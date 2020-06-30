NTD: пандемия коронавируса оживила экотуризм и пешие прогулки

Практически половина туристического сезона уже позади, но многие отели в Италии до сих пор закрыты из-за резкого сокращения потока иностранных гостей. На фоне пандемии коронавируса поток путешественников упал, хотя раньше массовый туризм обеспечивал до 13% ВВП. Теперь главные надежды сотрудники турсферы возлагают на местных жителей, которые заново открывают для себя живописные окрестности во время «экологичных» пеших туров вдали от толпы, передаёт NTD.
Живописная долина Валь-ди-Кьяна на юге итальянского региона Тоскана. А это — местный отель класса люкс, в котором пока нет ни одного постояльца. Владельцы не могут открыться из-за карантинных ограничений: 70 процентов гостей обычно приезжали сюда из других стран.
СИЛЬВИЯ БАРАККИ, владелица отеля: Сезон 2019 года был фантастическим! Число клиентов росло, это был для нас очень важный сезон. В январе 2020 года прогнозы на следующий сезон были прекрасными, ожидали увеличения на 30 процентов — но потом пришло сами знаете что...
Туристический сезон на юге Тосканы начинается в конце марта. Пик приходится на июль. Затем наплыв спадает, поскольку в августе и сентябре все едут к морю. Второй пик наступает в начале октября. А в ноябре весь гостиничный сектор закрывается на зиму.
Эти отель и ресторан планируют открыть 3 июля, когда позади будет почти половина сезона. При этом число работников очень сократили, поэтому работать будет лишь треть номеров. И такой спад наблюдается не только в отельном бизнесе, но и во всех сферах региона.
СИЛЬВИЯ БАРАККИ: Раньше у нас было 40—45 работников, иногда 50. Из 34 номеров отеля я открою 12 номеров, чтобы гости не очень приближались друг к другу.
Впрочем, надежда ещё не потеряна до конца: туристы постепенно возвращаются. Пока это в основном итальянцы. При этом большой популярностью начинают пользоваться пешие прогулки.
Андреа Броджи в прошлом году основал компанию Via Maestra. Она предлагает экскурсии по природным местам. С началом пандемии прогулки прекратились — но как только стали ослаблять ограничения, начался поток клиентов.
АНДРЕА БРОДЖИ, гид: К счастью, мы увидели растущий интерес к туризму и экотуризму. Мы надеемся, что люди перестанут заниматься массовым туризмом. COVID-19 накладывает определённые ограничения: нельзя собираться в одном месте. Также изоляция заставляет нас понять, что можно чувствовать себя хорошо и в одиночестве, не в людных местах, среди дикой природы.
Все участники экскурсий пока — местные жители, но даже они узнают много нового.
АНДРЕА ВЕККЬО, участник экскурсии: Очень часто люди не видят, сколько интересных вещей лежит прямо перед глазами! Просто кому-то нужно привлечь их внимание.
На массовый туризм приходится около 13 процентов ВВП Италии. Каждый год страну посещает более 90 миллионов путешественников.
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