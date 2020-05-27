Euronews: в Брюсселе начинается битва за план восстановления европейской экономики

В Евросоюзе отчаянно пытаются договориться о том, как вывести его из глубокой рецессии, которая была спровоцирована мировой пандемией коронавируса и последовавшим карантином. Проблема в том, что не все страны поддерживают план Франции и Германии по выделению €500 млрд на восстановление экономики, потому что не хотят взваливать на себя новые долги. И теперь руководство ЕС должно представить подробности плана и убедить всех, чтобы прийти к согласию, передаёт Euronews.

«Участники битвы заняли исходные позиции», — передаёт политический редактор Euronews Даррен Маккафри. Лидеры Евросоюза отчаянно пытаются прийти к согласию о том, как вывести его из величайшей за поколения рецессии.

Мощные державы континента, Франция и Германия, выдвинули компромиссный план в виде Восстановительного фонда на сумму 500 миллиардов евро. Эти деньги, заимствованные Еврокомиссией на рынках капитала, станут, по сути, общим долгом Евросоюза.

Это слишком большой шаг для некоторых — особенно таких стран, как Нидерланды и Австрия, которые разработали свой собственный план и требуют продолжения реформ и «финансовой справедливости».

РОБЕРТ РООС, евродепутат из Нидерландов: Здесь, в Нидерландах, наш вклад в бюджет ЕС в пересчёте на душу населения является самым большим уже многие годы. А покупательная способность в Нидерландах ниже, чем в Северной Италии. Так чего они ждут там? Нам всем нужны деньги — но они хотят получить деньги даром. А «бесплатных денег» не существует, и в этом проблема.

ДАРРЕН МАККАФРИ, политический редактор Euronews: Задача главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен — превратить эту «экономическую революцию» и давно назревшие конституционные перемены в подробный план, он получит название «Следующее поколение — Европа». А затем задача председателя Евросовета Шарля Мишеля — собрать под этим планом подписи.

ФИЛИПП ЛАМБЕРТС, евродепутат из Бельгии: Парламент чётко заявил, что нам нужен план восстановления в два триллиона евро. Из них большая часть будет государственными инвестициями, собранными совместно на европейском уровне. Другими словами, если вы позволите странам-членам противостоять кризису в одиночку, это создаст сильную напряжённость в еврозоне и может привести к распаду валютного союза.

Решающее значение для нынешних планов имеет, по-видимому, изменение отношения Ангелы Меркель к вопросу о разделении долгового бремени в Евросоюзе.

МАНФРЕД ВЕБЕР, евродепутат из Германии: Мы в новой ситуации, перед лицом глубочайшего кризиса со времён Второй мировой войны, и единственным решением сейчас является инвестирование. Я ненавижу долги, не хочу оставлять уплату долгов будущим поколениям — но не вижу никакой реальной альтернативы инвестированию в экономику, ради спасения нашего сильного бизнес-сектора.

Италия, Испания, Франция и Германия, четыре крупнейшие экономики ЕС, в целом находятся в согласии. Но это ещё не прорыв, поскольку глубокие разногласия остаются. Далеко не очевидно, что каждый поддержит этот огромный план, призванный поставить Европу на ноги. Подробности того, каким может быть этот Восстановительный фонд, будут объявлены в среду — и битва начнётся.

Дата выхода в эфир 27 мая 2020 года.