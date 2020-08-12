NTD: экономический спад угрожает замедлить войну ЕС с пластиковыми отходами

Из-за финансовых последствий, связанных с пандемией коронавируса, европейские компании больше не думают о защите окружающей среды и начинают отказываться от переработанного пластика. Как передаёт NTD, под угрозой оказались и планы ЕС к 2021 году запретить ряд товаров из одноразового пластика, поскольку всё больше ресторанов и потребителей используют одноразовую продукцию, ведь так меньше риска заразиться.

Карлос Бенто каждый день работает над тем, чтобы давать пластиковым отходам вторую жизнь. Однако из-за пандемии коронавируса доходы Micronipol, его компании по переработке в центре Португалии, сократились на 40 процентов.

Micronipol производит переработанный полиэтилен, из которого потом делают пакеты и бутылки. Продукция пока ждёт на складе, поскольку клиенты из-за экономических тягот больше не думают о защите окружающей среды. Они используют более дешёвую альтернативу — непереработанный пластик из гидрокарбона.

Когда во всём мире ввели карантин, цены на нефть упали до рекордно низкого уровня. Из-за этого обычный пластик, который уже был дешевле переработанного, стал ещё доступнее.

КАРЛОС БЕНТО, глава Micronipol: Если мы не будем конкурентоспособными, если будем терять деньги, то останутся два варианта: либо кто-то должен будет нас субсидировать и мы сможем работать, либо придётся закрыться.

Подобная проблема встала перед компаниями по переработке по всей Европе. В прошлом месяце обычный пластик стоил здесь на 7 процентов дешевле переработанного.

Европейское экологическое бюро уже призвало ввести налог, чтобы устранить разницу в стоимости. По мнению организации, это особенно важно, ведь в ближайшие 20 лет потребление пластика, как ожидается, увеличится в два раза до 600 миллионов тонн в год.

Между тем, из-за пандемии под угрозой оказались и планы ЕС к 2021 году запретить ряд товаров из одноразового пластика. Теперь всё больше ресторанов и потребителей используют одноразовую продукцию, ведь так меньше риска заразиться. Также увеличиваются объёмы выброшенных масок и перчаток.

САНДРА СИЛЬВА, исполнительный директор Amarsul: Если мы сохраним привычки, которые в этот период стимулировали, – одноразовое, одноразовое, одноразовое – то сделаем шаг назад, и в будущем надо будет это исправлять.

Европа в год производит около 26 миллионов тонн пластиковых отходов. Менее 30 процентов сортируется для переработки. Эксперты говорят, что существующие цели по утилизации уже под угрозой.

Дата выхода в эфир 11 августа 2020 года.