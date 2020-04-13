El Confidencial: на статую Христа в Рио-де-Жанейро спроецировали медицинский халат в поддержку врачей

На статуе Христа-Искупителя в Бразилии устроили световое шоу в поддержку медицинских работников, которые борются с коронавирусом по всему миру, передаёт El Confidencial. Тем не менее президент страны Жaир Болсонару продолжает настаивать на отсутствии угрозы заболевания.

Бразилия присоединилась к акциям в поддержку медработников в борьбе с коронавирусом по всему миру, сообщает El Confidencial. Так, в Рио-де-Жанейро на статую Христа-Искупителя спроецировали медицинский халат.

Акцию приурочили к празднованию католической Пасхи. Архиепископ Рио-де-Жанейро Орани Темпеста отслужил праздничную мессу у основания статуи, за которой и последовало световое шоу.

Помимо медицинского халата на монумент были спроецированы флаги ряда стран, наиболее пострадавших от Covid-19, слово «спасибо» на разных языках, изображения медицинских работников и фраза «оставайтесь дома» на португальском.

El Confidencial напоминает, что именно Бразилия больше других стран Латинской Америки пострадала от коронавируса. По последним данным, в ней зафиксировано более 22 тыс. случаев заражения, вирус унёс жизни более 1230 человек.

Тем не менее президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает принижать угрозу распространения вируса. Так, глава государства отказался вводить в стране карантин, назвав коронавирус «небольшим гриппом». При этом губернаторы некоторых штатов самостоятельно ввели ограничительные меры.