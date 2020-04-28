France 2: от голода, вызванного пандемией, может умереть больше людей, чем от самого вируса

Из-за пандемии Covid-19 и последующей за ней рецессии число голодающих в мире может вырасти к концу года почти в два раза, сообщает France 2. Как передаёт телеканал, от бедности и недостатка продовольствия в итоге может умереть больше людей, чем от самого вируса.

По их словам, они вышли на демонстрацию, чтобы не умереть от голода. От Колумбии до Панамы — везде происходят подобные, порой жестокие сцены. Жители требуют срочной продовольственной помощи. Например, здесь, в Южной Африке. Из-за режима изоляции они лишились работы. Источника дохода, который позволял прокормиться, больше нет.

ЖЕНЩИНА: У нас нет скотины, и мы голодаем. Лучше мы умрём от коронавируса, чем от голода в собственном доме.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, из-за пандемии Covid-19 число голодающих в мире может увеличиться к концу года со 135 миллионов до 265 миллионов — почти в два раза.

ТИФЕН ВАЛЬТОН, официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН: В первую очередь нас беспокоит экономическая рецессия, которую повлечёт за собой связанный с Covid-19 кризис. Мы полагаем, что из-за этой экономической рецессии в итоге умрёт больше людей, чем от вируса.

При этом в мире достаточно сельскохозяйственной продукции, чтобы прокормить планету, однако из-за эпидемии некоторым странам, в частности, в Африке, пришлось резко столкнуться с проблемой поставок.

МИШЕЛЬ ПОРТЬЕ, специалист по сельскохозяйственному сырью, генеральный директор компании Agritel: Есть ещё много стран, где население находится в изоляции, и очевидно, возникает проблема, хотя бы даже c разгрузкой товаров в портах. Нужна вся местная система логистики, которой больше не существует.

Некоторые страны к тому же охватил страх дефицита. Так, чтобы в первую очередь прокормить собственное население, Вьетнам ограничил экспорт риса. Так же поступили Казахстан и Россия со своей пшеницей. В результате некоторых товаров не хватает, и цены взлетают до небес — как здесь, в Нигерии.

ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА: Раньше крупа стоила 30 евроцентов. Сейчас — в шесть раз больше.

Эта экономическая логика приводит к абсурдным ситуациям, как, например, здесь, в США. Этот фермер cливает молоко в сток, не имея возможности сбыть его. По словам организаций, занимающихся гуманитарной помощью, эпидемия усугубляет продовольственное неравенство.

ЭЛЕН БОТРО, заведующая программой продовольственной безопасности Oxfam: Мы действительно видим, что происходит обострение неравенства. Из-за пандемии 500 миллионов человек могут скатиться к бедности.

Тем временем, министры сельского хозяйства стран «Большой двадцатки» на этой неделе взяли на себя обязательство обеспечить продовольственную безопасность во всём мире.

Дата выхода в эфир 25 апреля 2020 года.