DT: итальянцы призывают не выселять местного «Робинзона» с заповедного острова

Несколько тысяч человек уже подписали петицию в поддержку «итальянского Робинзона», который решил стать отшельником и более 30 лет назад переселился на остров Буделли у северной оконечности Сардинии. Но теперь итальянские власти решили устроить в старом здании бывшей радиостанции, где он обитал всё это время, центр экологического образования и пытаются выселить «незаконного» жильца, пишет The Daily Telegraph.

Бывший учитель Мауро Моранди в 1989 году решил совершить побег от цивилизации и в одиночку отправился на яхте в путешествие, которое, как он надеялся, приведёт его на Таити. Но по пути он случайно наткнулся на небольшой остров Буделли, который является частью архипелага Ла-Маддалена, расположенного у северной оконечности Сардинии. Ему настолько понравился этот необитаемый остров, который славится своими пляжами с мелким розовым песком, что итальянский отшельник решил там остаться, пишет The Daily Telegraph.



В итоге Моранди прожил на Буделли уже 31 год. Он взял на себя миссию хранителя острова, когда предыдущий хранитель вышел на пенсию, и стал его единственным обитателем. Бывший учитель также заботится о том, чтобы поддерживать природу в первозданном состоянии. «Когда зимой начинается период штормов, я убираю весь пластик, который волны выносят на пляжи», — рассказал он в интервью The Daily Telegraph.



Моранди даже прославился в прессе как «итальянский Робинзон Крузо», говорится в статье. Однако пять лет назад остров Буделли был включён в состав Национального парка архипелага Ла-Маддалена, и с тех пор местные власти пытаются выселить оттуда 81-летнего отшельника, который не желает никуда уезжать, сообщает The Daily Telegraph.



«Они хотят выгнать меня — но я сделаю всё возможное, чтобы остаться. Это мой дом, моя жизнь», — подчеркнул он в беседе с журналистами. По словам Моранди, он пока не получил официального уведомления, но очень взволнован и переживает за свою дальнейшую судьбу, поскольку уже не представляет жизни в другом месте.



До своего побега от цивилизации он жил в городе Модена на севере Италии, сообщается в статье. Отшельник также рассказал, что за все эти годы на острове он практически никогда ничем не болел, кроме лёгкой простуды. А в зимние месяцы, кроме уборки пляжей, он обычно проводит много времени за чтением книг.



Однако местные власти больше не устраивает его присутствие, поскольку они намерены превратить старое здание бывшей радиостанции времён ​​Второй мировой войны, где отшельник жил всё это время, в центр экологического образования. В 2018 году уже была предпринята попытка выселить его с острова. Однако тогда «итальянского Робинзона» спасла петиция в его защиту, которую подписали более 18 тыс. человек, поясняет The Daily Telegraph.



Но на этот раз, похоже, власти решительно настроены от него избавиться, отмечается в статье. Директор Национального парка Фабрицио Фоннесу заявил, что дом отшельника, который оснащён солнечными батареями и системой сбора дождевой воды, является «незаконным сооружением», поэтому Моранди не имеет права там больше находиться.



Тем не менее, сторонники нынешнего «хранителя» острова не собираются опускать руки и уже опубликовали новую петицию в его поддержку. Причём за несколько дней её уже подписали более 6 тыс. человек, сообщает The Daily Telegraph.