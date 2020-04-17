NTD: индейцы в Перу защищаются от коронавируса масками из пальмовых листьев

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El Confidencial: на статую Христа в Рио-де-Жанейро спроецировали медицинский халат в поддержку врачей El Confidencial
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Глава МОК: Игры в Токио станут праздником победы над коронавирусом Die Welt
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Daily Mail: генпрокурор США назвал «российское расследование» ФБР безосновательным Daily Mail
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Польский политолог: сложно представить себе такое давление, которое вынудит Москву вернуть нам обломки Ту-154М Polskie Radio
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Тони Фергюсон сделал вес, несмотря на отмену UFC 249
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон уложился в рамки своей весовой категории по итогам подготовки к отменённому из-за пандемии коронавируса турниру UFC 249.
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Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством
МИД Чехии направил в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила представитель чешского министерства Зузана Штихова.
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В Чечне увеличилось число больных коронавирусом
Глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов заявил в эфире телеканала «Грозный» об увеличении числа заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.
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СМИ: НХЛ не будет менять потолок зарплат
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не намерена вносить изменения в разрешённый максимальный размер зарплатных ведомостей клубов.
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Ловчев: легионеры сбавляют к себе требования в РПЛ
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что перешедшие в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) зарубежные игроки выступают значительно ниже своего уровня.
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Зеленский высказался о ситуации с деньгами МВФ для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отсутствие на Украине денег из Международного валютного фонда (МВФ) с неделей жизни без воды.
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Ловчев считает, что Шюррле находится на закате карьеры
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что карьера немецкого форварда, чемпиона мира 2014 года Андре Шюррле идёт на спад.
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В Ростовской области подготовят 11 госпиталей для приёма пациентов с коронавирусом
В Ростовской области подготовят 11 госпиталей для приёма пациентов с COVID-19, заявил губернатор Василий Голубев.
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Психолог дала рекомендации по общению с детьми во время режима самоизоляции
Психолог, писатель и телерадиоведущая Наталья Толстая дала рекомендации по общению с детьми во время режима самоизоляции.
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Рахимов: и от Шюррле, и от Маркизио ждали большего
Бывший футболист московского «Спартака» Рашид Рахимов провёл параллель между выступлениями полузащитника Клаудио Маркизио за «Зенит» и нападающего Андре Шюррле за «Спартак».
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Россиянка рассказала о карантине на круизном лайнере Koningsdam
Россиянка Дарья Титова рассказала о карантине на круизном лайнере Koningsdam.
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Путин перенёс срок отчёта чиновников о доходах
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе сроков представления сведений о доходах для руководителей федеральных госучреждений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Число погибших в Бразилии от коронавируса превысило 2 тысячи
Министерство здравоохранения Бразилии заявило, что число погибших в стране от коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 2 тыс.
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ESPN: Игроки НБА согласились на 25%-ное сокращение зарплат
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков лиги (NBPA) достигли договорённости о снижении зарплат на 25% из-за пандемии коронавируса.
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Власти Москвы прокомментировали ситуацию с ценами на имбирь
Глава Департамента торговли Москвы Алексей Немерюк заявил, что по 52 товарам из списка первой необходимости проводится постоянный мониторинг.
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Власти Подмосковья рассказали о поддержке строительной отрасли
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о поддержке строительной отрасли.
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В Кировской области составили 199 протоколов за нарушение режима самоизоляции
С начала введения в Кировской области режима самоизоляции полицейские составили 199 административных протоколов в отношении его нарушителей.
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Москалькова посетила СИЗО «Бутырка»
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 17 апреля посетила закрытый на карантин московский следственный изолятор «Бутырка».
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Экс-президент «Реала» рассказал, что Роналду мог оказаться в «Барселоне»
Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, что португальский форвард Криштиану Роналду вместо мадридского клуба мог оказаться в каталонской «Барселоне».
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Университет Хопкинса заявил о 150 тысячах погибших от коронавируса
Университет Джонса Хопкинса заявил, что к 17 апреля число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 150 948. Соответствующие данные были получены на основе сводок властей стран мира.
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Лукашенко подверг критике качество российских тестов на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала СТВ подверг критике качество российских тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.
