CNN: Швеция считает, что справляется с пандемией — но цифры говорят о другом

С самого начала Швеция избрала отличный от других европейских стран путь борьбы с пандемией коронавируса, отказавшись от введения жёсткого карантина и сделав ставку скорее на групповой иммунитет, пишет CNN. Тем не менее на данный момент уровень смертности в этой стране от коронавируса значительно выше, чем во многих европейских странах — что, однако, может нивелироваться большей устойчивостью перед второй волной заражения.

На фоне вспышки коронавируса Швеция стала страной, которая избрала особый путь борьбы с пандемией. Она не последовала примеру многих своих европейских соседей и не ввела жёстких ограничений на жизнедеятельность своих граждан. Результатом же такого подхода стала удивительная в нынешних условиях картина: оживлённые улицы, а также кафе и бары, наполненные посетителями, пишет CNN.

Дети продолжают ходить в школу, хотя старшие классы и университеты всё же перешли на дистанционное обучение. Бизнесы— от парикмахерских до ресторанов — не закрываются, хотя населению и порекомендовали работать на удалёнке, если это возможно.

Белой вороной Швеция выглядит на фоне даже своих северных соседей, с которыми её роднят многие культурные, географические и социальные черты. В середине марта Финляндия ввела режим ЧС, закрыв школы, запретив собираться группам более 10 человек, и ограничив перемещения. 11 марта Дания стала одной из первых стран в Европе, которая закрыла границы, магазины, школы и рестораны. Примерно также обстоит дело и в Норвегии.

При этом смертность в Швеции поднялась до значительно более высоких уровней, чем во многих других странах, достигнув показателя в 22 человека на 100 тыс. населения. Для Дании эта цифра составила 7 на 100 тыс., а для Норвегии и Финляндии — менее 4. При этом Дания и Норвегия уже начали смягчать режим изоляции.

Швеция уступает по количеству смертей Италии или Испании, однако последние обладают некоторыми чертами, которые усложняют сравнение. В частности, в Италии живёт более старое население, больше людей курит; при этом там больше семейных домохозяйств, где работают сразу несколько поколений.

28 марта 2 тыс. шведских учёных подали петицию правительству с призывом «немедленно предпринять шаги по выполнению рекомендаций ВОЗ». «Меры должны быть нацелены на жёсткое ограничение контактов между людьми в обществе и на улучшение возможности тестировать людей на инфекцию COVID-19», — заявили они, указав на то, что ни одна страна не должна быть исключением в плане борьбы с пандемией.

При этом авторы петиции отметили, что попытки «создать групповой иммунитет… имеют под собой слабое научное обоснование». Тем не менее шведские власти отрицают, что они стремятся именно к этому. «Нет никакой стратегии по созданию группового иммунитета к COVID-19 в Швеции. У Швеции те же цели, что и остальных — спасти жизни и защитить здоровье общества», — заявила министр здравоохранения и социальных вопросов Лена Халленгрен.

«Очевидно, что в Швеции до сего момента было больше смертей, чем во многих других европейских странах, и это обусловлено, по крайней мере, тем, что мы не вводили жёсткой изоляции», — отметил профессор Каролинского института Ян Альберт. Тем не менее, по его словам, большинство шведских учёных «относительно спокойно» отреагировали на планы по достижению группового иммунитета из-за того, что они считают, что это может сработать.

Альберт полагает, что система здравоохранения Швеции пока справляется с нагрузкой. С ним согласен директор Шведского института экономики здоровья Петер Линдгрен. По его словам, количество людей, находящихся в интенсивной терапии остаётся в основном неизменным, «так что в этом аспекте удалось добиться успеха».

«Однако мы, как я считаю, потерпели фиаско в том плане, что болезнь попала в дома ухода за престарелыми. В результате умирают люди», — оговорился он.

Согласно прогнозам, к 1 мая почти треть шведов в Стокгольме и его округе заразится коронавирусом. Это означает, что болезнь подхватят более 600 тыс. человек. Впоследствии эту цифру, правда, скорректировали до 26%.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль полагает, что его страна будет более устойчива перед лицом второй волны COVID-19, потому что вирусом переболели или болеют уже многие шведы. «Мы считаем, что пик передачи мы прошли неделю назад», — заявил он.

«Успех или провал стратегии Швеции по борьбе с COVID-19 не будет ясен на протяжении ещё многих месяцев, однако в то время как страны по всей планете подсчитывают своих умерших и задаются вопросом, могли ли они сделать больше, чтобы остановить вирус, мир будет следить за ними», — подытоживает CNN.