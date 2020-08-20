Euronews: как на американских горках — в Сибири таяние вечной мерзлоты разрушает дороги и не только их

Из-за аномально тёплой погоды в Западной Сибири начала оттаивать вечная мерзлота, в результате чего дороги начали превращаться в подобие американских горок. Однако, как передаёт Euronews, угроза для инфраструктуры не главная опасность — при таянии мерзлота выдыхает в атмосферу парниковые газы, и следствие глобального потепления по сути становится одной из его причин.

В Сибири этот год выдался рекордно тёплым. Уже в апреле было тепло как летом. Впрочем многих местных жителей прогноз погоды не удивляет, они говорят, что климат здесь изменился не вчера, и, похоже, таким, как раньше, он уже не будет никогда.

МИХАИЛ СЕМЁНОВ, житель Ноябрьска: Раньше всё лето могли в куртках проходить. Дожди, вот это всё. Причем ходили в относительно нелегких куртках, а сейчас вот в футболках. 25 у нас градусов тепла.

Михаил всю жизнь прожил в Ноябрьске — городе в Западной Сибири. Он оператор по добыче нефти и газа, пошёл по стопам отца, который переехал сюда в 1984 году. Михаил и его жена Екатерина говорят, что лютых долгих морозов как в детстве, когда они неделями могли не ходить в школу, больше нет. Зимы не те, да и лето не перестаёт преподносить сюрпризы.

ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВА: Недавно муж мне привёз с работы ромашки. Они вот такие действительно. Прямо я удивилась. Я говорю, что не может быть вот такая ромашка дикая. Я в первый раз увидела, что у нас растёт крапива на севере.

Анатолий сейчас на пенсии, он переехал сюда в 1978 году работать на нефтянку, как многие. Всю жизнь был за рулем. Анатолий тоже считает, что климат в этих местах не узнать: говорит, что с теплом пришли погодные аномалии.

МУЖЧИНА: Бывало, неделями дождь идёт. Но они какие-то не такие, как раньше. Сейчас вот ветры, ветрюги такие, что крыши сносило. По речкам смотришь. Быстро вода уходит. Она же у нас так не уходила вода. Ну намного теплее стало. Мостов тогда не было. Намораживали лёд через переправы, а 9 мая взрывали переправы, нельзя было ездить. Сейчас 9 мая уже всё цветет, можно сказать, здесь на севере, уже тепло в это время.

Дорога на Ханымей, по которой мы едем на рыбалку, в некоторых местах похожа на американские горки. Трассу разрушает таяние вечной мерзлоты, которое в этом году, по данным учёных, ускорилось на 30 — 40%. Дорогу постоянно ремонтируют, но процесс не остановить.

ГЕОРГИЙ ИСТЕГИЧЕВ, почвовед, сотрудник Томского государственного университета: Грунты, которые находятся под дорожным покрытием, становятся нестабильными. То есть, мерзлота сама по себе — это твёрдая субстанция, а после её таяния грунт становится насыщенным водой и имеет такие вязко-пластичные свойства. Соответственно, грузовики едут по этой дороге, создают давление на плиты у основания этих дорог, и эти плиты начинают расплываться.

Таяние вечной мерзлоты, конечно, опасно для инфраструктуры Сибири. Но это не главный риск. Мерзлота тает быстрее из-за изменений климата, а при таянии она выдыхает в атмосферу парниковые газы. То есть по сути следствие глобального потепления становится одной из его причин. Это эффект обратной петли, замкнутый круг, процесс, за которым пока остаётся лишь наблюдать.

Галина Полонская, Euronews, Западная Сибирь.

Дата выхода в эфир 18 августа 2020 года.