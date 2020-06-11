Euronews: премьер-министра Италии допросят по делу о борьбе с пандемией

Премьер-министра Италии Джузеппе Конте вызывают в пятницу на допрос в рамках расследования обстоятельств распространения пандемии коронавируса и эффективности принятых правительством решений. В суд также обязаны явиться глава МВД и министр здравоохранения Италии. Родственники жертв пандемии обвиняют правительство в том, что оно медлило с введением карантина из-за нежелания останавливать производство, что привело к росту числа погибших, передаёт Euronews.
Премьер-министра Италии Джузеппе Конте вызвали на допрос в прокуратуру Бергамо в рамках расследования обстоятельств распространения пандемии. Сам глава правительства уже подтвердил, что в пятницу даст показания и «надлежащим образом сообщит обо всех известных ему фактах». Конте уверяет, что не испытывает по этому поводу никакого беспокойства.
На допрос вызвали также главу МВД Лучиану Ламоргезе и министра здравоохранения Роберту Сперанцу. Все они проходят по делу как свидетели. Им предстоить ответить на вопросы о том, как принимались решения о борьбе с коронавирусом — в частности, о закрытии городов на карантин и о мерах изоляции.
Разбирательство инициировало объединение родственников жертв пандемии в провинции Бергамо, которая стала одним из крупнейших очагов распространения инфекции. Они полагают, что правительство слишком поздно приняло решение о включении в «красную зону» городов Нембро и Альдзано, несмотря на раннее обнаружение там первых случаев COVID-19.
Заявители связывают это с нежеланием властей останавливаться крупные промышленные центры. В жалобах говорится, что больным отказывали в госпитализации, пока у тех не появлялись серьёзные проблемы с дыханием.
ЖЕНЩИНА:Мы хотим добиться справедливости и понять, кто отвечает за это. Речь, конечно, не о медицинских работниках, которые и сами пострадали от этой разрушительной ситуации.
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