Euronews: в Брюсселе начинается битва за план восстановления европейской экономики

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Кузнецова оценила ситуацию с летним отдыхом детей в период пандемии
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с летним отдыхом детей в период пандемии.
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Сериал «Проект «Анна Николаевна» покажут по телевидению
Российский сериал «Проект «Анна Николаевна» с Зоей Бербер в главной роли выйдет на ТНТ. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
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Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до 2021 года
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые должны действовать в стране до 1 января 2021 года.
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Теннисистка Касаткина считает, что большинство футболистов являются высокомерными
Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о российских футболистах и их зарплатах.
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Рекс Уолхайм рассказал о традициях у астронавтов
Астронавт Рекс Уолхайм рассказал о традициях перед полётом в космос.
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Глава Минэкономразвития назвал общую стоимость мер поддержки экономики
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что общая стоимость всех мер поддержки российской экономики в рамках антикризисных пакетов, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, составляет на настоящий момент 3,3 трлн рублей.
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Экс-чемпион мира по боксу Уайлдер усомнился в значимости достижений Тайсона
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поставил под сомнение значимость достижений бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона.
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В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
Полицейские задержали в Оренбургской области подозреваемых в убийстве шести человек, в том числе ребёнка.
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В концерне «Техмаш» рассказали о работе предприятий во время пандемии
Исполнительный директор научно-производственного концерна «Техмаш» (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин рассказал о работе предприятий во время пандемии.
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Григорян встал на защиту футболиста «Спартака» Гулиева
Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян высказался о ситуации с бывшим игроком команды Аязе Гулиеве, который ныне выступает за московский «Спартак».
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Лавров обсудил ДОН с главой МИД Белоруссии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Владимиром Макеем, в котором они обсудили последствия выхода США из Договора по открытому небу (ДОН).
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В России под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся почти 300 тысяч человек
В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 296 154 человека.
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Бэйл не понимает, почему болельщики «Реала» освистывают его
Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл признался, что не понимает, почему его освистывают болельщики команды, за которую он выступает.
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RT вошёл в топ-3 рейтинга креативности по итогам премии ADC Awards
Книга исторического проекта RT #Romanovs100 с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR) и уникальный шрифт «Май» получили награды одной из старейших премий в области дизайна и рекламы ADC Awards.
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Синоптик прогнозирует июльскую жару 30 мая в Москве
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что по-июльски жаркая погода и гроза ожидаются в субботу, 30 мая, в Москве.
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Мэр Черкасс подал иск к Зеленскому о защите чести и достоинства
Городской голова города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Панарин: в КХЛ деньги вкладываются, а в НХЛ зарабатываются
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин назвал отличия между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).
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Грузия не намерена возобновлять сотрудничество с Россией по ДОН
Грузия не намерена пересматривать своё решение 2012 года о приостановке сотрудничества с Россией в рамках Договора об открытом небе. Об этом заявили в грузинском МИД.
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Более 6,4 тысячи пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье
Лечение от новой коронавирусной инфекции в Московской области завершили ещё 262 человека. Общее число вылечившихся пациентов в регионе превысило 6,4 тыс. Об этом сообщили в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Президент ПХК ЦСКА опроверг слухи о новых контрактах Капризова и Сорокина
Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал слухи о том, что нападающий Кирилл Капризов и вратарь Илья Сорокин останутся в команде на следующий сезон.
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Исполком РФБ принял решение не определять чемпиона России
Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) принял решение не определять чемпиона России по итогам минувшего сезона, который был досрочно завершён из-за коронавируса.
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В Сочи зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в городе Сочи.
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Российский легкоатлет: футболисты в секунду получают больше, чем я за месяц
Чемпион России в беге на средние дистанции Владимир Никитин считает, что футболисты незаслуженно получают крупные гонорары.
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В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Санкт-Петербурге умерла инфицированная коронавирусной инфекцией COVID-19 беременная женщина, ребёнка также не удалось спасти.
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Президент Абхазии приедет в Москву на парад Победы
Абхазский президент Аслан Бжания приедет в Москву на парад Победы, который пройдёт 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе главы Абхазии.
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В «Рубине» выявлен второй случай заболевания коронавирусом
Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Николай Поярков получил положительный результат теста на коронавирус.
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Полиция обнаружила в центре Петербурга работающее кафе
Полиция обнаружила в центре Санкт-Петербурга кафе, где гостям оказывались услуги, несмотря на ограничительные меры по коронавирусу, действующие в городе.
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Овечкин сообщил о рождении второго ребёнка
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил о рождении второго ребёнка в своей семье.
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Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила заммэра Анастасия Ракова.
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СМИ: Хоккеисты Капризов и Сорокин проведут сезон-2020/21 в ЦСКА
Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов и его партнёр по команде вратарь Илья Сорокин не покинут стан армейцев в ближайшее время.
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Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
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НХЛ планирует провести сезон-2020/21 в стандартном формате
Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что сезон-2020/21 планируется провести в стандартном формате и в полном объёме.
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Суточный прирост больных коронавирусом в России снизился до 2,3%
Суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в России снизился до 2,3%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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За сутки в России умер 161 человек с коронавирусом
За сутки в России скончался 161 человек с COVID-19, за всё время умерли 3968 пациентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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В России за сутки выявлено 8338 новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России за сутки выросло на 8338, до 370 680, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Накануне было выявлено 8915 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российскую армию запланированы на 2021 год.
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В ЛНА прокомментировали сообщения о «российских самолётах» в Ливии
Ливийская национальная армия прокомментировала сообщения американского командования Вооружённых сил в Африке о том, что Россия якобы перебросила в Ливию авиацию.
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Евсеев отреагировал на возможную продажу «Уфы» владельцам «Зальцбурга» и «Манчестер Сити»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на информацию о возможной продаже российского клуба компании Red Bull или холдингу City Football Group.
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Верховный суд отклонил часть требований по иску экс-главы Чувашии
Верховный суд вернул исковое заявление экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные соцгарантии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Драйзайтль стал первым немецким хоккеистом в истории, выигравшим «Арт Росс Трофи»
Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал обладателем «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему бомбардиру по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова
Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.
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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 27 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня
В 2020 году абитуриенты в России смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня по 17 августа, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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Кубок Африки по футболу — 2021 будет отложен на год из-за коронавируса
Проведение Кубка африканских наций по футболу 2021 года будет отложено на год из-за пандемии коронавируса.
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СМИ: Певица Пелагея официально подала на развод с хоккеистом Телегиным
Российская певица Пелагея решила официально оформить развод с нападающим московского хоккейного клуба ЦСКА, олимпийским чемпионом Пхёнчхана-2018 в составе сборной России Иваном Телегиным.
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В Москве от коронавируса вылечились ещё 5839 человек
В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 5839 человек, за всё время пандемии — 67 458, заявила заммэра Анастасия Ракова. Накануне сообщалось, что за сутки в столице вылечились 8033 человека.
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Определены составы групп, в которых сыграют восемь лучших клубов НХЛ
Стали известны составы групп, в которых сыграют по четыре лучших клуба каждой конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для определения номера посева в плей-офф.
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Число выявленных случаев коронавируса на Украине достигло 21 905
На Украине за последние сутки выявлен 321 новый случай заболевания коронавирусом, общее число подтверждённых случаев достигло 21 905.
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Зеленский утвердил годовую программу взаимодействия Украины и НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2020 год.
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ПБК ЦСКА объявил об уходе защитника команды Бэйкера
Американский защитник Рон Бэйкер покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА.