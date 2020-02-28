Guardian: не ради коронавируса — китайский Шэньчжэнь намерен запретить употребление в пищу собак и кошек

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Le Monde: в отношении к ЛГБТ Восточная Европа берёт пример с Москвы, а не с Запада Le Monde
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Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2788
Число погибших в результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае возросло до 2788. Всего в стране насчитывается 78 824 заражённых.
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Помпео и глава МИД Финляндии обсудили противостояние России и Китаю
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, стороны обсудили противостояние «злонамеренной деятельности» России и Китая.
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Чемпионский бой боксёров Джошуа и Пулева пройдет 20 июня на стадионе «Тоттенхэма»
Бой чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF британца Энтони Джошуа и болгарина Кубрата Пулева состоится 20 июня 2020 года.
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В Турции заявили о невозможности сдерживать поток беженцев из Сирии
Турция больше не в силах сдерживать сирийских беженцев, заявил пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.
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Португалия завершила сезон в еврокубках с преимуществом в 3,9 балла над Россией
Португальские клубы завершили выступление в еврокубках в сезоне-2019/20.
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Число случаев заражения COVID-19 в Испании достигло 23
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Испании возросло до 23. Об этом сообщает газета El Pais.
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Брат Нурмагомедова дебютирует в UFC 19 апреля в андеркарте боя Хабиба с Фергюсоном
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат звезды смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, подписал контракт с UFC.
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Число погибших турецких военных в Идлибе возросло до 29
Число погибших в результате удара по турецким военным в Идлибе возросло до 29. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
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Фигурист Ветлугин победил на первенстве Москвы, у пар золото досталось Беловой и Чигиреву
Фигурист Максим Ветлугин выиграл первенство Москвы среди юношей старшего возраста.
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Представитель Эрдогана провёл переговоры с советником Трампа
Представитель президента Турции Ибрагим Калын провёл телефонные переговоры с советником президента США по нацбезопасности Робертом О'Брайеном.
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Турецкие военные нанесли наземные и авиаудары по позициям армии Сирии
Турецкие военные нанесли наземные и воздушные удары по позициям сирийской армии после того, как под обстрел попали военнослужащие ВС Турции в Идлибе.
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Хоккеист Ткачёв: у СКА только одна цель — выиграть Кубок Гагарина
Нападающий петербургского СКА Владимир Ткачёв поделился мнением о подольском «Витязе», с которым его команде предстоит сыграть в первом раунде плей-офф КХЛ.
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Посольство России пригласило официальных лиц США посетить Крым
Посольство России в США пригласило представителей американской администрации в Крым. Как отметили российские дипломаты, после такого визита «все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты».
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«Олимпиакос» выбил лондонский «Арсенал» из Лиги Европы благодаря голу на 119-й минуте
Греческий «Олимпиакос» прошёл в 1/8 финала Лиги Европы, убрав с пути английский «Арсенал».
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Глава МИД Турции провёл телефонный разговор с генсеком НАТО
Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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В Нидерландах зафиксировали первое в стране заражение коронавирусом
Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов сообщил, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.
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Пятикратный победитель Лиги Европы с трудом прошёл румын в 1/16 финала текущего розыгрыша
Испанская «Севилья» обошлась без забитых мячей в домашней встрече с румынским «Клужем» (0:0) и вышла в 1/8 финала Лиги Европы благодаря результату выездной игры (1:1).
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«Интер» при пустых трибунах обыграл «Лудогорец» и вышел в 1/8 финала ЛЕ
Миланский «Интер» на своём поле нанёс поражение болгарскому «Лудогорцу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1).
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В Турции заявили о гибели 22 военных при атаке в Идлибе
Число погибших военных Турции при ударе в сирийском Идлибе увеличилось до 22, сообщил губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
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«Шахтёр» пробился в 1/8 финала ЛЕ после перестрелки с «Бенфикой» в Лиссабоне
Украинский «Шахтёр» прошёл португальскую «Бенфику» в 1/16 финала Лиги Европы по футболу.
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МЮ разгромил «Брюгге» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» пробился в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей бельгийский «Брюгге».
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Facebook отменила конференцию разработчиков F8 из-за COVID-19
Компания Facebook отменила ежегодную конференцию разработчиков F8 из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Третьяк назвал «Торпедо» рабоче-крестьянской командой, с которой ЦСКА не будет легко в плей-офф КХЛ
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о сопернике московского ЦСКА по первому раунду плей-офф КХЛ.
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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6
Возле берегов Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Об этом информирует Геологическая служба США.
