Le Monde: протесты канадских индейцев парализовали экономику страны

Коренные жители Канады уже больше двух недель протестуют против строительства газопровода на их территории, перегораживая железнодорожные пути, сообщает Le Monde. Из-за этих заграждений отменено движение пассажирских и товарных поездов, крупные компании вынуждены останавливать производство и временно увольнять сотрудников, однако премьер-министр страны всё ещё надеется решить проблему мирным путём.

Начиная с 6 февраля протесты против прокладывания газопровода по территории коренных народов в Британской Колумбии привели к прекращению железнодорожного сообщения в этих районах и практически парализовали Канаду, пишет Le Monde. Наследственные вожди, которых поддержали другие канадские аборигены, считают себя здесь единственными властелинами и не признают законность договора, подписанного с компанией Coastal GasLink.

Издание рассказывает, что больше двух недель индейцы, а также помогающие им экоактивисты и студенты, сооружают на железнодорожных путях самодельные заграждения в ключевых транспортных узлах. Владелец большей части сети Canadien National уже временно освободил от работы 450 работников после отмены более 400 товарных поездов, а отвечающая за пассажирские перевозки компания Via Rail прекратила сообщение с Торонто, Монреалем и Оттавой. По словам её представителей, более 100 тыс. пассажиров не смогли совершить запланированные поездки, а перевозчик также временно уволил тысячу железнодорожников.

«Канадская сеть железнодорожного сообщения является столпом экономики государства, — приводит французская газета слова Жака Роя, профессора по управлению транспортом и логистикой из Монреальской высшей коммерческой школы. По его словам, рельсы обеспечивают доставку большинства грузов, а также связывают все большое порты. Сейчас там накапливаются контейнеры с пропадающими продуктами, медикаментами и сырьём для заводов.

Главный железнодорожный узел находится около Бельвиля в провинции Онтарио, где индейцы перегородили пути с первых дней выступлений. Этот важнейший участок соединяет запад и восток страны, а также обеспечивает три четверти всего канадского экспорта в США. «Компании в панике, — заявляет Вероник Пру, председатель группы Фабрикантов и экспортёров Квебека. — Некоторым придётся остановить свои конвейеры».

Как отмечает издание, в начале этой недели двадцать крупных производственных предприятий, к которым позже присоединилось более 11 тыс. представителей среднего и малого бизнеса, направили премьер-министру Канады Джастину Трюдо письмо с призывом «найти быстрое решение, чтобы прекратить задержки». По их подсчётам, каждый день блокировки задерживает поставку товаров на 425 млн канадских долларов (€297 млн).

Несмотря на экономическое и политическое давление премьер-министр продолжает настаивать на «мирном решении», до настоящего момента не позволяя сломать заграждения силой. В четверг королевская жандармерия Канады объявила, что готова уйти с индейской территории, на которой её разместили в январе для обеспечения безопасности во время строительства газопровода. Освобождение территории было одним из условий коренного населения для начала диалога с властями — как предполагает Le Monde, это может стать первым шагом к выходу из кризиса.