FP: бедные страны оказались наиболее уязвимы в пандемию

На этой неделе ВОЗ выразила обеспокоенность резким ростом скорости распространения коронавируса в бедных странах, пишет Foreign Policy. По мнению обозревателей журнала, небогатые государства действительно могут особенно сильно пострадать как от самой пандемии, так и от последствий введения карантинных мер, направленных на борьбу с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что в бедных государствах, а также странах «среднего достатка» растёт количество случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Foreign Policy.

По данным журнала, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что на фоне самого резкого за всю пандемию скачка в росте распространения коронавируса организацию особенно беспокоит именно ситуация в «бедных и средних» странах. Как подчёркивается в материале издания, скачок действительно коснулся именно «стран победнее» — по состоянию на четверг, в десятку стран с самым высоким ростом случаев заражения за день вошла только одно богатое государство — США.

«Чтобы понять, почему так беспокоится Тедрос, взгляните на Бразилию, — поясняет обозреватель FP. — Эта страна уже заняла третье место в мире по количеству случаев коронавирусной инфекции и может вскоре обойти Россию, которая находится на втором месте». При этом в среду в Бразилии было выявлено более 20 тыс. новых случаев, отмечает журналист.

Как пишет FP, статистика по смертности от коронавируса «несоразмерно» сильно смещена в сторону бедных не только на международном уровне, но и на внутринациональном — даже в богатых обществах от COVID-19 умирают главным образом именно беднейшие люди, и пандемия таким образом «выводит на свет колоссальное неравенство». Согласно докладу компании APM Research Lab, в Соединённых Штатах главным определяющим фактором, влияющим на смертность от коронавируса, выступает раса — а между тем, состояние среднестатистического белого домохозяйства превышает капитал средней чернокожей семьи в десять раз. По данным APM, темнокожие американцы умирают от коронавирусной инфекции более чем в два раза чаще, чем их белые сограждане.

Отдельные развивающиеся страны — включая, к примеру, Вьетнам — перенесли пандемию значительно лучше богатых государств; другие же — например, Либерия — преподали международному сообществу «ценные уроки по установлению контроля над эпидемиями на основе своего опыта борьба против таких заболеваний как эбола», говорится в материале FP. Тем не менее, как полагает обозреватель издания, по мере роста случаев заражения коронавирусной инфекцией перед правительствами бедных стран будут вставать всё большее сложные проблемы.

Так, для некоторых государств трудности представляет даже обеспечение доступа к водопроводной воде — а это особенно важно именно во время нынешней пандемии, поскольку ключевым элементом профилактики коронавирусной инфекции выступает регулярное мытьё рук, пишет FP. Как передают корреспонденты журнала, одной из таких стран стала Эфиопия. Ущерб бедным странам наносит и характерное для них низкое качество госуправления: в частности, по данным FP, в Пакистане из-за «нерешительности» властей беднейшие граждане вынуждены полагаться не на государственную помощь, а на частные благотворительные организации.

По небогатым государствам также бьют и карантинные меры, которые вредят их экономике, подчёркивается в статье. Как полагают обозреватели FP, введение жёстких мер социального дистанцирования в бедных странах, где люди зарабатывают на жизнь преимущественно «ежедневным ручным трудом», может обернуться тем, что от лишений и предотвратимых заболеваний умрёт столько же людей, сколько от коронавируса.