Welt: Грета Тунберг рассказала о том, как она «практически наверняка» переболела коронавирусом

Климатическая активистка из Швеции Грета Тунберг «практически наверняка» переболела коронавирусом, пишет Die Welt, ссылаясь на заявление Тунберг в её Instagram. По словам активистки, после поездки по странам Европы двухнедельной давности она почувствовала лёгкие симптомы вируса: слабость, озноб и боль в горле — после чего изолировалась в съёмных апартаментах. Как отмечает Тунберг, на данный момент она уже поправилась.
Примерно две недели назад климатическая активистка Грета Тунберг вернулась из своей поездки по Германии и другим европейским странам домой в Стокгольм, пишет Die Welt. По её словам, десять дней назад она почувствовала симптомы коронавируса.
Как отмечает издание, после обнаружения симптомов Тунберг изолировалась в отдельных апартаментах, подальше от своей матери и сестры. Симптомы вируса также почувствовал и отец активистки, путешествовавший с ней по Европе.
«Я чувствовала слабость, у меня был озноб и болело горло. У моего отца были такие же симптомы, только более ярко выраженные и с повышенной температурой», — написала Тунберг у себя в Instagram.
По словам Тунберг, в Швеции нельзя сдать тест на коронавирус в случае, если человеку не требуется срочная медицинская помощь. В связи с этим Тунберг заявила, что не проходила тест, однако «практически наверняка» переболела вирусом, учитывая имевшиеся симптомы.
Кроме того, активистка написала, что уже поправилась, отметив, что почти не чувствовала себя заболевшей: «Многие (в особенности молодые люди) почти не чувствуют симптомов. В итоге они не осознают, что заражены вирусом и могут передать его людям из группы риска. Мы, те, кто не входит в группу риска, несём огромную ответственность».
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