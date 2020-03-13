Wiwibloggs.com: Uno, dos, cuatro — Little Big представила песню для Евровидения

03:00
Роналду о коронавирусе: мир сейчас переживает трудный момент
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил с заявлением в связи с пандемией коронаваруса.
03:00
Весенняя сессия ПАСЕ отменена из-за коронавируса
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что руководство Совета Европы приняло решение отменить весеннюю сессию ПАСЕ из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Ограничение авиасообщения между Россией и ЕС не затронет Британию
Ограничения на авиасообщение со странами ЕС, которые Россия вводит с 16 марта, не касаются Великобритании. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Бостонский и Лондонский марафоны перенесены из-за коронавируса
Традиционные Бостонский и Лондонский марафоны перенесены на осень из-за пандемии коронавируса.
03:00
В РСТ заявили об угрозе банкротств туроператоров
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила об угрозе банкротств туроператоров в связи с ограничениями на авиасообщение из-за COVID-19.
03:00
Бышовец оценил влияние ситуации с коронавирусом на футбол
Заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Бышовец оценил влияние ситуации с коронавирусом на футбол.
03:00
В АТОР рассказали, как происходит возврат средств за путёвки
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, как происходит возврат средств за путёвки в ситуации с коронавирусом.
03:00
Эксперт дала рекомендации по защите детей от коронавируса
Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева дала рекомендации по защите детей от коронавируса.
03:00
Губерниев прокомментировал приостановку розыгрыша ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение УЕФА приостановить розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса.
03:00
Организаторы «Ролан Гаррос» пока не планируют отменять турнир
Организаторы турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос» — пока не рассматривают возможность отмены соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
В Ростуризме оценили сокращение объёмов бронирования из-за коронавируса
Советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова оценила сокращение объёмов бронирования из-за коронавируса.
03:00
В Госдуме призвали воздержаться от поездок за границу в течение года
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал россиян воздержаться от поездок за границу по меньшей мере в течение года.
03:00
Эксперт оценил состояние финансовой системы России
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев оценил состояние финансовой системы России.
03:00
Спасатели предупредили о заморозках в Краснодарском крае
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по заморозкам с 14 по 17 марта.
03:00
На Кубани задержали ещё четырёх полицейских по делу об организации преступного сообщества
В Краснодарском крае задержали ещё четырёх полицейских по делу об организации преступного сообщества.
03:00
В Тюменской области отменили все массовые мероприятия
В Тюменской области отменили все массовые мероприятия, которые должны были состояться с 13 по 31 марта.
03:00
Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Петербурге
Спасатели рассказали о погоде в Санкт-Петербурге в субботу, 14 марта.
03:00
В Петербурге отменили Международный образовательный форум и Финский бизнес-форум
Отменён Петербургский международный образовательный форум. Он должен был пройти 25—27 марта.
03:00
В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек
В Италии от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки скончались 250 человек, всего с начала вспышки заболевания умерли 1266 человек.
03:00
Эксперт оценил влияние ситуации с коронавирусом на мировой авторынок
Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил влияние ситуации с коронавирусом на мировой автомобильный рынок.
03:00
В ОНК рассказали о двух гражданах Индии в московском СИЗО
В московском СИЗО №5 содержатся два гражданина Индии, которых арестовали по обвинению в контрабанде наркотиков. Их посетил специальный корреспондент RT и член ОНК Москвы Борис Клин.
03:00
В Ростовской области ликвидировали около 1,5 тысячи свалок в 2019 году
В Ростовской области ликвидировали 1,5 тыс. свалочных очагов в 2019 году.
03:00
Виктор Дробыш прокомментировал клип Little Big для Евровидения
Продюсер Виктор Дробыш прокомментировал клип группы Little Big для конкурса «Евровидение».
03:00
В РПЛ обсудят возможность приостановки турнира из-за коронавируса
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал о предстоящем обсуждении возможного приостановления Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
03:00
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 заявил об ограничении авиасообщения между Россией и городами стран Евросоюза.
