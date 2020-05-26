Le Monde: «это плохая идея» — экономист объяснил, почему перенос производства в Европу не решит проблем мировой экономики

Текущий кризис здравоохранения в мире продемонстрировал уязвимость глобализованной экономической системы, где производство товаров первой необходимости сосредоточено в руках лишь немногих компаний и стран, отмечает в интервью Le Monde экономист Изабель Межан. По её словам, перенос производства в Европу не сделает систему более надёжной. Кроме того, повышение устойчивости производственных цепочек неизбежно приведёт к увеличению цены товаров, предупреждает специалист.

Кризис, связанный с пандемией Covid-19, продемонстрировал крайнюю раздробленность производственных процессов в мире и их чрезвычайную уязвимость, отмечает в интервью Le Monde экономист Изабель Межан. Как поясняет специалист, глобализация экономики в 1990—2000 годах привела к тому, что всё мировое производство оказалось в руках небльшого числа предприятий и стран. Кризис здравоохранения показал, что некоторые предметы первой необходимости, такие как маски, перчатки или лекарства, производятся ограниченным числом предприятий. Так, Малайзия производит 55% хирургических перчаток, продаваемых по всему миру. Достаточно, чтобы катастрофа затронула эту страну, чтобы пострадала вся планета, подчёркивает эксперт.

Тем не менее специализация и крупномасштабное производство приносят значительную экономическую прибыль, что позволяет потребителям получить доступ к высококачественным товарам по низкой цене. Возвращение к менее раздробленным и более стрессоустойчивым цепочкам производства, напротив, приведёт к росту затрат и увеличению стоимости продукции для потребителя. Таким образом, вопрос — как политический, так и экономический — заключается в выборе между ценой товара и надёжностью производственной системы, отмечает экономист.

При этом Межан не считает хорошей идеей возвращение производства в Европу. По её словам, проблема раздробленности производственных цепочек связана не с географическим расстоянием, а с уровнем концентрации производства в одной стране. Перемещение производства хирургических перчаток из Малайзии в Словакию не решит проблему — напротив, необходимо диверсифицировать источники поставок, с тем чтобы уменьшить риски, связанные с конкретными странами или компаниями.

Говоря о влиянии напряжённости между Китаем и США на мировую торговлю, эксперт замечает, что введённые Вашингтоном тарифы принесли пользу лишь нескольким компаниям, при этом «наказав» потребителей и множество отраслей американской промышленности, использующих китайскую продукцию в своих производственных цепочках. «Проведённые экономические исследования показали, что протекционистская политика очень дорого обходится тем, кто её проводит, особенно в крайне раздробленных производственных системах», — подчёркивает специалист.

Что касается Европы, её роль в мировой экономике должна заключаться в поддержке принципа многостороннего сотрудничества. Лучше реформировать систему изнутри, чем выходить из неё и платить за это высокую цену, подчёркивает собеседница Le Monde, напоминая, что Европа извлекла серьёзную выгоду из свободной торговли, организованной в рамках единого рынка или своих соглашений с другими странами.

В то же время Межан не считает протекционизмом намерение Европы навязывать другим странам собственные социальные и экологические нормы на производстве, поскольку эти нормы не нацелены на создание преимуществ для Европейских предприятий.

Что касается развивающихся стран, экономист признаёт, что далеко не все из них смогли успешно встроиться в глобализованную экономику, как Тайланд или Вьетнам. Часть планеты, особенно Африка, остаётся в стороне от глобализации и роста, констатирует эксперт.