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Отборочный турнир на ОИ-2020 у гребцов перенесён из-за коронавируса
Международная федерация гребного спорта (FISA) объявила о переносе квалификационного турнира на Олимпиаду-2020, который должен был пройти в Корее 27—30 апреля.
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Российские мужчины взяли три медали ЧЕ в стрельбе по движущейся мишени
Мужская сборная России в составе Владислава Щепоткина, Михаила Азаренко и Владислава Прянишникова завоевала серебро командного турнира в стрельбе по движущейся с переменной скоростью мишени на чемпионате Европы.
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В Турции сообщили о гибели девяти военных при обстреле в Идлибе
В турецкой провинции Хатай сообщили, что военные ВС Турции попали под обстрел в сирийском Идлибе, в результате чего погибли девять человек. Об этом пишет Yeni Safak со ссылкой на губернатора Хатая Рахми Догана.
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Женская сборная России по стрельбе завоевала золото чемпионата Европы
Женская сборная России выиграла командный зачёт в переменной стрельбе по движущейся мишени на чемпионате Европы в польском Вроцлаве.
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Подход России в борьбе с коронавирусом одобрила ВОЗ
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус оценил действия властей России и ряда других стран в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Российский рынок акций показал сильнейшее с апреля 2018 года падение
Российский рынок акций в ходе закрытия торгов 27 февраля показал снижение на 3,4—5% на фоне рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. Такое падение зафиксировано впервые с апреля 2018 года, когда США ввели очередные антироссийские санкции.
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Капризов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ
Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов выиграл снайперский зачёт по итогам гладкого сезона КХЛ.
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Прибывающих в Италию россиян предупредили о возможной госпитализации
Посольство России в Риме предупредило россиян, направляющихся в Италию, о возможных медицинских проверках и госпитализации для обследования на предмет наличия коронавируса COVID-19.
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Шипачёв выиграл гонку бомбардиров в гладком сезоне КХЛ
Вадим Шипачёв стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.
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Россия и Турция провели совместное патрулирование в Хасеке
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке. Об этом заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
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В Шереметьеве все рейсы из Италии будут переведены в терминал F
С 1 марта все рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и Alitalia из Италии, которые обслуживает Шереметьево, будут переведены в терминал F, заявила глава дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова.
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Эксперт прокомментировал сообщения о резком наращивании закупки нефти США и Британией в России
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал сообщения о том, что США, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти.
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«Порту» с Зе Луишем завершил выступление в Лиге Европы, уступив «Байеру»
«Байер» пробился в 1/8 финала Лиги Европы по футболу.
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Российские Ту-142 выполнили полёт над Норвежским и Баренцевым морями
Дальние противолодочные самолёты Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый учебный полёт над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
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Голевой пас Мхитаряна помог «Роме» пройти «Гент» в 1/16 финала Лиги Европы
Итальянская «Рома» вышла в 1/8 финала Лиги Европы по футболу.
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Число заражённых коронавирусом во Франции выросло до 38
Число заражённых коронавирусом COVID-19 во Франции выросло до 38.
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«Зенит» капитулировал перед «Баварией» в схватке аутсайдеров баскетбольной Евролиги
Санкт-петербургский «Зенит» проиграл мюнхенской «Баварии» на своей площадке в матче регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу (68:77).
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Небензя назвал изгнание боевиков единственным решением ситуации в САР
Постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя, комментируя ситуацию в сирийском Идлибе, отметил, что урегулирование проблем в этой стране возможно только после окончательной победы над террористами.
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ЦСКА в Москве проиграл «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА уступил на своей площадке испанской «Барселоне» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (80:82).
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«Химки» завоевали Кубок ФНЛ, разгромив «Тамбов»
Подмосковные «Химки» разгромили «Тамбов» в финале Кубка ФНЛ на Кипре (7:0).
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Сирийские ПВО сбили ударный беспилотник Турции в Идлибе
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что турецкий ударный беспилотник «Анка» был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны 25 февраля в идлибской зоне деэскалации.
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В Ставропольском крае ввели мораторий на внеплановые проверки бизнеса
Правительство Ставропольского края ввело мораторий на незапланированные проверки субъектов предпринимательства на 2020 год.
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Международный фестиваль короткометражного кино пройдёт 5—11 марта в Ижевске
Международный фестиваль короткометражного кино «42 фильма» пройдёт 5—11 марта в Ижевске.
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В Свердловской области завели дело из-за поддельного диплома у стоматолога
В Нижнем Тагиле завели уголовное дело из-за поддельного диплома у стоматолога одной из клиник.
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Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале турнира ATP в Дубае
Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от серба Новака Джоковича в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.
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ЦСКА в пятый раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ
Московский ЦСКА в пятый раз стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).