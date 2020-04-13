El Confidencial: на статую Христа в Рио-де-Жанейро спроецировали медицинский халат в поддержку врачей

03:00
Главы минздравов стран G20 обсудят последствия пандемии коронавируса
Министры здравоохранения стран G20 проведут видеовстречу 19 апреля для обсуждения последствий пандемии коронавирусу COVID-19.
03:00
Чемпион WBA Бивол заявил, что относится с уважением к Гассиеву
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал о своём отношении к российскому боксёру Мурату Гассиеву.
03:00
Врач дал рекомендации по профилактике коронавируса
Врач-отоларинголог первой категории Владимир Зайцев дал рекомендации по профилактике коронавируса.
03:00
Глава ВОЗ призвал «очень медленно» отменять меры по коронавирусу
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ограничения, вызванные пандемией коронавируса, следует отменять постепенно, сохраняя контроль.
03:00
В Краснодарском крае запустили горячую линию по вопросам дистанционного обучения
В Краснодарском крае заработала горячая линия по вопросам дистанционного обучения.
03:00
В Ленобласти прошли учения с использованием САУ «Акация»
В Ленинградской области состоялись учения, в ходе которых были задействованы самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация» и беспилотник «Орлан-10».
03:00
Боксёр Бивол назвал самых неудобных соперников в карьере
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, кого считает самым неудобным соперником в своей карьере.
03:00
В Удмуртии ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим ввели в Удмуртии до 31 мая 2020 года.
03:00
Мотострелки проведут учения в Нижегородской области в масках
В Нижегородской области началось полковое тактическое учение мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа. Военнослужащие проведут манёвры в масках.
03:00
СМИ: Сделавший знаменитый снимок боя Нурмагомедова и Макгрегора фотограф умер от коронавируса
Фотограф Энтони Кауси, который специализировался на съёмке боёв смешанных единоборств, скончался в возрасте 48 лет от коронавируса.
03:00
МВД Москвы предупредило об смс-мошенничестве с оплатой штрафа
ГУ МВД по Москве предупредило об смс-мошенничестве с требованием оплатить штрафы за якобы нарушение режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Продюсеры рассказали о съёмках screenlife-ситкома о жизни в самоизоляции
Продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов рассказали RT подробности съёмочного процесса российского ситкома в формате screenlife «СидЯдома».
03:00
Агент Маньяков считает, что футболисту «Локомотива» Тугареву стоит покинуть клуб
Александр Маньяков, агент полузащитника московского «Локомотива» Романа Тугарева, считает, что игроку нужно сменить команду.
03:00
В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому
В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Департамент здравоохранения столицы.
03:00
В «Уфе» отреагировали на информацию об интересе итальянского клуба к Фомину
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику команды Даниилу Фомину со стороны итальянского клуба.
03:00
Макрон объявил о продлении режима самоизоляции во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что режим самоизоляции в стране, введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, продлевается до 11 мая.
03:00
ВМФ России в Чёрном море взял на сопровождение эсминец США
Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший в акваторию Чёрного моря эсминец Porter ВМС США.
03:00
Селищев заявил, что «Лужники» готовы принять матчи Евро в любой момент
Директор по коммуникациям спорткомплекса «Лужники» Артур Селищев заявил, что московский стадион готов принять матчи чемпионата Европы по футболу в любой момент.
03:00
Число заражений коронавирусом в Казахстане превысило тысячу
В Казахстане зарегистрировано ещё 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число — 1091.
03:00
Роналду опубликовал видео, на котором использует дочь вместо гантели во время тренировки
Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал видео, на котором использует дочь вместо гантели во время тренировки.
03:00
Нефтяные компании России поддержали параметры соглашения ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1» по итогам встречи с представителями российских нефтяных компаний заявил, что они поддержали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи.
03:00
«Ак Барс» продлил контракт с чемпионом мира Тихоновым
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил о продлении контракта с чемпионом мира 2014 года в составе сборной России Виктором Тихоновым.
03:00
В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил приостановить оказание услуг каршеринга в городе до 30 апреля в связи с распространением коронавируса.
