композиция под название Uno, пишет Wiwibloggs. Портал охарактеризовал песню как «бодрую» и «цепляющую», которая, без всяких сомнений, придётся по вкусу зрителям конкурса.

В прошлый понедельник стало известно, что группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020. И на протяжении прошедших с этого момента полутора недель фанаты терпеливо (нет) ждали, с какой же композицией выступит коллектив. Теперь же время их ожидания подошло к концу: группа собирается исполнить песню Uno, пишет Wiwibloggs.

Впервые представлена эта песня была на российском шоу «Вечерний Ургант». Сама же российская группа известна своим живым характером, рейв- и панковской стилистикой, сатирой и юмором. Их песня на Евровидении такой характеристике определённо соответствует.

Композиция получилась заводная, бодрая и цепляющая. Она, по мнению портала, определённо будет выделяться на сцене, и у Little Big будут основания надеяться на то, что в мае им удастся увлечь за собой зрителей.

Little Big — это поп-панк группа из Санкт-Петербурга. На данный момент в её состав входят Илья Прусикин, Соня Таюрская, Сергей Макаров и Антон Лиссов. Коллектив появился в 2013 году, и их первой песней стала Every Day I’m Drinking. Little Big объездила с концертами значительную часть России и Европы, собрав по пути немало наград.