03:00
СМИ: Бой Бетербиева с Фаньлунем может быть перенесён
Боксёрский поединок между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) россиянином Артуром Бетербиевым и китайцем Мэном Фаньлуном может быть перенесён из-за пандемии коронавируса.
03:00
В Госдуме сравнили антироссийские санкции с прогнозом погоды
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT продление Евросоюзом на полгода индивидуальных санкций в отношении российских физических и юридических лиц.
03:00
Трюдо заявил, что не заражён коронавирусом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телеобращении объявил, что не заражён коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
IndyCar и NASCAR перенесли старт сезона из-за коронавируса
Американские гоночные серии IndyCar и NASCAR отложили старт сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
IBU отменил эстафеты на этапе КМ в Контиолахти
Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отменить эстафетные гонки в рамках этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
03:00
Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
03:00
Матчи 26-го тура Бундеслиги перенесены из-за коронавируса
Матчи 26-го тура немецкой футбольной Бундеслиги, запланированные на 13—16 марта, перенесены на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
IIHF 17 марта рассмотрит вопрос проведения ЧМ-2020
Международная федерация хоккея (IIHF) 17 марта обсудит вопрос проведения чемпионата мира 2020 года в Швейцарии.
03:00
Помпео заявил, что США готовы немедленно поставлять Белоруссии нефть
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов немедленно поставлять Минску нефть по конкурентным рыночным ценам.
03:00
IIHF отменила юниорский ЧМ-2020 по хоккею
Международная федерация хоккея (IIHF) официально сообщила об отмене юниорского чемпионата мира среди игроков до 18 лет из-за пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
Гендиректор ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса
Европа превратилась в эпицентр пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
03:00
Генконсульство Норвегии в Мурманске временно закроет визовый отдел с 16 марта
Генеральное консульство Норвегии в Мурманске приостановит выдачу удостоверений приграничного жителя. Визовый отдел будет временно закрыт с 16 марта.
03:00
Алексей Чумаков оценил шансы Little Big на Евровидении
Певец Алексей Чумаков оценил шансы российской группы Little Big на конкурсе «Евровидение».
03:00
Власти Кировской области рассказали о готовности региона к предотвращению распространения коронавируса
В правительстве Кировской области рассказали о готовности региона к предотвращению распространения коронавируса.
03:00
В Башкирии заработала горячая линия по вопросам коронавируса
В Башкирии начала работать горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом.
03:00
В Госдуме оценили ситуацию с бюджетными местами в вузах
Член комитета Госдумы по образованию и науке Ольга Пилипенко прокомментировала ситуацию с количеством бюджетных мест в российских вузах.
03:00
Находящаяся в Лиссабоне журналист рассказала о ситуации в городе в связи с коронавирусом
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Лиссабоне Алла Боголепова прокомментировала ситуацию в городе в связи с карантином по коронавирусу.
03:00
Биатлонистка Куклина: наверное, для меня это лучший спринт в сезоне
Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
03:00
Президент Бразилии заявил об отрицательном результате на коронавирус
Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
03:00
Эксперт оценил ситуацию с ценами в России
Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов оценил ситуацию с ценами в России.
03:00
Эксперт оценил возможность роста цен на импортные товары в России
Ведущий аналитик портала BankoDrom.ru Вячеслав Путиловский оценил возможность роста цен на импортные товары в России.
03:00
В Удмуртии вручили более 2,1 тысячи медалей в честь 75-летия Победы
В Удмуртии на начало марта вручили более 2,1 тыс. медалей в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
03:00
Танцор из клипа Little Big рассказал, поедет ли на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, рассказал, поедет ли на конкурс «Евровидение».
03:00
В Удмуртии провели антитеррористические учения
В Малой Пурге провели антитеррористические учения, рассказали в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.
03:00
В Румынии вандалы испортили выставку в честь 75-летия Победы
В Румынии вандалы испортили выставку «Трагедия Европы», посвящённую 75-летию Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в представительстве Россотрудничества.