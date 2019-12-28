NME: главный хит Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

Заглавная песня с альбома 1991 года Nevermind культовой группы Nirvana набрала один миллиард просмотров на YouTube, сообщает NME. Издание отмечает, что официальный видеоклип был загружен на сайт десять лет назад и стал вторым хитом из 1990-х, набравшим такое количество просмотров.

Хит группы Nirvana Smells Like Teen Spirit стал второй композицией из 1990-х, достигшей отметки в миллиард просмотров на YouTube, сообщает New Musical Express.

Smells Like Teen Spirit вошла во второй альбом коллектива Nevermind, который вышел в 1991 году. Песня и клип на неё дали импульс новой волне доминирования гранжа и альтернативного рока, отмечает издание.

Официальное видео загрузили на YouTube в июне 2009 года, и теперь оно набрало миллиард просмотров. Это второй хит из 1990-х по просмотрам на онлайн-платформе. Первое место остаётся за November Rain от Guns N’ Roses — сейчас у него примерно 1,3 млрд просмотров.

Песня The Cranberries Zombie может стать третьим хитом из 1990х, который добьётся такого же успеха.

Мегахит Nirvana также был назван шестым по популярности в 2010-х платформой Vevo, отмечает NME.