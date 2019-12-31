Euronews: Венский оркестр впервые сыграет новогодний концерт без «нацистской» аранжировки

03:00 СМИ: «Ювентус» близок к покупке 19-летнего футболиста «Аталанты» за €35 млн Туринский футбольный клуб «Ювентус» близок к приобретению полузащитника «Аталанты» Деяна Кулусевски.

03:00 Антонов и посол США в России обсудили отношения Москвы и Вашингтона Посол России в США Анатолий Антонов и новый посол США в России Джон Салливан обсудили развитие российско-американских отношений.

03:00 Сборная России по хоккею потеряла шансы на первое и второе место в группе МЧМ Молодёжная сборная России по хоккею потеряла шансы на первое и второе место в группе B на чемпионате мира 2020 года в Чехии.

03:00 Миллер заявил о «большой пакетной сделке» с Украиной по газу Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что компания подписала с Украиной комплект соглашений и контрактов.

03:00 Сборная США по хоккею взяла верх над Чехией и вышла в плей-офф МЧМ Молодёжная сборная США в овертайме победила хозяев турнира в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

03:00 В МИД России прокомментировали удары США по объектам ополчения в Ираке Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с обменом ударами между шиитским движением «Хезболла» и ВС США в Ираке.

03:00 В Белом доме сообщили о планах подписать сделку с КНР в начале января Представители США и Китая планируют подписать соглашение по первой части торговой сделки в начале января 2020 года после завершения перевода всех документов, заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в эфире Fox News.

03:00 Фигуристка Косторная считает, что ЧР-2019 был для неё самым трудным Алёна Косторная выразила мнение, что прошедший чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске стал для неё самым тяжёлым из всех трёх первенств, в которых она участвовала.

03:00 Коммунальные службы в Москве перешли на усиленный режим работы Коммунальные службы в Москве перешли на усиленный режим работы на фоне прогнозируемого ухудшения погодных условий вечером 30 декабря, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

03:00 Федерер ожидает прорыва в 2020 году от российского теннисиста Рублёва Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер уверен, что россиянин Андрей Рублёв сделает большой прорыв в 2020 году.

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03:00 В МИД России оценили принятие в Черногории закона о вероисповедании В МИД России прокомментировали принятие парламентом Черногории «Закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин».

03:00 В Подмосковье рассказали о реконструкции Лобненского шоссе В Московской области рассказали о реконструкции Лобненского шоссе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

03:00 Арутюнян раскритиковал людей, которые негативно высказываются в адрес Тарасовой Тренер двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян выразил возмущение по поводу негативных высказываний в адрес известных тренеров Татьяны Тарасовой, Алексея Мишина и Тамары Москвиной.

03:00 Россия зафиксировала 34 нарушения в Сирии за сутки Российские военные зафиксировали 34 нарушения режима прекращения военных действий в Сирии за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на сайт Минобороны.

03:00 В Оренбургской области реализовали шесть программ по нацпроекту «Здравоохранение» в 2019 году В Оренбургской области реализовали шесть программ по национальному проекту «Здравоохранение» в 2019 году, сообщает RIA56.

03:00 В Нижегородской области отчитались о результатах проверок магазинов на наличие снюса Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области совместно с правоохранительными органами провело проверки магазинов на наличие в продаже снюса, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

03:00 Синоптики предупредили об усилении ветра до 21 м/с в Оренбургской области Синоптики рассказали о погоде в Оренбургской области во вторник, 31 декабря, сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.

03:00 В Госдуме предложили разработать программу «Земский работник культуры» В России могут разработать программу «Земский работник культуры», пишет «Парламентская газета» со ссылкой на члена думского комитета по культуре Наталию Пилюс.

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03:00 В Башкирии объявили штормовое предупреждение Спасатели объявили штормовое предупреждение в Башкирии, сообщает kp.ru со ссылкой на республиканское МЧС.

