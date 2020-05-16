Aftonbladet: коронавирусная смертность в Швеции начинает тревожить — и это говорит не в пользу стратегии Стокгольма

По прошествии нескольких месяцев пандемии шведская стратегия не выглядит особенно успешной: эту страну по показателю смертности от коронавируса по соотношению к количеству населения опережают лишь пять стран, пишет Aftonbladet. Как отмечает издание, хотя эти цифры могут и не говорить о том, что мягкий подход Стокгольма к инфекции в корне неверен, Швеция явно не справилась с защитой своего пожилого населения.

Все страны пытаются на ощупь найти лучшую стратегию борьбы с коронавирусом. На данный момент никто не может сказать, какие меры в долгосрочной перспективе окажутся наиболее эффективными в плане сокращения числа жертв и случаев заражения при максимально возможном сохранении экономического потенциала. Как бы то ни было, реальную эффективность стратегий различных стран покажет лишь время, пишет Aftonbladet.

Тем не менее каждая отдельно взятая страна должна постоянно оценивать свой собственный подход к коронавирусу, задаваясь вопросом, не нуждается ли он в каких-нибудь коррективах.

«К сожалению, по прошествии нескольких месяцев приходится констатировать, что шведская стратегия не выглядит особенно успешной. По отношению смертности к количеству населения нас опережает лишь пять стран. Бельгия, Испания, Италия, Великобритания и Франция — это единственные страны, где уровень смертности выше, чем в Швеции», — отмечает газета.

Швеция показывает результаты хуже, чем США и Бразилия — страны, которые, согласно общему мнению, отреагировали на пандемию с опозданием. При этом ещё хуже обстоят дела по сравнению с Южной Кореей, Японией и Германией, которые избрали подход, представляющий из себя смесь как из жёстких мер, так и мер в шведском духе.

Сравнение с остальными странами Северной Европы Швецию также не красит: в ней умерло в три раза больше людей, чем во всём этом регионе. «Сразу же напрашивается вопрос: почему же так вышло?» — размышляет Aftonbladet.

К сожалению, ответить на это вопрос наверняка не выйдет — можно лишь предположить.

Можно сделать естественный вывод, что всё дело в более мягкой стратегии изоляции, которая строится не на принуждении, а на сознательности граждан, если бы не тот факт, что все страны, которые опережают Швецию по соотношению смертей на единицу населения, пошли на куда более жёсткие меры. В этой связи нельзя наверняка утверждать, что Швеция резко пошла бы на поправку, если бы она сделала ставку на принуждение и закрытие экономики.

Более того, шведская модель, — которую и хвалят, и ругают, — на самом деле не слишком-то и отличается от того, что есть в других государствах. Одно из немногих реальных отличий состоит в том, что шведская средняя школа не стала закрываться на время пандемии. При этом

Европейский центр профилактики и контроля болезней отмечает, что закрытие школ оказалось неэффективным в плане борьбы с коронавирусом.

Шведское правительство утверждает, что одна из причин высокого уровня смертности — это провал важной части шведской стратегии, а именно защиты пожилых людей. 75% смертей от COVID-19 пришлись на дома престарелых или же на тех людей, за которыми кто-то ухаживал на дому. «Это может оказаться важным частичным объяснением», — полагает Aftonbladet.

Остановить распространение вируса среди престарелых не смогли многие страны, однако Швеция здесь показала на редкость плохие результаты. Одна из важных причин заключается в том, что многие люди, работающие в сфере ухода на дому, занимаются этим временно. Их трудовые отношения нельзя назвать устойчивыми, и по финансовым причинам они не могут позволить себе сидеть дома, даже если им нездоровится. На всё это накладывается нехватка индивидуальных защитных средств.

Как уже было сказано, пока ещё слишком рано выносить вердикт по успешности стратегий различных стран. Ситуация может вполне начать развиваться согласно прогнозам некоторых шведских экспертов, которые утверждают, что другие страны, которые пошли на более жёсткие меры, на самом деле лишь отсрочили распространение инфекции и постепенно догонят Швецию. Поэтому не исключено, что на дистанции шведская стратегия покажет лучшие результаты.

Сложившуюся ситуацию также можно объяснить тем, что Швеция получила много случаев заражения в результате массовых разъездов людей во время каникул в конце зимы. Возможно, Швеции следовало бы быстрее принимать меры по борьбе с заражением.

Если предположить, что вакцина от коронавируса появится до конца года (что маловероятно), то страны, которым удалось ограничить распространение инфекции, явно окажутся в выигрышном положении, ведь им удалось спасти больше людей, чем Швеции.

«Чем дольше Швеция не опускается с нынешнего шестого места по показателю смертности на миллион человек, тем труднее будет шведскому правительству оправдать нынешнюю стратегию. И тем большую ответственность взвалят на власти задним числом», — подытоживает Aftonbladet.