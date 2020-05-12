Welt развенчала миф о шведском рае посреди пандемии коронавируса

Европейские страны с завистью смотрят на Швецию, которая, на первый взгляд, лучше справляется с пандемией коронавируса, однако «шведский рай» — это миф, утверждает немецкая газета Die Welt. Смертность в стране весьма высока, а количество мест в палатах интенсивной терапии невелико. Поэтому шведская система здравоохранения рискует быстро обрушиться при росте числа тяжёлых пациентов.

Во время пандемии коронавируса Швеция отказалась от ввода масштабных карантинных мер, пишет немецкая газета Die Welt. Остальная Европа с завистью смотрела на Швецию, которая, как казалось, лучше справлялась с кризисом. Однако «шведский рай» — это миф: в действительности положение в стране щекотливое, уверяет автор статьи Ута Вайссе.

Об особом пути Швеции — то есть отказе вводить строгие ограничительные меры в борьбе с COVID-19 — сейчас говорят все. Школы, детские сады, кафе и магазины в стране открыты. Только граждане, находящиеся в зоне риска, должны самоизолироваться, а остальные — по возможности ограничить социальные контакты.

В других странах Европы, где сократились рабочие часы, многие потеряли работу, а фирмам приходится брать кредиты, растёт зависть в отношении Швеции, которая, на первый взгляд, лучше справляется с кризисом. Однако два показателя выдают всю сомнительность курса шведского правительства в кризисе с коронавирусом, отмечает немецкая газета.

Если всё пойдёт так, как рассчитывают шведские власти, страна обойдётся меньшим экономическим ущербом, чем государства, вводившие жёсткие карантинные меры. Однако если ситуация будет развиваться иначе, последствия окажутся для Швеции тяжелее, чем для других европейских стран.

В условиях пандемии шведская система здравоохранения может обрушиться сравнительно быстро, сообщается в статье. Один из важных показателей — это число умерших от коронавируса. Если сопоставить его с общей численностью населения, получится, что в Швеции от COVID-19 умерло в три раза больше людей, чем в Германии.

Другое важное число обозначает количество коек в интенсивной терапии. По данным Министерства здравоохранения Швеции, на каждые 100 тыс. жителей приходилось всего лишь 5,8 мест в интенсивной терапии. Затем в стране появилось дополнительно 500 мест для тяжёлых пациентов с коронавирусом. Что касается возможностей стационаров по приёму больных, Швеция находится на последнем месте в ЕС. В Германии с этим дела обстоят намного лучше, уверяет немецкая газета.

Ещё до начала кризиса с коронавирусом малое количество коек в больницах приводило к тому, что 12% всех пациентов были вынуждены ждать несрочных операций дольше четырёх месяцев. Во Франции этот показатель составляет 2%, в Германии он равен нулю. Приёма у врача-специалиста пятой части населения Швеции приходится дожидаться дольше двух месяцев, подчёркивает издание.

Удивительно, но недостатки системы здравоохранения не связаны с недостатком финансирования: Швеция находится на втором месте в ЕС после Германии по расходам на здравоохранение на душу населения. Врачей и медицинского персонала в шведском секторе здравоохранения тоже достаточно.

В то же время финансируемая государством система здравоохранения Швеции неэффективная и дорогостоящая, пишет Die Welt. По версии экономистов, низкая продуктивность связана с отсутствующими финансовыми стимулами для медицинского персонала. Практикующие врачи Швеции отмечают, что причина также может быть в непомерно раздутой бюрократии.

Между тем, ещё в 1993 году в Швеции было около 4300 мест в интенсивной терапии, что составляло примерно 49,5 мест на каждые 100 тыс. жителей. Тогда Швеция была образцовой страной в сфере здравоохранения. Однако если в 70-е годы пациенты платили за медицинские услуги из собственного кармана, то после социал-демократы Швеции решили организовать медицинское обслуживание для всего населения и перевели его на государственное финансирование. Частные врачебные практики сменились государственными центрами здравоохранения, и их значимость постоянно увеличивалась. В начале 90-х из-за экономического спада мощности больниц были резко сокращены.

Сегодня примерно 40% всех врачебных практик в Швеции находятся в частном секторе, притом что общее число врачей не меняется десятилетиями. Со времён создания центров здравоохранения за каждого зарегистрированного пациента медицинское учреждение получает средства от государства. До 95% врачебных практик до сих пор финансируются за счёт этих средств, и не имеет значения, получает ли пациент в действительности обслуживание. Дожидаться своей очереди на приём всегда приходится долго. Превентивные и профилактические меры в шведской системе здравоохранения не предусмотрены. Регулярные осмотры и контроль здоровья предусматриваются только для пациентов старше 55 лет.

По замечанию профессора университета Лунда Андерса Анелла, шведская система здравоохранения очень прагматична, приоритеты в ней выставляются в зависимости от срочности и необходимости. Однако долгие сроки ожидания неизбежны как в больницах, так и в центрах здравоохранения. Если пациенту приходится несколько месяцев ждать несрочной операции, это не сказывается на её успехе в долгосрочной перспективе. Но за время ожидания человеку приходится терпеть боли и вынужденные ограничения, а порой и отсутствие возможности работать. Поэтому для пациентов ситуация, в целом, проблематична, отмечает шведский профессор.

Тем не менее, когда дело касается болезней, несущих угрозу жизни, медицинское обслуживание в Швеции — лучшее в мире. Смертность от инфарктов, инсультов или рака в стране сравнительно невысока.

На данный момент шведская система здравоохранения загружена до нижнего предела мощности, пишет немецкая газета. Однако страна столкнётся с трудностями после пандемии, когда клиникам придётся разбираться с пациентами, которые сейчас были отправлены в список ожидания из-за поступления больных, нуждающихся в более срочном обслуживании, заключает Die Welt.