03:00
В Бурятии разрабатывают альтернативу для школьников без компьютеров
В Бурятии разрабатывают альтернативную систему обучения для школьников, у которых нет компьютеров, ноутбуков или смартфонов с интернетом.
03:00
В Госдуме прокомментировали ситуацию с дистанционным обучением
Депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.
03:00
В Совфеде оценили ситуацию с дистанционным образованием
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова оценила ситуацию с дистанционным обучением.
03:00
Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков. В случае несоответствия данных пропуск аннулируют.
03:00
В Пензенской области пресекли деятельность нарколаборатории
В Пензенской области сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность нарколаборатории.
03:00
В Челябинской области рассказали о доплатах для медиков
В Челябинской области рассказали о доплатах для медработников.
03:00
Число пассажиров льготных категорий в общественном транспорте Подмосковья упало на 82%
Число пассажиров льготных категорий в общественном транспорте Московской области упало на 82% из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.
03:00
В Совфеде напомнили, почему нельзя навещать больных родственников на самоизоляции
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко напомнила, почему нельзя навещать больных родственников на самоизоляции.
03:00
Иммунолог оценила пользу лимона и чеснока
Иммунолог-аллерголог Надежда Логина оценила пользу лимона и чеснока.
03:00
Вирусолог оценил необходимость ношения медицинских масок
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн оценил необходимость ношения медицинских масок.
03:00
Агент Смольникова анонсировал интерес к футболисту от клуба MLS
Александр Маньяков, агент защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о будущем игрока.
03:00
В Подмосковье рассказали об общественном движении «Нежный бизнес»
В Московской области рассказали о проекте «Нежный бизнес», который призван объединить всех женщин, заинтересованных в открытии своего дела.
03:00
На МЦД-2 ограничат движение поездов между станциями Курская и Дмитровская
На втором маршруте Московских центральных диаметров ограничат движение поездов между станциями Курская и Дмитровская.
03:00
В Госдуме прокомментировали идею ужесточить наказания за травлю в сети
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев прокомментировал инициативу ужесточить наказания за травлю в сети.
03:00
В Удмуртии рассказали о ходе реализации нацпроектов в 2020 году
В Удмуртии рассказали о ходе реализации национальных проектов в 2020 году.
03:00
В Оренбургской области прошли итоговые боевые стрельбы из систем «Град» и «Ураган»
На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли итоговые боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган».
03:00
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
В столичном зоопарке после зимовки проснулись тушканчики.
03:00
Эксперт оценила ситуацию с ценами на недвижимость
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости, председатель Международного клуба инвесторов «Интеграция» Ирина Радченко дала прогноз по ситуации с ценами на недвижимость.
03:00
На форуме «Армия-2020» обсудят крупные юбилеи атомной отрасли
На полях международного военно-технического форума «Армия-2020» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдёт конференция, посвящённая крупным юбилеям атомной отрасли.
03:00
В Татарстане завели дело из-за фейка о вспышке коронавируса в больнице
В Татарстане завели уголовное дело из-за фейковой новости о коронавирусе.
03:00
В Госдуме прокомментировали решение о выдаче цифровых пропусков в Москве
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал решение о выдаче цифровых пропусков в Москве.
03:00
Лавров и глава МИД Кубы обсудили сотрудничество при коронавирусе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Родригес Паррилья провели телефонный разговор.
03:00
Главврач петербургской станции переливания крови прокомментировала ситуацию с донорами
Главный врач Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Татьяна Засухина прокомментировала ситуацию с донорами.
03:00
СМИ: ECA договорилась с УЕФА о завершении сезона в августе
Ассоциация европейских клубов (ECA) договорилась с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о завершении нынешнего сезона в августе.
03:00
Спецпредставитель США по Афганистану встретится с талибами
Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад проведёт встречу с представителями движения «Талибан»* в Катаре.
03:00
В ВОЗ оценили меры России по борьбе с коронавирусом
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1» назвала эффективными принятые российской стороной меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Дзюба назвал шесть своих любимых фильмов
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба назвал свои любимые фильмы.