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Бензема не исключил своего возвращения в «Лион»
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не исключил, что в будущем вернётся во французский «Лион».
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Ловчев: переход Шюррле в «Спартак» — выброшенные на ветер деньги
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение клуба не выкупать контракт нападающего Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».
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Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
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Рахимов: думаю, Шюррле — не единственный, с кем не будет продлён контракт
Бывший футболист московского «Спартака» Рашид Рахимов прокомментировал решение клуба не выкупать контракт нападающего Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».
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Ректор Московской духовной академии заразился коронавирусом
Ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В МИД России оценили обвинения США против Венесуэлы из-за наркотиков
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали обвинения США против Венесуэлы в наркопоставках.
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СМИ: «Барселона» готова продать всех игроков, кроме Месси, тер Штегена и де Йонга
Каталонская «Барселона» готова продать большую часть своих футболистов, за исключением нападающего Лионеля Месси, голкипера Марк-Андре тер Штегена и полузащитника Френки де Йонга.
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Депутат МГД пояснил слова о необходимых для выхода из дома документах
Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов объяснил свои слова о документах, необходимых жителям Москвы для того, чтобы сходить в аптеку, магазин или выгулять собаку.
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Самедов рассказал, чем запомнился Шюррле в «Спартаке»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал решение клуба не выкупать контракт нападающего Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».
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Рефери боя Льюис — Тайсон скончался от коронавируса
Известный американский судья бокса Эдди Коттон скончался после заражения коронавирусом.
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Собянин заявил о возможности ужесточения пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия 1» о возможности ужесточения в столице пропускного режима, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Павлюченко считает, что «Спартак» ничего не потеряет от ухода Шюррле
Бывший нападающий «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко прокомментировал решение клуба не выкупать контракт нападающего Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».
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В Нижегородской области задержаны подозреваемые в подделке документов полицейские
Нижегородское УФСБ задержало несколько групп должностных лиц УГИБДД по области, прибегавших к различным схемам незаконного личного обогащения с использованием своего должностного положения. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
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Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании
Молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.
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Фигуристка Туктамышева приняла участие в челлендже с подушкой
Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева приняла участие в челлендже, в котором девушки примеряют подушки вместо платьев.
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В ВОЗ заявили об одном из основных источников возникновения вирусов
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что порядка 70% новых вирусов появляется от диких животных.
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Число умерших от коронавируса во Франции превысило 18 тысяч
За сутки во Франции скончался 761 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
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В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
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ЦБ исключил возможность введения моратория на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.
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НХЛ представила документальный фильм об Овечкине
Русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представила фильм, посвящённый российскому форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.
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Цорн заявил, что «Спартак» не будет выкупать контракт Шюррле
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не планирует использовать опцию выкупа, указанную в соглашении об аренде у дортмундской «Боруссии» нападающего Андре Шюррле.
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В ВОЗ рассказали о собранных на борьбу с COVID-19 средствах
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Фонд солидарности ВОЗ собрал свыше $150 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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РЖД отменяет почти 130 доппоездов на лето и майские праздники
РЖД выводит из обращения 129 дополнительных поездов, назначенных на летний период и майские праздники, в связи с ситуацией с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Fitch понизило рейтинг Аргентины до дефолтного уровня
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины до уровня неизбежного дефолта «С».
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Минспорт продолжит строительство спортивных объектов, несмотря на пандемию
Министерство спорта России продолжит строительство спортивных объектов в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», несмотря на пандемию коронавируса.
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Посольство России подало запрос о проведении медобследования Ярошенко
Посольство России в США подало запрос о проведении дополнительного медицинского обследования находящегося в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко.
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Канчельскис не видит в нынешнем поколении российских футболистов способных заиграть в АПЛ
Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о перспективах российских футболистов заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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В Италии за сутки умерли 575 человек с коронавирусом
За последние сутки в Италии зафиксировано 3493 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на департамент гражданской защиты страны.
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«Библионочь» во Владивостоке пройдёт онлайн
Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» пройдёт во Владивостоке 25 апреля в режиме онлайн из-за ситуации с коронавирусом.