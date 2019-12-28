NME: главный хит Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

03:00
Норвежка Йохауг выиграла масс-старт «Тур де Ски» в Ленцерхайде, Непряева — шестая
Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золото в масс-старте на 10 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
03:00
В Петербурге автомобиль наехал на двух пешеходов на остановке
В центре Санкт-Петербурга автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали два пешехода. Об этом сообщило региональное УГИБДД.
03:00
Москвина прокомментировала победу Бойковой и Козловского на чемпионате России
Тренер фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского Тамара Москвина отреагировала на победу своих подопечных на чемпионате России в Красноярске.
03:00
Неизвестные осквернили памятник маршалу Коневу в Праге
Неизвестные в Праге осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Как передаёт ТАСС, памятник к настоящему времени приведён в надлежащий вид.
03:00
На борту готовящегося к посадке на Урале лайнера 149 пассажиров
На борту самолёта «Уральских авиалиний», который готовится к вынужденной посадке в аэропорту Екатеринбурга, находятся 149 пассажиров.
03:00
В России планируют ускорить гиперзвуковое оружие
Российские специалисты планируют увеличить максимальную скорость полёта гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до свыше 10 Махов (скоростей звука).
03:00
Биатлонистка Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
Биатлонистка Ульяна Кайшева одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на «Ижевской винтовке».
03:00
В «Газпроме» сообщили о продолжении переговоров с Киевом в Вене
Российская и украинские делегации продолжают в Вене переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Газпрома».
03:00
Фигуристы Бойкова и Козловский завоевали золото на ЧР в Красноярске
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
03:00
Источник: самолёт готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
Пассажирский самолёт, выполняющий рейс из Екатеринбурга в Симферополь, готовится к вынужденной посадке в аэропорту Кольцово. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
03:00
Галлямов признался, что после короткой программы смог уснуть только в пять часов утра
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, поделились ощущениями после произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.
03:00
Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с первенства России в Красноярске перед произвольной программой.
03:00
В Минобороны России назвали объём потраченных на вооружение средств
Замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда» заявил, что в 2019 году на реализацию гособоронзаказа было выделено свыше 1,5 трлн рублей.
03:00
Биатлонисту Елисееву присвоено звание «заслуженный мастер спорта»
Биатлонисту Матвею Елисееву было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
03:00
В Якутии создадут национальный парк «Кыталык»
В Якутии создадут национальный парк «Кыталык» площадью более 1,8 млн га. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
03:00
«Рубин» опубликовал оригинальное видео после перехода Игнатьева
Казанский футбольный клуб «Рубин» опубликовал оригинальное видео после трансфера из «Краснодара» нападающего Ивана Игнатьева.
03:00
Игнатьев объяснил, почему решил уйти из «Краснодара»
Нападающий Иван Игнатьев рассказал, почему решил перейти из «Краснодара» в казанский «Рубин».
03:00
В Пермском крае при пожаре погибли трое детей
В Пермском крае в результате пожара в жилом доме погибли женщина и её трое детей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
03:00
Стали известны сочетания молодёжной сборной России перед матчем с Канадой
Молодёжная сборная России по хоккею провела тренировку перед матчем с Канадой на чемпионате мира в Чехии.
03:00
В России началось серийное производство комплекса с блоком «Авангард»
Заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в России началось серийное производство ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».
03:00
Щербакова дважды упала во время тренировки перед произвольной программой
Фигуристка Анна Щербакова приняла участие в тренировке перед произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.
03:00
Додон рассказал об отличительной черте характера Путина
Молдавский лидер Игорь Додон в беседе с РИА Новости рассказал, что считает отличительной чертой характера президента России Владимира Путина то, «что он никого не наказывает, но при этом подчёркивает, что ничего не забывает».
03:00
СМИ: Автор первого гола «Тамбова» в РПЛ покинул клуб
Полузащитник Бенито расторг контракт с футбольным клубом «Тамбов».
03:00
Траньков рассказал о проблемах Медведевой с коньками
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о проблеме Евгении Медведевой с коньками, с которой она столкнулась на чемпионате России в Красноярске.
03:00
Траньков ответил, может ли Загитова побороться за медали на ЧР
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков считает, что Алина Загитова могла бы навязать борьбу фавориткам в борьбе за медали чемпионата России в Красноярске.
