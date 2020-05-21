Svenska Dagbladet: когда Европа откроет границы, Швеции придется несладко

Швеция не хотела вводить карантин ради личных свобод своих граждан, но теперь, когда Европа постепенно начинает открывать границы, сами шведы могут оказаться в изоляции. Как пишет Svenska Dagbladet, многие страны заявляют, что шведов видеть у себя не хотят, и это неудивительно, поскольку шведская стратегия по коронавирусу даёт повод держать границу со страной закрытой.

Европейская комиссия представила план возобновления туризма в странах ЕС. На фоне этой работы разные страны пообщались друг с другом. Как пишет Svenska Dagbladet, в числе участников обсуждения были Дания, Греция, Австрия, Чехия, а также страны, не входящие в ЕС, — Норвегия, Австралия, Израиль и Сингапур. Швеции среди этих стран не было.

Некоторые страны уже открыли общие границы. В Дании многие партии выступают за то, чтобы открыть границу с Германией и Норвегией — но не со Швецией. Даже Финляндия допускает, что со Швецией придётся обойтись по-особенному.

Как отмечает автор статьи, эта ситуация не случайна. Шведские показатели смертности сейчас обсуждает пресса всего мира, и это даёт повод держать страну в изоляции. Швеция оказалась на восьмом месте в рейтинге Worldometer по показателю количества умерших на миллион жителей.

Шведская стратегия по коронавирусу, пишет издание, до сих пор была такой неясной и расплывчатой, что министру иностранных дел каждый раз приходится начинать переговоры с попыток убедить окружающий мир, что страна не делает ставку на коллективный иммунитет и для неё важно затормозить распространение инфекции.

«В краткосрочной перспективе правительству удалось избежать значительных вмешательств в индивидуальную свободу граждан, и оно этим очень гордится. Но это достижение будет совершенно бесполезным, если наша репутация настолько пострадает, а смертей будет столько, что нас оставят в изоляции, когда вся остальная Европа откроется», — заключает автор материала.