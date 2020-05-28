Die Welt: коронавирус внёс раздор в союз скандинавских стран

Разный подход к борьбе с коронавирусом стал причиной ссоры между скандинавскими странами, пишет Die Welt: они не хотят открывать границы со Швецией, выбравшей особый путь сдерживания пандемии, не предусматривавший введения жёстких ограничений. Как отмечает издание, под угрозой оказываются экономические связи, культурное единство и свобода перемещения между скандинавскими странами.

Среди скандинавских стран посеян раздор, пишет Die Welt. Они хотят открыть свои границы для туристов, однако Швеция, возможно, будет исключена из этого процесса. Причина заключается в особом шведском пути борьбы с коронавирусом, заключавшемся в отсутствии строгих ограничительных мер.

В связи с этим Швеция беспокоится за свою экономику и туризм, однако речь здесь идёт также и о базовых историко-культурных вопросах, отмечает издание. Во все времена скандинавские страны объединяло убеждение «быть лучше», чем остальная Европа, однако теперь это единство пошатнулось из-за разных взглядов на борьбу с кризисом.

Как отмечает Die Welt, во всём также замешан и финансовый вопрос. Шведские предприятия на границе с Норвегией и Финляндией уже начинают ощущать, что Швеция считается опасной зоной, в связи с пандемией коронавируса. Более того, на кону стоит одно из главных завоеваний скандинавских государств: Северный паспортный союз. Ещё в 50-е годы шведы, норвежцы, финны и датчане получили возможность свободного перемещения между своими странами. Теперь, из-за возможного закрытия границ со Швецией, этому объединению может быть нанесён сильный удар.

Ко всему прочему, скандинавские страны имеют особую культурную близость: как пишет издание, многие жители юга Швеции привыкли часто ездить в Копенгаген. Норвежцы, датчане и шведы легко понимают языки друг друга, а почти все финны учат в школах шведский. Кроме того, все скандинавские государства объединяет стремление к расширению социальной сферы: в этом плане Швеция всегда была примером для остальных, как самая экономически успешная страна с наиболее продвинутой социальной сферой.

Однако сейчас шведские соседи оценивают эпидемиологическую обстановку в стране как «проблематичную»: как отмечает Die Welt, статистика подтверждает эти оценки. В Швеции смертность от коронавируса в 4 раза превышает аналогичный показатель Дании, почти в 8 раз — Финляндии, и в 10 раз — Норвегии. При этом проводившиеся в Стокгольме в конце апреля тесты на антитела показали, что ими обладают лишь 7,3% положительных результатов: таким образом, Швеция далека от обретения популяционного иммунитета.

При этом Дания, в конечном итоге, может уступить и открыть границу, пишет издание. Датские рестораны и отели слишком зависимы от шведских туристов.