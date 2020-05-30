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Euronews: карантин надолго оставит на жизни европейцев неизгладимый след
Как показали результаты опросов, проведённых по заказу Euronews в разных странах ЕС, после длительной изоляции люди с опаской воспринимают отмену карантинных мер. Подавляющее большинство европейцев пока не планирует заграничные путешествия и не считает безопасным посещение ресторанов и баров. По оценкам экспертов, страх заболеть COVID-19 и карантин надолго оставят неизгладимый след на всех сферах жизни Евросоюза и в будущем, тем более что точные прогнозы об окончании пандемии до сих пор не берётся сделать никто.
Жёсткий карантин с целью остановить эпидемию коронавируса, без преувеличения, стал для европейцев шоком. Проведя два месяца взаперти, многие с опаской выходят из карантина. По мнению специалистов, страх заболеть COVID-19 и самоизоляция оставят неизгладимый след на будущей организации жизни в самых разных областях.
 
В сотрудничестве с опросной группой Redfield and Wilton телеканал Euronews проанализировал мнения граждан Италии, Франции и Германии — и вот результаты исследования. На вопрос «Как вы оцениваете то, с какой скоростью снимаются ограничения?» большинство французов (34 процента) ответили «слишком медленно», а 42 процента немцев посчитали, что правительство, наоборот, «слишком торопится». Тогда как 45 процентов итальянцев убеждены, что выход из карантина происходит «как следует».
 
Не менее актуален и вопрос о том, когда нужно отменить социальную дистанцию. Мнения хладнокровных немцев расходятся с представителями романской культуры, где рукопожатие и дружеские поцелуи являются рефлексом. На вопрос «Вы ждёте отмены обязательного соблюдения социальной дистанции?» — 63 процента французов и 54 процента итальянцев ответили да, тогда как среди граждан Германии такой ответ дали лишь 32 процента.
 
О сложности возвращения к повседневной жизни свидетельствует и ответ на вопрос «Чувствуете ли вы себя в безопасности, покидая дом?» — интересно, что лишь во Франции из трёх опрошенных стран незначительное большинство ответило отрицательно. Тогда как абсолютное большинство немцев и две трети итальянцев заявили, что ощущают себя на улице «комфортно».
 
Попытки спрогнозировать ощущения европейцев в июне выглядят так: на вопрос «Будете ли вы себя чувствовать комфортно, вернувшись на работу?» положительно ответили большинство граждан всех трёх государств. При этом они же ответили отрицательно на вопрос, безопасно ли отобедать в ресторане или пропустить стаканчик в баре.
 
По мере приближения летних отпусков у европейцев поинтересовались их планами. Без малого половина итальянцев и немцев заявили, что останутся дома, тогда как 45 процентов французов намерены отдыхать в национальных границах. Не менее примечательно и то, что граждане всех трёх опрошенных стран единодушно считают, что жителям северных областей не следует в этом году устремляться на юг.
 
Как бы то ни было, ни одно социологическое исследование не может пока ответить на вопрос, когда сойдёт на нет эпидемия коронавируса.
 
Дата выхода в эфир 28 мая 2020 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Euronews Франция Европа
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