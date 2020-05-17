SVT: в Бразилии «политический хаос» задвинул коронавирус на второй план

Политический хаос в Бразилии, вызванный увольнением министра здравоохранения Энрике Мандетты из-за разногласий между ним и президентом Жаиром Болсонару по вопросу борьбы с коронавирусом, фактически затмил саму пандемию, пишет SVT. Тем не менее, как отмечает канал, это совсем не мешает кривой заражения расти, что грозит бразильской экономике тотальным коллапсом, а президенту Болсонару — импичментом.

После спора с президентом Бразилии Жаиром Болсонару о том, как следует бороться с коронавирусом, министр здравоохранения этой страны Энрике Мандетта был уволен, а его приемник Нельсон Тейх подал в отставку в знак протеста против антикризисных мер бразильского лидера. Тейх считался сторонником Болсонару, поэтому многие ждали, что он отнесётся к курсу президента несколько лояльнее своего предшественника. Однако медленно, но верно Тейх также вышел на тропу войны со своим шефом, пишет SVT.

Суть конфликта состояла в том числе и в рекомендациях Болсонару, который требовал использовать против COVID—19 хлорохин — несмотря на отсутствие серьёзных научных доказательств его эффективности, а также наличие сильных побочных эффектов.

«Политический хаос» в Бразилии фактически задвинул пандемию коронавируса в «медийную тень». «Подобного нет ни в одной другой стране мира», — отмечает шведский канал.

Однако темпы наступления вируса дают все основания для беспокойства. Кривая заражения в Бразилии активно растёт: согласно последним данным, количество заражённых перевалило за 200 тыс. человек при 14 тыс. смертей. При этом бразильские СМИ ставят под сомнение официальную статистику, полагая, что реальное число жертв намного выше.

Вопрос в том, какие последствия будет иметь политический хаос в плане темпов заражения пятой по величине страны мира. ВОЗ уже выразила обеспокоенность насчёт ситуации в Бразилии, указав на то, насколько госведомствам важно иметь единый план по борьбе с пандемией. Однако Болсонару находится в состоянии открытого конфликта с губернаторами на местах, которые вопреки воли своего президента, установили правила, способствующие социальному дистанцированию.

Но вместо того, чтобы дать задний уход, Болсонару распалился ещё больше. На встрече с представителями бизнес-кругов он охарактеризовал конфликт с губернаторами как «войну» и попросил помощь в открытии экономики. При этом президент считает, что от голода людей умрёт куда больше, чем от вируса, а бразильская экономика может просто развалиться, если люди не смогут работать. В этой связи он указал на Швецию как на положительный пример страны, которая не стала идти на жёсткие меры борьбы с коронавирусом.

Ситуация в экономической сфере явно приводит Болсонару в отчаяние: курс национальной валюты пробил дно, бегство капитала достигло рекордных величин, а согласно новому прогнозу, ВВП Бразилии сократится почти на 8%.

Отставка Тейха уже спровоцировала «кастрюльные протесты» во многих бразильских городах. Если верить опросам, то в ходе коронавирусного кризиса поддержка Болсонару значительно упала. Тем не менее его подход к экономике в нынешних обстоятельствах, напротив, увеличил его популярность среди беднейших слоёв населения.

На фоне всех этих событий из бразильской столицы поступают сигналы о том, что отставка министра здравоохранения увеличивает шансы импичмента Болсонару. Самые явные критики правительства теперь будут утверждать, что президент лично повинен как в нынешнем кризисе, так и в стремительно растущем количестве смертей.

Судя по всему, считает шведский канал, дело президента Бразилии пахнет керосином — и это даже если забыть о том, что в его адрес выдвигаются обвинения в попытке оказать давление на суд, дабы тот закрыл уголовные дела, открытые против его сыновей.

Разумеется, оговаривается SVT, никто не знает, какие тузы остались у президента в рукаве. Однако становится всё тяжелее понять, каким образом Болсонару сможет остаться на своём месте до конца срока. Вопрос о том, в какой мере он несёт ответственность за все смерти во время пандемии, будет ещё долго преследовать его по пятам.