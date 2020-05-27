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Euronews: ЕЦБ предупреждает о затяжном кризисе в Европе после карантина
В отчёте Европейского Центробанка отмечается, что из-за коронавирусной пандемии мировая экономика столкнулась с резким спадом и пока даже сложно прогнозировать, сколько времени потребуется для её восстановления. Эксперты предупреждают, что бюджетные дефициты стран ЕС неминуемо вырастут, а ВВП еврозоны в этом году может упасть более чем на 10%, сообщает Euronews. Многое также будет зависеть от того, как скоро получится полностью остановить распространение коронавируса в Европе и во всём мире.
Пандемия коронавируса поставила Европу на грань тяжёлого кризиса, выход из которого обещает быть долгим. Об этом говорится в распространённом во вторник майском отчёте Европейского центробанка (ЕЦБ).
 
Как отмечается в документе, «глобальная экономика и экономика еврозоны столкнулись с одним из самых быстрых и тяжёлых спадов». Сколько потребуется времени для восстановления — неизвестно. Всё будет зависеть от «эффективности мер бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики в каждой отдельной стране».
 
Иными словами, бюджетные дефициты неминуемо вырастут. А вот ВВП еврозоны в этом году рискует упасть больше чем на 10 процентов — это плата за простой экономики во время эпидемии.
 
Причём речь идёт лишь о предварительных оценках. Многое будет зависеть от того, в какой ситуации Европа окажется осенью и по какому сценарию будет развиваться эпидемия.
 
Вопреки ожиданиям экспертов, рассчитывать на рост потребления товаров в еврозоне не приходится. Это связано и с падением реальных доходов населения, и с другими сопутствующими рисками в лице безработицы, отмечается в отчёте ЕЦБ.
 
Дата выхода в эфир 27 мая 2020 года. 
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Euronews Франция Европа
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