03:00 В Свердловской области перед судом предстанут члены банды «чёрных риелторов» В Свердловской области завершили расследование уголовного дела против семи «чёрных риелторов». Материалы переданы в суд, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-секретаря регионального полицейского главка Валерия Горелых.

03:00 В РПЦ прокомментировали изменение правил крещения детей Заместитель главы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько) прокомментировал решение Синода разрешить крещение верующих с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.

03:00 Ласицкене назвала ответ ВФЛА на открытое письмо неуважением к себе Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, которое она написала вместе с другими легкоатлетами — Анжеликой Сидоровой и Сергеем Шубенковым.

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03:00 В Свердловской области рассказали о показателях по снижению смертности В Свердловской области рассказали о показателях по снижению смертности. Так, в 2019 году жители региона реже, чем в 2018-м, стали умирать от алкоголя (на 28,6%) и в результате ДТП (на 8%). Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

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03:00 МИД Сирии осудил удары ВВС США по объектам ополчения в Ираке Сирия осуждает удары ВВС США по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке, в результате которых, по данным народного ополчения, погибли не менее 19 человек и ещё 35 получили ранения.

03:00 УЕФА огласил сборную открытий нынешней Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил сборную игроков — открытий текущей Лиги чемпионов.

03:00 Помпео посетит Казахстан 5 января Госсекретарь США Майк Помпео посетит Казахстан с визитом 5 января. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

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03:00 Жителей Татарстана призвали сообщать о местах торговли снюсом Управление Роспотребнадзора по Татарстану призвало граждан сообщать о местах торговли снюсом, передаёт «Реальное время».

03:00 Эксперт рассказал о популярных среди российских туристов странах Африки Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в беседе с Nation News рассказал о популярных среди российских туристов странах Африки.

03:00 Мавзолей Ленина будет закрыт 1 января Доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены будет закрыт 1 января. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы охраны России.

03:00 Посол США в Польше высказалась о причинах Второй мировой войны Посол Соединённых Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер высказалась на тему причин Второй мировой войны.

03:00 ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ответила на открытое письмо в адрес организации от российских спортсменов Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова.

03:00 В Госдепе пообещали усилить санкционное давление на Иран в 2020 году Вашингтон продолжит усиливать санкционное давление на Тегеран в 2020 году для ослабления иранской экономики и снижения возможных угроз, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.

03:00 Скворцова сообщила о планах по доставке незарегистрированных лекарств Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в беседе с телеканалом «Россия 24» сообщила, что вторую партию незарегистрированных в России лекарственных препаратов на 600 детей доставят в первом квартале 2020 года.

03:00 ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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03:00 Тренер Арутюнян прокомментировал приостановление карьеры Загитовой Тренер двукратного чемпиона мира Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян прокомментировал решение российской фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру.

03:00 «Роснефть» сообщила о перестановках в правлении компании «Роснефть» сообщила о перестановках в правлении компании. В частности, полномочия прекратила член правления Влада Русакова, которая курировала газовый бизнес в должности вице-президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.

03:00 Гимнаст Нагорный рассказал о своём неудачном опыте в бизнесе Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о первом опыте ведения бизнеса.

03:00 Ларионов о матче с США на МЧМ: у хоккеистов сборной России немножко отключился мозг Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов высказался о прошедшем матче с США в рамках группового этапа на чемпионате мира по хоккею 2020 года в Чехии.

03:00 Помпео обсудит с руководством Украины реформы по борьбе с коррупцией Госсекретарь США Майк Помпео намерен во время визита на Украину обсудить с руководством страны реформы, направленные на борьбу с коррупцией.

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03:00 В Москве грузовик врезался в трамвай Шесть человек, в том числе ребёнок, пострадали при столкновении трамвая с грузовиком в Москве. Об этом сообщили в МЧС.

03:00 Сёмин: 2019 год запомнится болельщикам «Локомотива» с положительной стороны Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что 2019 год запомнится болельщикам железнодорожников с положительной стороны.