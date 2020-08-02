DT: итальянцы призывают не выселять местного «Робинзона» с заповедного острова
Бывший учитель Мауро Моранди в 1989 году решил совершить побег от цивилизации и в одиночку отправился на яхте в путешествие, которое, как он надеялся, приведёт его на Таити. Но по пути он случайно наткнулся на небольшой остров Буделли, который является частью архипелага Ла-Маддалена, расположенного у северной оконечности Сардинии. Ему настолько понравился этот необитаемый остров, который славится своими пляжами с мелким розовым песком, что итальянский отшельник решил там остаться, пишет The Daily Telegraph.
В итоге Моранди прожил на Буделли уже 31 год. Он взял на себя миссию хранителя острова, когда предыдущий хранитель вышел на пенсию, и стал его единственным обитателем. Бывший учитель также заботится о том, чтобы поддерживать природу в первозданном состоянии. «Когда зимой начинается период штормов, я убираю весь пластик, который волны выносят на пляжи», — рассказал он в интервью The Daily Telegraph.
Моранди даже прославился в прессе как «итальянский Робинзон Крузо», говорится в статье. Однако пять лет назад остров Буделли был включён в состав Национального парка архипелага Ла-Маддалена, и с тех пор местные власти пытаются выселить оттуда 81-летнего отшельника, который не желает никуда уезжать, сообщает The Daily Telegraph.
«Они хотят выгнать меня — но я сделаю всё возможное, чтобы остаться. Это мой дом, моя жизнь», — подчеркнул он в беседе с журналистами. По словам Моранди, он пока не получил официального уведомления, но очень взволнован и переживает за свою дальнейшую судьбу, поскольку уже не представляет жизни в другом месте.
До своего побега от цивилизации он жил в городе Модена на севере Италии, сообщается в статье. Отшельник также рассказал, что за все эти годы на острове он практически никогда ничем не болел, кроме лёгкой простуды. А в зимние месяцы, кроме уборки пляжей, он обычно проводит много времени за чтением книг.
Однако местные власти больше не устраивает его присутствие, поскольку они намерены превратить старое здание бывшей радиостанции времён Второй мировой войны, где отшельник жил всё это время, в центр экологического образования. В 2018 году уже была предпринята попытка выселить его с острова. Однако тогда «итальянского Робинзона» спасла петиция в его защиту, которую подписали более 18 тыс. человек, поясняет The Daily Telegraph.
Но на этот раз, похоже, власти решительно настроены от него избавиться, отмечается в статье. Директор Национального парка Фабрицио Фоннесу заявил, что дом отшельника, который оснащён солнечными батареями и системой сбора дождевой воды, является «незаконным сооружением», поэтому Моранди не имеет права там больше находиться.
Тем не менее, сторонники нынешнего «хранителя» острова не собираются опускать руки и уже опубликовали новую петицию в его поддержку. Причём за несколько дней её уже подписали более 6 тыс. человек, сообщает The Daily Telegraph.