03:00
В Москве мошенница обманула родителей онкобольных детей
В Москве сотрудники полиции задержали женщину, которая под предлогом новогоднего представления выманила деньги у родителей детей, больных онкологическими заболеваниями, детей-инвалидов, а также у многодетных и малообеспеченных семей.
03:00
Булгакова стала старшим тренером женской сборной России по спортивной гимнастике
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что Ольга Булгакова сменила Евгения Гребенкина на посту старшего тренера женской национальной команды.
03:00
СМИ назвали условия перехода Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин»
Стали известны подробности трансфера нападающего Ивана Игнатьева из «Краснодара» в казанский «Рубин».
03:00
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
Предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 планируется начать в 2020 году. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
03:00
С сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей сестёр Хачатурян, Ангелины и Крестины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.
03:00
Траньков рассказал, стоит ли ждать рекордов в произвольной программе у женщин
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков ответил на вопрос, стоит ли болельщикам и экспертам ждать рекордных оценок у девушек по итогам произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.
03:00
Атомные подлодки Северного флота провели учения в Баренцевом море
Атомные ракетные подводные лодки стратегического назначения «Тула» и «Карелия» провели плановые учения в Баренцевом море. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
03:00
Траньков не считает, что Косторная может не беспокоиться о победе на ЧР
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков не считает, что десятиочковый отрыв гарантирует Алёне Косторной победу на чемпионате России в Красноярске.
03:00
Глава ФФККР: ещё нет решения по поводу участия Медведевой в произвольной программе
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о возможном отказе Евгении Медведевой от выступления в произвольной программе на чемпионате страны в Красноярске.
03:00
Пушков прокомментировал санкции США против «Северного потока — 2»
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter санкции Соединённых Штатов против проекта газопровода «Северный поток — 2».
03:00
Мусаев считает Сафонова вратарём уровня сборной России
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил мнение, что голкипер команды Матвей Сафонов готов к выступлению за сборную России по футболу.
03:00
В Госдуме оценили принятие ГА ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT принятие Генассамблеей ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
03:00
Слепов завоевал золото в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке»
Биатлонист Алексей Слепов победил в индивидуальной гонке на 20 км на «Ижевской винтовке».
03:00
Умерла актриса Сью Лайон
Американская актриса Сью Лайон скончалась в возрасте 73 лет. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на друга актрисы Фила Сиракопулоса.
03:00
Шахрай заявил, что Медведева проявила характер в короткой программе на ЧР
Серебряный призер Олимпиады-1980 в парном катании, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай прокомментировал выступление фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
03:00
Сомалийский депутат сообщил о 94 погибших при взрыве в Могадишо
Депутат сомалийского парламента Абдизирак Мохамед заявил, что в результате взрыва заминированного автомобиля в Могадишо погибли 94 человека.
03:00
Глава ЕК раскритиковала санкции США против «Северного потока — 2»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК «категорически против» санкций Соединённых Штатов в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».
03:00
«Краснодар» объявил о трансфере Игнатьева в «Рубин»
Нападающий Иван Игнатьев перешёл в казанский «Рубин» из «Краснодара».
03:00
Траньков сравнил подопечных Тутберидзе со Змеем Горынычем
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о последних результатах подопечных тренера Этери Тутберидзе.
03:00
Траньков не считает Трусову психологически неустойчивой фигуристкой
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поведал о психологическом состоянии ведущих российских фигуристок.
03:00
В США два человека погибли при стрельбе во время съёмок клипа
В американском штате Техас в городе Хьюстон два человека погибли и шесть пострадали в результате стрельбы во время съёмок клипа на парковке. Об этом информирует радиостанция Dalsan.
03:00
Линекер поздравил «Ливерпуль» с чемпионством в АПЛ за 19 туров до конца сезона
Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поздравил «Ливерпуль» с завоеванием титула чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ) после поражения «Манчестер Сити» от «Вулверхэмптона» (2:3) в матче 19-го тура.
03:00
Тренер «Краснодара» рассказал о причинах провала российских клубов в еврокубках
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о причинах неудачного выступления российских футбольных клубов в еврокубках.
03:00
В Сомали при взрыве заминированного автомобиля погибли 50 человек
В сомалийской столице Могадишо начинённый взрывчаткой автомобиль взорвался около офиса налогового управления. В результате происшествия погибли 50 человек.
03:00
СК России возбудил дела по факту миномётного обстрела ВСУ Донбасса
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры в самопровозглашённой Донецкой народной республике.