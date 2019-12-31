Euronews: Венский оркестр впервые сыграет новогодний концерт без «нацистской» аранжировки

Венский филармонический оркестр готовится к традиционному новогоднему выступлению, которое пройдёт уже в 80-й раз и будет транслироваться на 90 стран мира. Однако впервые на предстоящем новогоднем концерте не будут использовать аранжировку Леопольда Венингера, который сотрудничал с нацистами. Чтобы очистить концерт от «коричневого наследия», было решено исполнять марш Штрауса в новой аранжировке, передаёт Euronews.
Как утверждают австрийцы, билет в «Золотой зал» на 1-е января можно получить «только по наследству». Венский филармонический оркестр готов к самому главному своему концерту: новогоднему выступлению, которое 1-го января состоится уже в 80-й раз.
Впрочем, в прямом эфире Вену будут слушать 40 миллионов человек из 90 стран. В этом году дирижировать оркестром будет Андрис Нелсонс.
АНДРИС НЕЛСОНС, дирижёр: Я очень счастлив и доволен. Всегда прекрасно начинать новый год с чего-то настолько позитивного! Это даёт новому году шанс стать лучше уходящего. Это великое, символическое событие. Музыка — всеобщий язык. Житель любого континента поймёт музыку без слов. Для меня это большая честь — и конечно же, я немного волнуюсь.
Нелсонсу предстоит изменить визитную карточку концерта: выступление по традиции завершается «Маршем Радецкого», во время которого зрители встают и хлопают в такт. Это произведение Штрауса, но в Вене используют аранжировку Леопольда Венингера, известного активным сотрудничеством с нацистами.
С нового года решено очистить концерт от «коричневого наследия» и исполнять марш в новой аранжировке.
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