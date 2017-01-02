На Новый год группа The Killers выступила перед российским миллиардером Романом Абрамовичем, пишет NME. В какой-то момент шоу к американским музыкантам присоединился экс-участник The Beatles Пол Маккартни, удививший собравшихся своим неожиданным появлением.

Алехина: «Я эмигрировать не собираюсь»

Журналистам британского издания NME удалось взять видео-интервью у осужденной участницы Pussy Riot Марии Алехиной. Девушка отметила, что устала «постоянно бороться» с администрацией колонии. Также она рассказала о свих планах организовать там театральный кружок и музыкальную группу.