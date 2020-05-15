Sveriges Radio: пандемия грозит ЕС новой волной беженцев

Глава Европейского агентства по вопросам предоставления убежища Нина Грегори предупредила, что пандемия коронавируса может привести к новому наплыву мигрантов в ЕС, пишет Sveriges Radio. Как отмечает радиоканал, по пятам вируса будут идти бедность, нестабильность, нехватка пищи, а также укрепление террористических группировок, которые в совокупности могут согнать людей с насиженных мест.

Глава Европейского агентства по вопросам предоставления убежища Нина Грегори выступила с предупреждением, что страны ЕС должны быть готовы к новой волне мигрантов в ближайшее время, пишет Sveriges Radio.

«Мы, разумеется, не можем сообщить никаких точных цифр. Мы не будем вдаваться в спекуляции относительно того, сколько Европе следует ожидать просителей убежища», — отметила она.

«У агентства нет никакого магического кристалла, но есть информация, и мы способны замечать некоторые тенденции. Важно предупредить о такой возможности как можно раньше», — добавила Грегори.

Ещё перед пандемией агентство сообщало о росте числа ходатайств на предоставление убежища в Европе. Многие просители прибывали, в частности, из Венесуэлы и Колумбии. Однако в результате мартовского закрытия границ ЕС число заявок сократилось почти вдвое. При этом контрабандистам было нечего предложить своим потенциальным клиентам, желающим проникнуть в Европу.

Тем не менее Европейское агентство по вопросам предоставления убежища считает, что по пятам коронавируса придут бедность, голод и нестабильность. Отсутствие здравоохранения, зашкаливающая плотность населения в трущобах и его неграмотность серьёзно увеличивают уровень уязвимости людей в регионах с низкими доходами.

Агентство указывает на нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отмечая, что под прикрытием коронавируса ИГ* и другие террористические группировки могут заставить людей сорваться с места.

«Когда границы ЕС вновь откроются, миграция может вновь активизироваться», — предупредила Нина Грегори.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.