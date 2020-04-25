SRF: коронавирус довёл миллионы американцев до голодного кризиса

Из-за пандемии коронавируса почти 25 млн американцев лишились работы, что привело к голодному кризису в США, сообщает швейцарский телеканал SRF. Люди вынуждены обращаться за помощью в благотворительные организации, чтобы получить бесплатные продукты. Однако запасы продовольствия невелики, и дефицит в этой сфере ощущается всё острее.

В США обостряется «голодный кризис», сообщает швейцарский телеканал SRF. Почти 25 млн человек лишились работы с начала марта. По всей стране наблюдается массовый наплыв людей, стремящихся получить бесплатные продукты питания.

Перед входом в благотворительную организацию United Community в штате Вирджиния, занимающуюся раздачей еды, выстраивается очередь из людей в защитных масках. Нуждающиеся в помощи по одному входят в небольшой холл, где их принимают. Большинство из них — выходцы из Латинской Америки. Пункт помощи находится в одном из наиболее богатых районов в США, однако здесь присутствуют не только дорогие виллы, но и льготное социальное жильё, в котором проживают уборщицы, садовники и продавщицы супермаркетов.

У многих из них есть только временное разрешение на работу, у других вообще нет необходимых документов. Они не могут претендовать на помощь государства или боятся за ней обращаться. Социальные работники United Community принимают нуждающихся и фиксируют их личные данные. Список уже набрался длинный. «Вот, например, этот человек: последние два месяца безработный из-за кризиса с коронавирусом, электрик, строитель — типичный случай», — комментирует сотрудница благотворительной организации.

С начала марта United Community оказывает помощь вдвое большему числу людей, чем обычно, — почти 80 семьям или примерно 250 нуждающимся в день. Для небольшой волонтёрской организации это сложная задача. Крупные благотворительные организации, такие, как Feeding America, также сообщают о том, что число обращающихся к ним за помощью увеличилось на 40%.

Консервные банки с бобовыми и ананасами, макароны, ореховая паста, кетчуп — добровольцы упаковывают всё в соответствии с нормами питания и добавляют свежие продукты.

Между тем, руководитель United Community говорит о «голодном кризисе»: «Ещё до кризиса с коронавирусом миллионы людей в США страдали от голода. Теперь ситуация крайне тяжёлая». Люди обращаются за помощью в последний момент, в самом крайнем случае — многим стыдно, что приходится просить о помощи. «Это неправильно, когда в такой богатой стране, как США, людям приходится страдать от голода», — считает управляющий менеджер благотворительной организации.

Передача продуктов осуществляется через окошко, чтобы свести физический контакт к минимуму. Продуктов у организации не так уж много — к концу дня в холодильнике осталось лишь шесть упаковок яиц. Запасов продовольствия не хватает. Есть проблемы с поставками. Мучная продукция, рис и хлеб постоянно в дефиците, причём даже у поставщиков. Из-за этого волонтёрам нередко приходится докупать недостающие товары по высоким рыночным ценам.

Если в супермаркете нельзя купить мучные изделия, то и нуждающимся их не достаётся. Панические закупки и повсеместно повысившийся спрос на продукты питания приводят к нехватке продовольствия.

По официальным данным, около 37 млн человек в США постоянно недоедают. Также отмечается острый дефицит памперсов. В United Community они пока есть — организация раздаёт их бедным семьям, заключает швейцарский телеканал SRF.